Переосмысливаем классические стратегии в MQL5 (Часть II): FTSE100 и Гилты Великобритании

У современного инвестора есть потенциально бесконечное количество способов интегрировать искусственный интеллект в свои торговые стратегии. Крайне маловероятно, что у какого-либо индивидуального инвестора будет достаточно времени, чтобы тщательно проанализировать каждую стратегию, прежде чем решить, какой из них доверить свой капитал. В настоящей серии статей мы исследуем широкий спектр возможных применений искусственного интеллекта в торговой среде. Наша цель - помочь вам определить стратегию, которая подходит для вашего конкретного профиля инвестора.





Обзор торговой стратегии



Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) - это всемирно признанный индекс, отслеживающий показатели 100 крупнейших компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE). Индекс создан в 1984 году со значением 1000 пунктов и в настоящее время торгуется на отметке около 8000 пунктов. Компании, входящие в индекс, оцениваются пропорционально их рыночной капитализации, что означает, что крупные компании оказывают большее влияние на рынок, чем компании меньшего размера.



Все правительства развитых стран выпускают обязательства, номинированные в их национальной валюте, и правительство Великобритании не является исключением. Гилт (Gilt) - это государственный долговой инструмент Великобритании, который также котируется на Лондонской фондовой бирже. Гилты - это ценные бумаги с фиксированным доходом, которые выпускаются в 2-х различных вариантах. Первый тип - это обыкновенный гилт и он составляет большую часть продаж гилта. По этому обыкновенному гилту выплачивается фиксированный купон на предъявителя гилта до наступления срока погашения, по истечении которого инвестору возвращается окончательный купон и основная сумма долга.

С момента их создания правительство Великобритании не допустило дефолта ни по одному купонному или основному платежу, причитающемуся держателям гилтов. Приобретая гилт, предъявитель, по сути, одалживает деньги правительству Великобритании. Инвестирование в облигации дает опытному инвестору существенные преимущества, включая предсказуемый доход и низкие риски дефолта, и это лишь некоторые из них. Профессионалы в области инвестиций в облигации часто говорят, что "Возврат капитала важнее, чем рентабельность капитала", рентабельность капитала - это общий показатель, используемый для оценки того, насколько выгодной была инвестиция, из этого высказывания следует, что простое возвращение ваших денег стоит дороже, чем получение прибыли с риском потери основного долга.



Второй тип гилта - это гилт, связанный с индексом. Этот конкретный гилт не имеет фиксированной ставки купона, скорее, выплаты, полученные по облигации, могут быть плавающими, чтобы компенсировать инвестору общую инфляцию, накопленную при сохранении этого гилта. Эти привязанные к индексу гилты не так популярны, как фиксированные, из-за непредсказуемости потоков денежных средств.



Существует обратная зависимость между доходностью облигации и спросом на нее. Всякий раз, когда конкретная облигация пользуется большим спросом у инвесторов, доходность, связанная с этой облигацией, падает, и наоборот, если облигация демонстрирует плохие результаты, ее доходность будет расти в попытке заинтересовать инвесторов.



Как правило, всякий раз, когда фондовые рынки демонстрируют плачевные результаты, инвесторы, имеют тенденцию выводить свои средства с рискованного фондового рынка и предпочитают вкладывать их в более безопасные ценные бумаги, такие как государственные облигации. И наоборот, когда инвесторы вновь обретают доверие к фондовому рынку, они, как правило, выводят свои средства из надежных государственных облигаций и инвестируют в фондовый рынок. Основная причина такого поведения кроется в разбросе ожидаемой доходности. В среднем фондовый рынок гарантирует более высокую среднюю доходность, чем рынок облигаций, что делает его более привлекательным. Однако фондовый рынок сопряжен с большим внутренним риском, что делает его инвесторов весьма чувствительными к признакам ослабления.





Обзор методологии



Мы создали советника на базе искусственного интеллекта, чтобы изучить его правила торговли на двух рынках. Как правило, мы, инвесторы, с предубеждением относимся к стратегиям, которые нам нравятся, однако, применяя алгоритмический подход к обучению, мы можем быть уверены, что наша программа принимает все свои решения на основе собранных нами данных.



Данные финансовых временных рядов, как известно, являются зашумленными. Когда имеешь дело с зашумленными наборами данных, хорошо известно, что более простые модели могут работать так же хорошо, как и нейронные сети. Поэтому мы с нуля реализовали модель линейной регрессии на MQL5, используя матрицу и вектор API. Мы стандартизировали и масштабировали наши входные данные перед обучением нашей модели, поскольку наши входные данные были в разных масштабах, гилты и символ UK100 находятся в разных масштабах. Для расчета параметров нашей модели мы использовали псевдообратное решение.

Кроме того, мы направляли нашу модель искусственного интеллекта, используя технический анализ, поэтому наша система начнет сделку только в том случае, если наши технические индикаторы также приведут нас к такому же выводу. Наконец, мы также использовали нашу систему искусственного интеллекта, чтобы помочь нам обнаружить потенциальные развороты, а также решить, когда закрывать наши позиции. В наших предыдущих статьях, когда мы разрабатывали наши линейные модели с нуля, один из пользователей прокомментировал, что выводные данные модели выходят за рамки допустимого диапазона. В настоящей статье мы попытались решить этот вопрос, включив столбец для перехвата нашей модели, а также стандартизировав и масштабировав наши данные.





Реализация средствами MQL5



Для начала мы сначала создали скрипт на MQL5, чтобы получить представление о том, как все части нашего советника будут сочетаться друг с другом. Во-первых, необходимо определить входные данные для нашего приложения. Нам нужно определить, какой объем данных нужно получить и насколько глубоко в будущее мы должны делать прогнозы. Помните, что чем больше данных вы извлекаете, тем более интенсивным с точки зрения вычислений будет приложение в конечном итоге. Соответственно, мы стараемся соблюсти баланс, позволяя конечному пользователю получать столько данных, сколько, по его мнению, могут обработать его ресурсы. Кроме того, необходимо иметь в виду, что рыночные режимы меняются. Таким образом, мы можем не добиться каких-либо улучшений в эффективности, извлекая все доступные данные.

В последнее время рыночные котировки предлагаются алгоритмически, в отличие от предшествовавшей им системы открытого обсуждения. Возможно, нет смысла изучать рыночные котировки, основываясь на поведении рынка, которое мы вряд ли когда-либо увидим снова. Поэтому мы сосредоточим наше внимание только на последних данных.

#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int fetch = 20 ; input int look_ahead = 20 ;

Теперь мы можем приступить к определению сути нашего скрипта. Сначала определим переменные, которые нам будут нужны на протяжении всего нашего скрипта.

void OnStart () { matrix coefficients = matrix ::Zeros( 1 , 9 ); vector mean_values = vector ::Zeros( 8 ); vector std_values = vector ::Zeros( 8 ); vector intercept = vector ::Ones(fetch); matrix input_matrix = matrix ::Zeros( 9 ,fetch); matrix gilts_data,uk100_data,target;

Теперь выберем нужные нам данные. Обратите внимание, что входные данные запаздывают на число шагов look_ahead, а целевые данные извлекаются раньше входных данных.

gilts_data. CopyRates ( "UKGB_Z4" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 1 +look_ahead,fetch); uk100_data. CopyRates ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 1 +look_ahead,fetch); target. CopyRates ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE , 1 ,fetch);

Теперь нам нужно создать матрицу входных данных. Первым столбцом в нашей матрице входных данных будет номер один, который будет повторяться столько раз, сколько раз была выбрана входная выборка. Это связано с тем, что предполагается, что эта запись единиц просто умножается на наш расчет коэффициента смещения в нашей линейной модели. Далее мы вводим данные, относящиеся к государственным облигациям Великобритании и индексу FTSE 100.

input_matrix.Row(intercept, 0 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 0 ), 1 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 1 ), 2 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 2 ), 3 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 3 ), 4 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 0 ), 5 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 1 ), 6 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 2 ), 7 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 3 ), 8 );

Давайте посмотрим на полученные нами данные, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер и что имеющиеся у нас матрицы соответствуют тем манипуляциям, которые мы собираемся выполнить. Обратите внимание, что если наши матрицы не будут иметь подходящих размеров, наши вычисления завершатся неудачей и вернут ошибки при выполнении.

Print ( "Input matrix: " ); Print ( "Rows: " ,input_matrix.Rows(), " Columns: " ,input_matrix.Cols()); Print (input_matrix); Print ( "Target: " ); Print ( "Rows: " ,target.Rows(), " Columns: " ,target.Cols()); Print (target); Print ( "UK100: " ); Print ( "Rows: " ,uk100_data.Rows(), " Columns: " ,uk100_data.Cols()); Print (uk100_data); Print ( "GILTS: " ); Print ( "Rows: " ,gilts_data.Rows(), " Columns: " ,gilts_data.Cols()); Print (gilts_data);

Чтобы масштабировать и нормализовать наши входные данные, нужно вычислить среднее значение и значение стандартного отклонения для каждого столбца, с которым мы имеем дело. Когда я только начинал изучать машинное обучение, я не был уверен, когда возникает необходимость в масштабировании и стандартизации данных. Однако со временем я усвоил эмпирическое правило, что масштабирование необходимо, когда ваши исходные данные находятся в разных масштабах, так, например, наши рыночные данные по гилтам находятся в диапазоне 100, а наши рыночные данные по FTSE100 - в диапазоне 8000, поэтому масштабирование здесь необходимо. Обратите внимание, что в масштабировании цели необходимость отсутствует.

mean_values = input_matrix.Mean( 1 ); std_values = input_matrix.Std( 1 ); Print ( "Mean values: " ); Print (mean_values); Print ( "Std values: " ); Print (std_values);

Теперь, чтобы нормализовать наши входные данные, сначала вычитаем среднее значение по столбцу, а затем делим на стандартное отклонение. Этот этап предварительной обработки помогает нашей модели эффективно обучаться, и его очень важно выполнять, когда входные данные модели находятся в разных масштабах, как в нашем случае.

for ( int i = 0 ; i < 8 ; i++) { vector temp = input_matrix.Row(i + 1 ); temp = ((temp - mean_values[i+ 1 ]) / std_values[i+ 1 ]); input_matrix.Row(temp,i+ 1 ); } Print ( "Finished normalizing the data." ); Print (input_matrix);

Теперь рассчитаем параметры нашей модели, коэффициенты нашей линейной модели. Мы можем сделать это, выполнив матричное умножение целевых данных и псевдоинверсию входных данных, это вернет нам матрицу 1xn со значением коэффициента 1 для каждого столбца в нашей матрице. Знак каждого значения коэффициента указывает нам на наклон, а также на то, увеличивается или уменьшается целевое значение по мере увеличения входной переменной.

coefficients = target.MatMul(input_matrix.PInv()); Print ( "Coefficient values" ); Print (coefficients);

Чтобы получить прогноз из нашей модели, сначала необходимо извлечь текущие значения входных данных, масштабировать их, а затем применить формулу линейной регрессии для получения прогноза нашей модели.

gilts_data. CopyRates ( "UKGB_Z4" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 0 , 1 ); uk100_data. CopyRates ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 0 , 1 ); gilts_data[ 0 , 0 ] = ((gilts_data[ 0 , 0 ] - mean_values[ 1 ]) / std_values[ 1 ]); gilts_data[ 1 , 0 ] = ((gilts_data[ 1 , 0 ] - mean_values[ 2 ]) / std_values[ 2 ]); gilts_data[ 2 , 0 ] = ((gilts_data[ 2 , 0 ] - mean_values[ 3 ]) / std_values[ 3 ]); gilts_data[ 3 , 0 ] = ((gilts_data[ 3 , 0 ] - mean_values[ 4 ]) / std_values[ 4 ]); uk100_data[ 0 , 0 ] = ((uk100_data[ 0 , 0 ] - mean_values[ 5 ]) / std_values[ 5 ]); uk100_data[ 1 , 0 ] = ((uk100_data[ 1 , 0 ] - mean_values[ 6 ]) / std_values[ 6 ]); uk100_data[ 2 , 0 ] = ((uk100_data[ 2 , 0 ] - mean_values[ 7 ]) / std_values[ 7 ]); uk100_data[ 3 , 0 ] = ((uk100_data[ 3 , 0 ] - mean_values[ 8 ]) / std_values[ 8 ]); Print ( "Normalized inputs: " ); Print (gilts_data); Print (uk100_data); double forecast = ( ( 1 * coefficients[ 0 , 0 ]) + (gilts_data[ 0 , 0 ] * coefficients[ 0 , 1 ]) + (gilts_data[ 1 , 0 ] * coefficients[ 0 , 2 ]) + (gilts_data[ 2 , 0 ] * coefficients[ 0 , 3 ]) + (gilts_data[ 3 , 0 ] * coefficients[ 0 , 4 ]) + (uk100_data[ 0 , 0 ] * coefficients[ 0 , 5 ]) + (gilts_data[ 1 , 0 ] * coefficients[ 0 , 6 ]) + (gilts_data[ 2 , 0 ] * coefficients[ 0 , 7 ]) + (gilts_data[ 3 , 0 ] * coefficients[ 0 , 8 ]) ); Comment ( "Model forecast: " ,forecast);

Рис 1: Наш скрипт

Рис 2: Входные параметры нашего скрипта

Рис 3: Прогноз нашей модели





Создание нашего эксперта на MQL5



Теперь, когда мы продвинулись так далеко, мы готовы приступить к созданию нашего советника. Чтобы приступить к созданию нашего приложения, сначала импортируем торговую библиотеку, чтобы иметь возможность управлять своими позициями.

#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade Trade;

Затем настроим входные данные для нашего приложения таким образом, чтобы конечный пользователь мог решить, какой объем данных следует извлекать и насколько далеко в будущее следует прогнозировать.

input int fetch = 20 ; input int look_ahead = 20 ;

Нам также нужны глобальные переменные, которые будут использоваться на протяжении всей программы.

matrix coefficients = matrix ::Zeros( 1 , 9 ); vector mean_values = vector ::Zeros( 8 ); vector std_values = vector ::Zeros( 8 ); vector intercept = vector ::Ones(fetch); matrix input_matrix = matrix ::Zeros( 9 ,fetch); matrix gilts_data,uk100_data,target; double willr_buffer[],rsi_buffer[]; int willr_handler,rsi_handler; double forecast,bid,ask; int model_forecast = 0 ; int state = 0 ;

Давайте определим функцию, ответственную за выборку наших обучающих данных и получение значений масштабирования, необходимых нам для стандартизации и масштабирования наших данных. Обратите внимание, что мы используем матрицы вместо массивов, поскольку намерены воспользоваться преимуществами специализированных матричных и векторных функций, включенных в MQL5 API.

void fetch_training_data( void ) { gilts_data. CopyRates ( "UKGB_Z4" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 1 +look_ahead,fetch); uk100_data. CopyRates ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 1 +look_ahead,fetch); target. CopyRates ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE , 1 ,fetch); input_matrix.Row(intercept, 0 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 0 ), 1 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 1 ), 2 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 2 ), 3 ); input_matrix.Row(gilts_data.Row( 3 ), 4 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 0 ), 5 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 1 ), 6 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 2 ), 7 ); input_matrix.Row(uk100_data.Row( 3 ), 8 ); Print ( "Input matrix: " ); Print ( "Rows: " ,input_matrix.Rows(), " Columns: " ,input_matrix.Cols()); Print (input_matrix); Print ( "Target: " ); Print ( "Rows: " ,target.Rows(), " Columns: " ,target.Cols()); Print (target); Print ( "UK100: " ); Print ( "Rows: " ,uk100_data.Rows(), " Columns: " ,uk100_data.Cols()); Print (uk100_data); Print ( "GILTS: " ); Print ( "Rows: " ,gilts_data.Rows(), " Columns: " ,gilts_data.Cols()); Print (gilts_data); mean_values = input_matrix.Mean( 1 ); std_values = input_matrix.Std( 1 ); Print ( "Mean values: " ); Print (mean_values); Print ( "Std values: " ); Print (std_values); }

Теперь, когда у нас есть наши значения масштабирования, давайте определим функцию для фактического масштабирования и стандартизации наших входных данных.

void scale_training_data( void ) { for ( int i = 0 ; i < 8 ; i++) { vector temp = input_matrix.Row(i + 1 ); temp = ((temp - mean_values[i+ 1 ]) / std_values[i+ 1 ]); input_matrix.Row(temp,i+ 1 ); } Print ( "Finished normalizing the data." ); Print (input_matrix); }

После того, как наши обучающие данные будут масштабированы и стандартизированы, мы будем готовы к расчету параметров нашей модели.

void calculate_coefficient_values( void ) { coefficients = target.MatMul(input_matrix.PInv()); Print ( "Coefficient values" ); Print (coefficients); }

Также нам нужна функция, ответственная за извлечение прогноза из нашей модели. Наша процедура проста: сначала мы получаем рыночные данные, масштабируем их и, наконец, применяем формулу линейной регрессии для получения прогноза.

void fetch_forecast( void ) { gilts_data. CopyRates ( "UKGB_Z4" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 0 , 1 ); uk100_data. CopyRates ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_OHLC , 0 , 1 ); gilts_data[ 0 , 0 ] = ((gilts_data[ 0 , 0 ] - mean_values[ 1 ]) / std_values[ 1 ]); gilts_data[ 1 , 0 ] = ((gilts_data[ 1 , 0 ] - mean_values[ 2 ]) / std_values[ 2 ]); gilts_data[ 2 , 0 ] = ((gilts_data[ 2 , 0 ] - mean_values[ 3 ]) / std_values[ 3 ]); gilts_data[ 3 , 0 ] = ((gilts_data[ 3 , 0 ] - mean_values[ 4 ]) / std_values[ 4 ]); uk100_data[ 0 , 0 ] = ((uk100_data[ 0 , 0 ] - mean_values[ 5 ]) / std_values[ 5 ]); uk100_data[ 1 , 0 ] = ((uk100_data[ 1 , 0 ] - mean_values[ 6 ]) / std_values[ 6 ]); uk100_data[ 2 , 0 ] = ((uk100_data[ 2 , 0 ] - mean_values[ 7 ]) / std_values[ 7 ]); uk100_data[ 3 , 0 ] = ((uk100_data[ 3 , 0 ] - mean_values[ 8 ]) / std_values[ 8 ]); Print ( "Normalized inputs: " ); Print (gilts_data); Print (uk100_data); forecast = ( ( 1 * coefficients[ 0 , 0 ]) + (gilts_data[ 0 , 0 ] * coefficients[ 0 , 1 ]) + (gilts_data[ 1 , 0 ] * coefficients[ 0 , 2 ]) + (gilts_data[ 2 , 0 ] * coefficients[ 0 , 3 ]) + (gilts_data[ 3 , 0 ] * coefficients[ 0 , 4 ]) + (uk100_data[ 0 , 0 ] * coefficients[ 0 , 5 ]) + (gilts_data[ 1 , 0 ] * coefficients[ 0 , 6 ]) + (gilts_data[ 2 , 0 ] * coefficients[ 0 , 7 ]) + (gilts_data[ 3 , 0 ] * coefficients[ 0 , 8 ]) ); if (forecast < iClose ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , 0 )) { model_forecast = - 1 ; } if (forecast > iClose ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , 0 )) { model_forecast = 1 ; } Comment ( "Model forecast: " ,forecast); }

Наконец, нам также нужна функция для получения текущих рыночных данных и данных технических индикаторов.

void update_market_data( void ) { bid = SymbolInfoDouble ( "UK100" , SYMBOL_BID ); ask = SymbolInfoDouble ( "UK100" , SYMBOL_ASK ); CopyBuffer (rsi_handler, 0 , 0 , 1 ,rsi_buffer); CopyBuffer (willr_handler, 0 , 0 , 1 ,willr_buffer); }

Нам также нужны 2 функции, которые будут сверять прогнозы нашей модели ИИ с показаниями наших технических индикаторов. Мы хотим вводить настройки с высокой вероятностью только в том случае, если наш технический и количественный анализ указывают в одном направлении.

void check_bullish_sentiment( void ) { if ((willr_buffer[ 0 ] > - 20 ) && (rsi_buffer[ 0 ] > 70 )) { Trade.Buy( 0.2 , "UK100" ,ask,ask- 5 ,ask+ 5 , "UK100 Gilts AI" ); state = 1 ; } } void check_bearish_sentiment( void ) { if ((willr_buffer[ 0 ] < - 80 ) && (rsi_buffer[ 0 ] < 370 )) { Trade.Sell( 0.2 , "UK100" ,ask,ask- 5 ,ask+ 5 , "UK100 Gilts AI" ); state = - 1 ; } }

Более того, теперь мы готовы приступить к определению процедуры инициализации нашего советника. Сначала нам нужно получить обучающие данные, затем масштабировать и стандартизировать наши обучающие данные, затем мы рассчитаем значения наших коэффициентов и, наконец, настроим наши технические индикаторы и подтвердим, что наши технические индикаторы действительны.

int OnInit () { fetch_training_data(); scale_training_data(); calculate_coefficient_values(); rsi_handler = iRSI ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , 20 , PRICE_CLOSE ); willr_handler = iWPR ( "UK100" , PERIOD_CURRENT , 30 ); if ((rsi_handler == INVALID_HANDLE ) || (willr_handler == INVALID_HANDLE )) { Comment ( "Failed to load indicators. " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Всякий раз, когда наш советник удаляется с графика, мы будем освобождать ресурсы, которые больше не используем. Мы отключим индикаторы, которые использовали в нашем техническом анализе, и, кроме того, мы также удалим наш советник с графика.

void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (willr_handler); IndicatorRelease (rsi_handler); ExpertRemove (); }

Наконец, всякий раз при получении обновленных цен мы сначала обновим наши рыночные данные, а затем будем извлекать прогноз из нашей модели ИИ. Если у нас нет открытых позиций, прежде чем открывать позиции, проверим, соответствуют ли наши технические индикаторы нашей модели ИИ. В противном случае, если у нас уже есть открытые позиции, мы проверим, прогнозирует ли наша модель ИИ разворот по отношению к нашей открытой позиции. Если наша модель ожидает разворота, мы закроем наши открытые позиции.

void OnTick () { update_market_data(); fetch_forecast(); if ( PositionsTotal () == 0 ) { if (model_forecast == 1 ) { check_bullish_sentiment(); } else if (model_forecast == - 1 ) { check_bearish_sentiment(); } } else if ( PositionsTotal () > 0 ) { if (model_forecast != state) { Alert ( "Reversal detected by our AI system! Closing all positions now." ); Trade.PositionClose( "UK100" ); } } }

Рис 4: Наша система ИИ в действии





Заключение

В сегодняшней статье мы продемонстрировали, как можно на MQL5 создать советника, управляемого искусственным интеллектом. Самое большое преимущество нашего подхода заключается в том, что мы можем изменять таймфрейм без необходимости повторной калибровки нашего приложения, в то время как если бы мы реализовали наше решение с использованием ONNX, нам потребовалась бы как минимум 1 модель ONNX для каждого таймфрейма, на котором мы хотим торговать. Наше текущее решение самооптимизируется и способно работать в самых разных условиях.