Baukasten des Händlers: Gestaltung der Indikatoren

Einleitung

Was ist ein Indikator? Es ist ein Tool, das für die Anzeige einer bestimmten Art von Daten vorgesehen ist. Üblicherweise sind es Informationen über die Eigenschaften von Kursverläufen und genau diese Art von Indikatoren werden wir genauer betrachten.

Jeder Indikator hat auch seine eigenen Eigenschaften und Charakteristiken: zum Beispiel der Bereich der Werte, die überkauft/überverkauft-Zonen, das Kreuzen von Linien, Hochs und Tiefs... Sie sind zahlreich und können erfolgreich zusammen mit den wichtigsten Indikatorwerten verwendet werden. Allerdings sind solche Eigenschaften nicht immer klar. Die Gründe dafür können verschieden sein - geringe Größe des Anzeigefensters, geringe Konzentration, usw.

Der Zweck dieses Artikels ist Ihnen zu helfen, die Darstellung und die Aussagefähigkeit der Indikatoren zu verbessern, sowie die teilweise Automatisierung und die Implementierung des Codes zu vereinfachen. Ich hoffe, dass der unten angeführte Code weder Anfängern noch professionellen Entwicklern Schwierigkeiten bereiten wird.

Der Artikel ist für diejenigen gedacht, die zumindest über ein gewissen MQL4-Wissen verfügen als auch einfache Ideen und Algorithmen in einen Code implementieren können, sowie die Struktur von Codes im Terminal kennen und die Bibliotheken (Experten/Bibliotheken) und Header-Dateien (Experten/Inkludieren) verwenden.

1. Einrichten einer Aufgabe

Unter allen Indikatoren möchte ich die informativsten und am häufigsten genutzten umschreiben:

Linien-Kreuzung.

Niveau - nicht nur Punkte, die ein Niveau kreuzen, sondern ganze Niveaus werden hervorgehoben.

Hochs/Tiefs in einer einfachen Interpretation.

Unterschiedliche Farben für Aufwärts-/Abwärtsbewegung.

Lassen Sie uns diese diskutieren.

2. Grundbegriffe

Um Missverständnisse zu vermeiden, nehmen wir uns etwas Zeit, um die Indikator-Struktur zu betrachten.

#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_color1 White #property indicator_color2 Red #property indicator_color3 Blue extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int MAPeriod = 5 ; double Values[]; double SmoothedValues[]; double Crosses[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int init() { SetIndexBuffer ( 0 , Values); SetIndexBuffer ( 1 , SmoothedValues); SetIndexBuffer ( 2 , Crosses); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE , STYLE_DASH ); SetIndexStyle ( 2 , DRAW_ARROW , STYLE_SOLID , 2 ); SetIndexArrow ( 2 , 251 ); IndicatorDigits (DigitsUsed); SetIndexDrawBegin ( 0 , RSIPeriod); SetIndexDrawBegin ( 1 , RSIPeriod + MAPeriod); SetIndexDrawBegin ( 2 , RSIPeriod + MAPeriod + 1 ); return ( 0 ); } int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { SmoothedValues[i] = NormalizeDouble ( iMAOnArray (Values, 0 , MAPeriod, 0 , MODE_EMA , i), DigitsUsed); } return ( 0 ); }

3. Charakteristiken

Lassen Sie uns die Charakteristiken im Detail betrachten.

3.1. Linien-Kreuzung

Möglicherweise hat ein jeder Entwickler schon mal versucht einen Trading-Algorithmus zu implementieren, der die Kreuzung zweier MAs (Moving Averages) oder die Kreuzung der Basislinie und Signallinie vom MACD nutzt. Lassen Sie uns versuchen, dies zu visualisieren und es deutlicher zu machen, indem wir den Kreuzungspunkt im Indikator anzeigen.

Als Beispiel werden wir im gesamten Text den Relative Strength Index verwenden, so dass unser Ziel lautet, einen verbesserten RSI mit einigen neuen Vorteilen zu entwickeln.

3.1.1. Formalisierung der Aufgabe

Es ist notwendig, die Balken, welche die Linie kreuzen, in einem separaten Puffer zu kennzeichnen.

3.1.2. Probleme

Es scheint, dass alles einfach und klar ist. Die Aufgabe ist nicht schwierig und kann durch ein paar Codezeilen gelöst werden.

Wir müssen die Linien-Kreuzung wie zum Beispiel diese hier beschreiben:

if ((x1 > y1 && x2 < y2) || (x1 < y1 && x2 > y2)) { }

Oder wir können es vereinfachen:



if ((x1 - y1)*(x2 - y2) < 0 ) { }

Aber lassen Sie uns folgenden Fall betrachten:

Beachten Sie, dass die grünen Punkte die gleichen Werte haben. In solch einem Fall haben wir keine durchkreuzte Linie, sondern nur eine Linienberührung.

Aber hier:

ist es nicht so einfach, die Kreuzung zu bestimmen. Dieser Fall ist durchaus möglich.

Es ist auch notwendig, den Fall einer Berührung vom Fall einer Kreuzung korrekt zu unterscheiden, wobei zu berücksichtigen ist, dass wir während der Suche einen leeren Wert in einem Puffer finden können.

3.1.3. Lösung

Das Platzieren der Funktion init() wird nicht berücksichtigt, da diese nicht wichtig ist. Der vollständige Code kann in der Quelle gefunden werden.

Hier ist die Lösung für die einfachen und geglätteten Werte des Relative Strength Index Indikators.

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int MAPeriod = 5 ; double Values[]; double SmoothedValues[]; double Crosses[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (i + 1 >= Bars ) { continue ; } if ( Values[i] == EmptyValueUsed || Values[i + 1 ] == EmptyValueUsed || SmoothedValues[i] == EmptyValueUsed || SmoothedValues[i + 1 ] == EmptyValueUsed || Values[i] == EMPTY_VALUE || Values[i + 1 ] == EMPTY_VALUE || SmoothedValues[i] == EMPTY_VALUE || SmoothedValues[i + 1 ] == EMPTY_VALUE ) { continue ; } Crosses[i] = EMPTY_VALUE ; if ((Values[i] - SmoothedValues[i])*(Values[i + 1 ] - SmoothedValues[i + 1 ]) < 0 ) { Crosses[i] = SmoothedValues[i]; continue ; } if (Values[i + 1 ] == SmoothedValues[i + 1 ] && Values[i] != SmoothedValues[i]) { int index = i + 1 ; bool found = false ; while ( index < Bars && Values[index] != EmptyValueUsed && Values[index] != EMPTY_VALUE && SmoothedValues[index] != EmptyValueUsed && SmoothedValues[index] != EMPTY_VALUE ) { if (Values[index] != SmoothedValues[index]) { found = true ; break ; } index++; } if (!found) { continue ; } if ((Values[i] - SmoothedValues[i])*(Values[index] - SmoothedValues[index]) < 0 ) { Crosses[i] = SmoothedValues[i]; } } } return ( 0 ); }

3.1.4. Automatisierung

In diesem Abschnitt betrachten wir die Lösung des Problems mit Hilfe der Indicator_Painting Bibliothek.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int MAPeriod = 5 ; double Values[]; double SmoothedValues[]; double Crosses[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { MarkCrosses ( Values, SmoothedValues, Crosses, toCount - 1 , 0 , CROSS_ALL, 0 ); return ( 0 ); }

3.2. Pegelmarke

Einige der Oszillatoren mit limitiertem und strikt eingestelltem Wertebereich (RSI, Stochastischer Oszillator, DeMarker, Money Flow Index, Williams' Percent Range) benötigen oftmals das Kennzeichnen von Zonen oder Niveaus. Zum Beispiel die flachen Zonen, die überkauft/überverkauft-Zonen, die Trendzonen... Lassen Sie uns versuchen, das definierte Niveau zu skizzieren, indem wir verschiedene Farben dafür verwenden.

3.2.1. Formalisierung der Aufgabe

Es ist notwendig, die Balken mit den Werten außerhalb der definierten Niveaus in einem separaten Puffer zu kennzeichnen.

3.2.2. Probleme

Es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.

Das erste Problem ist das Zeichnen der Balken, auf denen das definierte Niveau gekreuzt wird. Hier ist die Lösung.

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int HigherLevel = 70 ; extern int LowerLevel = 30 ; double Higher[]; double Lower[]; double Values[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (Values[i] == EMPTY_VALUE || Values[i] == EmptyValueUsed) { continue ; } Higher[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] >= HigherLevel) { Higher[i] = Values[i]; } } return ( 0 ); }

Dieser Code löst die definierte Aufgabe, aber hat ein Problem:

Es ist schwierig, den Chart visuell zu analysieren, da das Zeichnen des Signals von dem Wert beginnt, der größer (niedriger) ist als das Niveau. Das ist, warum einige der Signalbalken nicht analysiert werden können, da Besonderheiten gezeichnet werden, die durch schnelle Veränderungen der benachbarten Balken verursacht werden.

Die Lösung ist, nicht nur die Balken zu kennzeichnen, die höher (niedriger) als das definierte Niveau sind, sondern auch jeweils den Balken, der sich vor als auch nach den bereits markierten befindet. Und es ist notwendig, diese nicht mit ihren eigenen Werten, sondern mit den Werten des Niveaus zu kennzeichnen.

Das zweite Problem erscheint nach der Lösung des ersten - der Signalpuffer hat Pseudomarken der "falschen" Niveau-Untergliederungen als Folge der Algorithmus-Komplikation.

Es bedeutet, dass sich der Kurs während der Balkenbildung außerhalb des Niveaus befunden hat, jedoch der letzte Balken einen Wert innerhalb des Niveaus hat. Aufgrund dieser Tatsache können wir ein Bild wie dieses erhalten:

Das Problem tritt nur auf, wenn wir einen Indikator für die Echtzeit-Kurse verwenden. Die Lösung ist einfach - wir überprüfen zwei Balken (0 und 1) während der Verarbeitung, die anderen werden nur wenn nötig geprüft.

Danach werden wir folgendes Bild für den RSI haben:

3.2.3. Lösung

Lassen Sie uns also all dies in einen Code schreiben:

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int HigherLevel = 70 ; extern int LowerLevel = 30 ; double Higher[]; double Lower[]; double Values[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int Depth = 2 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); toCount = MathMax (toCount, Depth); for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (Values[i] == EMPTY_VALUE || Values[i] == EmptyValueUsed) continue ; Higher[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] >= HigherLevel) { Higher[i] = Values[i]; if (Values[i + 1 ] < HigherLevel && Values[i + 1 ] != EmptyValueUsed) { Higher[i + 1 ] = HigherLevel; } } else { if (Values[i + 1 ] >= HigherLevel && Values[i + 1 ] != EMPTY_VALUE ) { Higher[i] = HigherLevel; } } } return ( 0 ); }

3.2.4. Automatisierung

Das Lösen des gleichen Problems durch die Verwendung der Indicator_Painting Bibliothek.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; extern int HigherLevel = 70 ; extern int LowerLevel = 30 ; double Higher[]; double Lower[]; double Values[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int Depth = 2 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } MarkLevel(Values, Higher, 0 , toCount - 1 , HigherLevel, GREATER_THAN, EmptyValueUsed); MarkLevel(Values, Lower, 0 , toCount - 1 , LowerLevel, LESS_THAN, EmptyValueUsed); return ( 0 ); }

3.3. Hochs und Tiefs

Die Extrempunkte (Extrema) des Indikators können als Signale verwendet werden. In diesem Artikel wird der Begriff "Extremum" in seiner einfachsten Bedeutung verwendet - wenn der Balken einen größeren (niedrigeren) Wert hat als sein Nachbar, dann sprechen wir von einem Extremum.

3.3.1. Formalisierung der Aufgabe

Es ist notwendig, die Balken mit Extremwerten in einem separaten Puffer zu kennzeichnen.

3.3.2. Probleme

Lassen Sie uns einige Beispiele betrachten:

Hier sind die offensichtlichen Extremwerte mit roten Punkten gekennzeichnet:

if ((x1 > x2 && x3 > x2) || (x1 < x2 && x3 < x2)) { }

Oder wir können es vereinfachen:

if ((x1 - x2)*(x2 - x3) < 0 ) { }

Aber lassen Sie uns folgenden Fall betrachten:

Die gekennzeichneten Punkte haben die gleichen Werte. Der blaue Punkt ist ein Extremum. Es ist nicht einfach, diesen zu bestimmen. Und im folgenden Fall:

gibt es kein Extremum. Wir nehmen an, dass es eine Biegung ist.

Die Lösung ist in diesen Fällen, das zweite Ende zu finden, wie bei den Fällen von Kreuzungen.

3.3.3. Lösung

Hier ist der Code:

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Extremums[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (i + 2 >= Bars ) { continue ; } if ( Values[i] == EmptyValueUsed || Values[i + 1 ] == EmptyValueUsed || Values[i + 2 ] == EmptyValueUsed ) { continue ; } Extremums[i + 1 ] = EMPTY_VALUE ; if ((Values[i] - Values[i + 1 ])*(Values[i + 1 ] - Values[i + 2 ]) < 0 ) { Extremums[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; continue ; } if (Values[i + 1 ] == Values[i + 2 ] && Values[i] != Values[i + 1 ]) { int index = i + 2 ; bool found = false ; while (index < Bars && Values[index] != EmptyValueUsed && Values[index] != EMPTY_VALUE ) { if (Values[i + 2 ] != Values[index]) { found = true ; break ; } index++; } if (!found) { continue ; } if ((Values[i] - Values[i + 1 ])*(Values[i + 1 ] - Values[index]) < 0 ) { Extremums[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } } } return ( 0 ); }

3.3.4. Automatisierung

Die gleiche Aufgabenlösung durch die Nutzung der Indicator_Painting Bibliothek.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Extremums[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } MarkExtremums(Values, Extremums, toCount - 1 , 0 , DIR_ALL, EmptyValueUsed); return ( 0 ); }

3.4. Unterschiedliche Farben für die jeweilige Richtung

Diese Visualisierungsmethode wird in einigen Standardindikatoren verwendet und kann auch sehr nützlich sein.

3.4.1. Formalisierung der Aufgabe

Es ist notwendig, einige Reihen von Indikatorwerten mit verschiedenen Farben einzufärben (zum Beispiel Reihen, während einer Richtung nach oben oder unten). Die Richtung kann ganz einfach erklärt werden - wenn der aktuelle Wert größer als der vorige ist, haben wir eine Richtung nach oben und umgekehrt sprechen wir von einer Richtung nach unten.

3.4.2. Probleme

Gehen wir von der Funktion aus. Es wird angenommen, dass wir einen Basisdatenpuffer haben und dieser Puffer grafisch dargestellt wird. Wenn nicht, werden wir es tun, denn wir benötigen für das benutzerdefinierte Malen der Richtung mindestens zwei Farben und mindestens zwei Puffer. Nun die Funktion. Wenn wir eine der Richtungen einfärben, ist es nicht notwendig die andere Richtung einzufärben - wir sehen dies auf den nicht eingefärbten Teilen des Basispuffers.

Der Basispuffer:

Hier ist der Basispuffer mit einer eingefärbten Richtung nach oben:

Deshalb werden wir jetzt nur die eine eingefärbte Richtung betrachten, in diesem Beispiel nach oben. Lassen Sie uns die Probleme betrachten, die auftreten können.

Die naive Implementierung der Funktion ist die folgende:

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Growing[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Growing[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] > Values[i + 1 ]) { Growing[i] = Values[i]; Growing[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } } return ( 0 ); }

Kompilieren, Anbringen an Charts und... das Ergebnis der Codeausführung sehen:

Es gibt einige Probleme, die mit Punkten gekennzeichnet sind. Lassen Sie uns betrachten, warum es so aussieht. Während wir eine Richtung einfärben, erhalten wir den Effekt, dass bei einigen Teilstücken es keine Werte gibt (EMPTY_VALUE).

Lassen Sie uns folgenden Fall betrachten:

Die zusätzlichen Pufferdaten, die keine leeren Werte haben sollten, sind durch schwarze Punkte gekennzeichnet. Um das Zeichnen der geraden Linie zwischen den Punten zu vermeiden (mit dem Stil DRAW_LINE), ist es notwendig, mindestens einen nicht leeren Wert zwischen ihnen zu haben. Der gesamte dargestellte Bereich hat keine leeren Werte, weshalb der Basispuffer nur bei "Sägezahn"-Stücken eingezeichnet ist.

Die Lösung dieses Problems ist nicht so ganz einfach - beispielsweise würde eine Glättung oder das Verwenden von einigen zusätzlichen Bedingungen es viel komplizierter machen. Als Folge müssten wir vielleicht mehrere Balken neu einfärben oder etwas anderes schwieriges tun.

Die Lösung ist, zwei zusätzliche Puffer dafür zu verwenden. Dann ist es möglich, dass sich die bemalten Stücke abwechseln - wodurch wir die notwendigen leeren Wertte in jedem der Puffer erhalten.

Lassen Sie uns die verschiedenen Farben den zusätzlichen Puffern zuweisen und das Ergebnis ansehen:

Das Hauptproblem ist gelöst, aber es gibt noch ein weiteres kleines Problem mit dem Null-Balken. Er wird jedes Mal neu gezeichnet und in einigen Fällen ist es notwendig, das Stück nach oben zu löschen, wenn sich die Richtung geändert hat.

Betrachten wir die Implementierung.

3.4.3. Lösung

extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Growing1[]; double Growing2[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } for (i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Growing1[i] = EMPTY_VALUE ; Growing2[i] = EMPTY_VALUE ; if (Values[i] > Values[i + 1 ]) { if (Values[i + 1 ] > Values[i + 2 ]) { if (Growing1[i + 1 ] != EMPTY_VALUE ) Growing1[i] = Values[i]; else Growing2[i] = Values[i]; } else { if (Growing2[i + 2 ] == EMPTY_VALUE ) { Growing2[i] = Values[i]; Growing2[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } else { Growing1[i] = Values[i]; Growing1[i + 1 ] = Values[i + 1 ]; } } } else if (i == 0 ) { if (Growing1[i + 1 ] != EMPTY_VALUE && Growing1[i + 2 ] == EMPTY_VALUE ) { Growing1[i + 1 ] = EMPTY_VALUE ; } if (Growing2[i + 1 ] != EMPTY_VALUE && Growing2[i + 2 ] == EMPTY_VALUE ) { Growing2[i + 1 ] = EMPTY_VALUE ; } } } return ( 0 ); }

3.4.4. Automatisierung

Die gleiche Aufgabenlösung durch die Nutzung der Indicator_Painting Bibliothek.

In der Bibliothek gibt es auch eine ähnliche Implementierung für die Richtung nach unten.

#include <Indicator_Painting.mqh> extern int RSIPeriod = 9 ; extern int AppliedPrice = 0 ; double Values[]; double Growing1[]; double Growing2[]; int DigitsUsed = 5 ; int EmptyValueUsed = 0 ; int start() { int toCount = Bars - IndicatorCounted (); for ( int i = toCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Values[i] = NormalizeDouble ( iRSI ( Symbol (), 0 , RSIPeriod, AppliedPrice, i), DigitsUsed); } MarkGrowing(Values, Growing1, Growing2, toCount - 1 , 0 , EmptyValueUsed); return ( 0 ); }

4. Die Indicator_Painting Bibliothek

Als Ergebnis aller abgeschlossenen Arbeiten gibt es eine Indicator_Painting Bibliothek.

Sie wurde speziell für die Automatisierung der beschriebenen Vorgänge, mit einigen Ergänzungen entworfen.

Hier ist eine Liste der verfügbaren Funktionen:

void MarkExtremums( double values[], double & extremums[], int startIndex, int endIndex, int direction, double emptyValueUsed); void MarkCrosses( double values1[], double values2[], double & crosses[], int startIndex, int endIndex, int direction, double emptyValueUsed); void MarkLevelCrosses( double values[], double level, double & crosses[], int startIndex, int endIndex, int direction, double emptyValueUsed); void MarkLevel( double values[], double & level[], int startIndex, int endIndex, double levelValue, int condition, double emptyValueUsed); void MarkDynamicLevel( double values[], double dynamicLevel[], double & level[], int startIndex, int endIndex, int condition, double emptyValueUsed); void MarkGrowing( double values[], double & growing1[], double & growing2[], int startIndex, int endIndex, double emptyValueUsed); void MarkReducing( double values[], double & reducing1[], double & reducing2[], int startIndex, int endIndex, double emptyValueUsed);

Hier sind einige Beispiele für die Nutzung der Bibliothek:

Um die Bibliothek zu verwenden, sollte folgendes getan werden:

1. Kopieren Sie die Datei "Indicator_Painting.mq4" in den Ordner "experts/libraries"

2. Kopieren Sie die Datei "Indicator_Painting.mqh" in den Ordner "experts/include"

3. Fügen Sie dem Indikator-Code die folgende Befehlszeile hinzu:

#include <Indicator_Painting.mqh>

Jetzt ist es möglich, alle Funktionen der Bibliothek zu nutzen. Weitere Details finden Sie in der Datei "Indicator_Painting.mqh".

Beispiele können Sie in den Dateien finden, die dem Artikel angehängt sind.

Fazit

Der Autor hofft, dass dieser Artikel helfen und die Arbeit einiger Leute vereinfachen wird. Der Autor erachtet das Ziel als erreicht.

Danksagungen

Der Autor möchte sich bei Herrn Viktor Rustamov (granit77) für den Aufgabenvorschlag, die Hilfe und die Kommentare bedanken, die den Artikel verbessert haben.