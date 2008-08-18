Дополнительные Материалы Чемпионатов 2006-2007 годов

Выбор индикатора торговых сигналов или просто методики их расчета обычно проверяют в тестере при прогонах экспертов, использующих эти сигналы. Однако не всегда бывает возможно/нужно/целесообразно писать эксперт под каждый индикатор. Оперативно просчитать прибыльность торговли по сигналам других индикаторов можно с помощью специального индикатора, который сам собирает их сигналы и рисует картину идеальной торговли по ним. С его помощью Вы можете не только визуально оценить результаты, но и быстро подобрать наиболее оптимальные параметры.