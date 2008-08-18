Дополнительные Материалы Чемпионатов 2006-2007 годов
Как математика может помочь в оценке торговых результатов? Как Better видит текущее состояние Участников Чемпионата 2007 года? Как меняются торговые системы на основании данных о прошедших Чемпионатах? Насколько сложно организовать подобные соревнования в режиме реального времени и с интерактивной поддержкой? Что думают о Чемпионате его организаторы? Все эти темы выделены в отдельный обзор и, думается, также будут вам интересны и полезны.
Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Знание математики в минимальном объеме желательно для любого трейдера, и это утверждение даже не требует доказательств. Вопрос только в том, как определить этот минимальный объем?
Аналитический отчет Better'а
Лидер Чемпионата Александр Топчило (Better) умеет не только разрабатывать прибыльные советники, но и анализировать их. В ходе своих исследований он пришел к очень интересным выводам.
Автоматический трейдинг сегодня и завтра
Как известно хаотичная и бессистемная торговая деятельность может привести к большим финансовым убыткам. Однако, даже разработав эффективную торговую систему нельзя быть уверенным в успехе. Человек – не машина.
Эволюция торговых систем
Чемпионат 2006 года многое изменил во взглядах разработчиков. Участники прошлогоднего соревнования пришли к выводу, что необходимо кардинально пересмотреть свои торговые стратегии, выбрать другие аналитические инструменты или системы управления рисками и мани-менеджмента.
Оборудование для Чемпионата Automated Trading Championship 2006
Сегодня в офис MetaQuotes Software Corp. был доставлен блейд сервер PowerEdge 1855 стоимостью 35 000 долларов. Сервер был заказан в компании Dell (США) и в течение полутора месяцев добирался до своего места здесь, в Казани.
Награды победителям Чемпионата
Подходит к концу первый ежегодный Чемпионат Automated Trading Championship 2006. Осталось всего 2 дня, но за это время первые три места могут не раз поменять своих хозяев. Как и было заявлено, победители получат 80 000 долларов. Но это не все.
От организаторов Automated Trading Championship 2006
Подходит к концу первый ежегодный Чемпионат Automated Trading Championship 2006. Сейчас уже можно озвучить первые предварительные результаты соревнования. За прошедшие 6 месяцев была проделана огромная работа, но и результаты соревнования - более чем впечатляющие. В нем приняли участие 258 разработчиков со всего мира. Это уникальное событие большого масштаба, подобных которому не было ранее.
От организаторов Automated Trading Championship 2007
Чемпионат Automated Trading Championship 2007 подошел к концу. Это соревнование принесло нам много открытий и внесло огромный вклад в развитие
автоматического трейдинга.
Automated Trading Championship: 2006 и 2007
Автоматический трейдинг, безусловно, является одним из перспективнейших направлений в современном трейдинге. Популярность этой технологии постоянно растет. Учитывая этот факт, мы и решили организовать чемпионат Automated Trading Championship.
