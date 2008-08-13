Материалы Automated Trading Championship: Репортажи Чемпионата 2007 года

Репортаж о ходе Чемпионата: первая неделя (1 - 7 октября) C начала Чемпионата прошла одна неделя. Первые три эксперта увеличили депозит почти в 2 раза. Общая прибыль десятки лучших советников за первую неделю составила около 81 000 долларов. Время покажет, смогут ли они удержать свои позиции.