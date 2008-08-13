Материалы Automated Trading Championship: Репортажи Чемпионата 2007 года
Репортаж о ходе Чемпионата: первая неделя (1 - 7 октября)
C начала Чемпионата прошла одна неделя. Первые три эксперта увеличили депозит почти в 2 раза. Общая прибыль десятки лучших советников за первую неделю составила около 81 000 долларов. Время покажет, смогут ли они удержать свои позиции.
Репортаж о ходе Чемпионата: вторая неделя (8 -14 октября)
Вторая неделя закончилась. Лидер этой недели смог значительно оторваться от остальных Участников, увеличив депозит почти в три раза.
Репортаж о ходе Чемпионата: Третья неделя (15 - 21 октября)
Эта неделя резко снизила прибыли нескольких экспертов и сильно перетасовала всю Десятку. На первом месте оказался Участник Чемпионата 2006 года Валерий Карпенко (valvk). В прошлом году он занял четвертое место.
Репортаж о ходе Чемпионата: четвертая неделя (22-28 октября)
Прошло четыре недели с начала Чемпионата. Все это время лидеры постоянно сменяли друг друга. На первых местах оказывались Участники с совершенно разными советниками.
Репортаж о ходе Чемпионата: пятая неделя (29 октября-4 ноября)
Закончилась пятая неделя с начала Automated Trading Championship 2007. Эта неделя, как и предыдущие, снова внесла изменения в десятку лучших экспертов.
Репортаж о 6-й неделе Чемпионата (5-11 ноября)
Подошла к концу шестая неделя Чемпионата. Прошла ровно половина соревнования. Эта неделя преподнесла нам несколько сюрпризов.
Репортаж о 7-й неделе Чемпионата (12-18 ноября)
Сразу несколькими сюрпризами завершилась 7-я неделя Чемпионата. На первое место с внушительным отрывом вышел Участник с Украины. А лидер прошлых недель уступил свои позиции и потерялся где-то за пределами первой страницы.
Репортаж о 8-й неделе Чемпионата (19-25 ноября)
Прошло две трети Чемпионата. На первых местах – знакомые Участники, но сюрпризы продолжаются.
Репортаж о 9-й неделе Чемпионата (26 ноября-2 декабря)
Прошло 9 недель с начала соревнования. Казалось бы, уже наметились безусловные лидеры, но борьба продолжается, и на призовых местах могут оказаться совсем другие Участники.
Репортаж о 10-й неделе Чемпионата (3-9 декабря)
Десять недель с начала Чемпионата позади. До конца соревнования осталось всего две недели.
Отчет об 11-й неделе Чемпионата (10-16 декабря)
Одиннадцать недель остались позади. Вот и финишная прямая.
