Материалы Automated Trading Championship: Регистрация

Кажется удивительным, что никто до MetaQuotes Software Corp. не задумывался о проведении подобного Чемпионата, так хорошо принятого всеми трейдерами. На самом деле одного желания для организации такого мероприятия мало.

Как Организатор Чемпионата, мы стремимся обеспечивать честное соревнование и пресекать все попытки мошенничества. Именно этими соображениями продиктованы жесткие Правила Чемпионата.

Прошло два с половиной месяца регистрации. Осталось всего 7 дней до завершения регистрации на Чемпионате Automated Trading Championship 2007. По последним данным на сайте зарегистрировалось 1 560 человек. Из них полностью закончили регистрацию 374 разработчиков.