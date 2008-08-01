Материалы Automated Trading Championship: Регистрация
Automated Trading Championship - обратная сторона медали
Кажется удивительным, что никто до MetaQuotes Software Corp. не задумывался о проведении подобного Чемпионата, так хорошо принятого всеми трейдерами. На самом деле одного желания для организации такого мероприятия мало.
Как стать участником Automated Trading Championship 2008?
Как Организатор Чемпионата, мы стремимся обеспечивать честное соревнование и пресекать все попытки мошенничества. Именно этими соображениями продиктованы жесткие Правила Чемпионата.
Предварительные итоги регистрации за 2007 год
Предварительные итоги регистрации за 2006 год
"350-ти потенциальным участникам лучше поторопиться, до завершения регистрации остается все меньше времени. Если они будут тянуть и завершат регистрацию в последний день, мы не гарантируем, что сможем проверить их эксперты, и будем вынуждены отказать некоторым Участникам" - говорит Станислав Стариков.
Ошибки при регистрации
Предвидя возросшую популярность чемпионата, в этом году мы внедрили систему автоматических проверок экспертов. На данный момент 60% присланных экспертов успешно прошли автоматические проверки.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования