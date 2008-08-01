MetaTrader 4 / Примеры
Материалы Automated Trading Championship: Регистрация

Прошло 2 года с первого Чемпионата Automated Trading Championship. За это время накопилась масса интересной информации: статистические отчеты, интервью c трейдерами, репортажи и т.д. Предлагаем вашему вниманию подборку этих материалов, которые разбиты по темам. В данной теме представлены материалы о Регистрации на Чемпионатах 2006-2008 годов.

Automated Trading Championship - обратная сторона медали

Кажется удивительным, что никто до MetaQuotes Software Corp. не задумывался о проведении подобного Чемпионата, так хорошо принятого всеми трейдерами. На самом деле одного желания для организации такого мероприятия мало.

Как стать участником Automated Trading Championship 2008?

Как Организатор Чемпионата, мы стремимся обеспечивать честное соревнование и пресекать все попытки мошенничества. Именно этими соображениями продиктованы жесткие Правила Чемпионата.

Предварительные итоги регистрации за 2007 год

Прошло два с половиной месяца регистрации. Осталось всего 7 дней до завершения регистрации на Чемпионате Automated Trading Championship 2007. По последним данным на сайте зарегистрировалось 1 560 человек. Из них полностью закончили регистрацию 374 разработчиков.

Предварительные итоги регистрации за 2006 год

"350-ти потенциальным участникам лучше поторопиться, до завершения регистрации остается все меньше времени. Если они будут тянуть и завершат регистрацию в последний день, мы не гарантируем, что сможем проверить их эксперты, и будем вынуждены отказать некоторым Участникам" - говорит Станислав Стариков.

Ошибки при регистрации

Предвидя возросшую популярность чемпионата, в этом году мы внедрили систему автоматических проверок экспертов. На данный момент 60% присланных экспертов успешно прошли автоматические проверки.

