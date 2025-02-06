Реализация советника Deus: Автоматическая торговля с RSI и скользящими средними в MQL5

Введение

В статье рассматриваются основные компоненты советника Deus, включая его торговую логику, настройки параметров и код MQL5, необходимый для его реализации. Цель статьи — снабдить вас знаниями и инструментами, необходимыми для разработки и улучшения вашего торгового алгоритма. Используя советник Deus, вы сможете исследовать мир автоматизированной торговли и открыть новые возможности для своего трейдинга.



Мы рассмотрим функционал советника Deus — автоматизированной торговой методики, созданной с использованием MQL5. В ходе обсуждения основное внимание будет уделено тому, как советник Deus использует скользящие средние и индекс относительной силы (RSI) для принятия торговых решений. Анализируя эти индикаторы, советник определяет наилучшие точки входа и выхода на рынке, чтобы максимизировать прибыльность торговли и минимизировать риск.

Советник Deus — это автоматизированная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5, которая генерирует сигналы на покупку и продажу на основе скользящих средних и индекса относительной силы (RSI). Определяя рыночные тренды и выявляя состояния перекупленности или перепроданности, он стремится улучшить торговые решения. Более того, советник включает в себя инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стопы.





Обзор советника Deus

Советник Deus использует индекс относительной силы (RSI) и скользящие средние для автоматизации торговых решений. Целью советника является повышение эффективности торговли и эффективное управление рисками путем использования этих индикаторов для выработки действенных рекомендаций по покупке и продаже.

Ниже приведены ключевые элементы советника Deus:

Технические индикаторы:

Relative Strength Index (RSI) - этот импульсный осциллятор измеряет, насколько быстро и как движутся цены. Это помогает определить, когда рынок перекуплен или перепродан, и быстро реагировать на движения рынка. В нашем случае советник будет использовать короткий 7-дневный таймфрейм RSI с пороговыми значениями 35 для перекупленности и 15 для перепроданности.

Moving Averages (MA) - скользящая средняя выравнивает ценовые данные, чтобы выявить тренды за определенный период. Мы будем использовать 25-периодную простую скользящую среднюю (SMA) в советнике Deus для фильтрации торговых сигналов и определения общего направления рынка.





Торговая логика:

Сигнал на покупку: Когда цена выше скользящей средней и RSI показывает состояние перепроданности (ниже 15), что указывает на возможное восходящее движение цены, размещается ордер на покупку.

2.

Сигнал на продажу: Если цена ниже скользящей средней и RSI, это указывает на состояние перекупленности (выше 35), что предполагает возможный нисходящий тренд, и размещается ордер на продажу.

Управление рисками:

Стоп-лосс и тейк-профит: в нашем советнике мы включаем настраиваемые параметры для уровней стоп-лосса и тейк-профита, установленные на 50 пунктов каждый, чтобы помочь управлять рисками и фиксировать прибыль.

Трейлинг-стоп: мы используем трейлинг-стоп в 25 пунктов для корректировки уровней стоп-лосса по мере благоприятного движения цены, стремясь обеспечить прибыль, при этом позволяя сделке оставаться открытой до тех пор, пока рынок движется в желаемом направлении.

3.

4. Управление ордерами:

Управление позициями: Одновременно может быть открыта только одна позиция, все существующие позиции закрываются перед открытием новой на основе торговых сигналов.

Советник Deus имеет функции инициализации, обработки тиков, открытия и закрытия позиций, а также настройки трейлинг-стопа. Он реализован на языке скриптов MQL5, используемом в MetaTrader 5. Программирование необходимо для соблюдения рекомендаций по управлению рисками и эффективной обработки торговых сигналов.

Deus помогает автоматизировать торговые процедуры, снизить эмоциональный характер принятия решений, а также улучшить результаты торговли за счет использования этих функций. В статье предложена основа для понимания идей и функционала советника Deus.





Реализация средствами MQL5

Сначала нам необходимо открыть торговые позиции. Мы открываем торговые позиции посредством включения файла, предназначенного для открытия позиций.

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

Здесь мы используем файл для включения торговой библиотеки. Это позволит советнику Deus получить доступ к функциям торговых операций. На этом этапе мы также определяем класс CTrade, который предлагает высокий уровень для осуществления торговой деятельности. Советник может использовать включенный класс CTrade для управления сделками. В советнике этот объект будет использоваться для выполнения различных торговых задач, включая открытие, изменение и закрытие позиций.

В этом разделе мы рассмотрим важнейшие входные параметры советника Deus. Советник Deus — это сложный торговый алгоритм, который использует индикаторы скользящей средней и RSI для поиска торговых возможностей. Регулируя эти параметры, трейдеры могут заставить советник вести себя таким образом, который наилучшим образом соответствует их уникальной торговой тактике и уровню устойчивости к риску.

Входные параметры следующие:

input double Lots = 0.1 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 50 ; input double TrailingStop = 25 ;

Lots (торговый объем)

input double Lots = 0.1 ;

Размер каждой сделки определяется параметром Lots. В данном случае советник настроен на торговлю 0,1 лота в каждой сделке. Трейдеры могут управлять уровнем риска, изменяя размер лота. Меньший размер лота снижает как возможные риски, так и прибыль, в то время как больший размер лота не только увеличивает возможную прибыль, но и увеличивает риски. Чтобы сбалансировать риски и выгоды, важно выбрать правильный лот.

2. StopLoss (стоп-лосс в пунктах)

input double StopLoss = 50 ;

Максимально допустимый убыток за сделку определяется опцией StopLoss и в нашем случае установлен на уровне 50 пунктов. Чтобы предотвратить будущие убытки, позиция автоматически закроется, если рынок пойдет против сделки за пределами этой точки. Это защитит ваш торговый счет от крупных потерь.

3. TakeProfit (тейк-профит в пунктах)

input double TakeProfit = 50 ;

Мы устанавливаем целевой показатель прибыли для каждой сделки в размере 50 пунктов с помощью параметра TakeProfit. Для обеспечения прибыли позиция автоматически закроется, когда рынок изменится на определенную величину в пользу сделки. Это обеспечит прибыль до возможного изменения рыночных условий и, следовательно, повысит прибыльность.

4. TrailingStop (точки срабатывания трейлинг-стопа)

input double TrailingStop = 25 ;

Мы вводим стоп-лосс с помощью параметра TrailingStop, который смещается в сторону движения сделки. Когда рынок движется в пользу сделки, трейлинг-стоп, изначально установленный на уровне 25 пунктов от цены входа, корректируется для фиксации прибыли. Эта функция поможет трейдерам извлечь прибыль из длительных колебаний рынка, сохранив при этом свою прибыль.

Параметры индикатора RSI:

input int RSI_Period = 7 ; input double RSI_Overbought = 35.0 ; input double RSI_Oversold = 15.0 ;

5. RSI_Period (период расчета RSI)

input int RSI_Period = 7 ;

Количество периодов, используемых для генерации индекса относительной силы (RSI), задается параметром RSI_period. В нашем случае он равен 7. RSI - осциллятор импульса, который измеряет скорости и колебания цен. RSI более чувствителен к недавним ценовым колебаниям за короткий период, например, 7, что полезно для быстрого определения ситуаций перекупленности или перепроданности.

6. RSI_Overbought (уровень перекупленности RSI)

input double RSI_Overbought = 35.0 ;

Порог определения состояния перекупленности определяется параметром RSI_Overbought, который установлен на уровне 35.0. Обычно уровень перекупленности может быть равен 70, но при использовании этой методики значение 35,0 обозначает более агрессивную позицию продажи. Советник активирует продажу, когда RSI превышает этот порог, указывая на высокую вероятность разворота рынка вниз.

7. RSI_Oversold (уровни перепроданности RSI)

input double RSI_Oversold = 15.0 ;

Пороговое значение состояния перепроданности определяется параметром RSI_Oversold, который равен 15,0. Хотя этот подход использует более консервативный уровень для обозначения возможности покупки, типичный уровень перепроданности может быть равен тридцать. Советник активирует покупку, когда RSI падает ниже этого порога, поскольку это воспринимается как возможный разворот рынка вверх.

Параметры Moving average

input int MA_Period = 25 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price = PRICE_CLOSE ;

8. MA_Period (период скользящей средней)

input int MA_Period = 25 ;

Период расчета скользящей средней (MA) определяется параметром MA_Period, который равен 25. Ценовые данные сглаживаются скользящей средней для выявления тренда. 25-периодное окно обеспечит всесторонний обзор рыночных трендов, оно не только устранит краткосрочный шум, но и отреагирует на заметные изменения цен.

9. MA_Method (метод скользящей средней)

Moving Average period input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA ;

Тип скользящей средней, используемой в данном случае, простая скользящая средняя (SMA), определяется параметром MA_Method option. SMA — это простой трендовый индикатор, который вычисляет среднее значение цен закрытия за определенный период. Для различной чувствительности можно использовать альтернативные методы, такие как экспоненциальная скользящая средняя (EMA), но простая скользящая средняя (SMA) является надежным и устойчивым индикатором тренда.

10. MA_Price (цена, применимая к скользящей средней)

input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price = PRICE_CLOSE ;

Тип цены, используемый для расчета скользящей средней, указывается параметром MA_Price, для которого установлено значение PRICE_CLOSE. Это указывает на то, что скользящая средняя определяется с использованием цен закрытия, которые часто используются, поскольку они представляют собой цену закрытия торговой сессии. Принимая такое решение, скользящая средняя гарантированно предоставляет надежную информацию об общей рыночной тенденции.

Торговое поведение и управление рисками советника Deus во многом определяются его входными параметрами. Трейдеры могут настроить советник так, чтобы он лучше соответствовал их уникальным торговым целям и текущим рыночным условиям, изменив следующие параметры: объем торговли, средства управления рисками, длительность индикаторов и пороговые значения. Чтобы в полной мере использовать советник Deus в автоматической торговле, важно понимать и соответствующим образом изменять эти параметры.

Рассмотрим новые переменные нашего советника, основанные на индикаторах скользящей средней и RSI. Поняв эти факторы, мы сможем узнать, как советник обрабатывает исполнение сделок и анализирует рыночные данные.

double rsiValue; double maValue; double Ask; double Bid; double Close;

Значение RSI:

double rsiValue;

Текущее значение индекса относительной силы (RSI) сохраняется в переменной rsiValue. Будучи импульсным осциллятором, RSI помогает определить, когда рынок перекуплен или перепродан, рассчитывая скорость и дисперсию изменения цен.

Для определения значения RSI используются тип цены и указанный период RSI. Для расчета RSI советник Deus использует заданные пользователем параметры и последние ценовые данные.

Когда значение RSI падает ниже уровня RSI_Oversold, советник интерпретирует это как сигнал к покупке. Это означает, что рынок может быть перепродан и возможен разворот вверх.

С другой стороны, если значение RSI пересекает уровень RSI_Overbought снизу вверх, это сигнал к продаже. Это означает, что рынок перекуплен и может откатиться вниз.

Значение скользящей средней:

double maValue;

Текущее значение скользящей средней сохраняется в переменной maValue. Сглаживая ценовые данные за определенный период времени, индикатор упрощает определение тренда.

Скользящая средняя вычисляется с использованием методики, типа цены и выбранного периода. Для расчета скользящей средней в нашем советнике используется цена закрытия указанного периода.

Тренд: Текущий рыночный тренд подтверждается значением MA. Когда цена выше скользящей средней, советник полагает, что рынок находится в восходящем тренде, а когда цена ниже скользящей средней, советник полагает, что рынок находится в нисходящем тренде.

Сигнал на вход: формирование торговых сигналов зависит от соотношения между значениями RSI и скользящей средней. Например, если предыдущая цена закрытия была выше значения скользящей средней, а RSI находится ниже уровня RSI_Oversold, то сигнал на покупку считается подтвержденным. Значения RSI и скользящей средней объединены в советнике Deus, что помогает ему принимать обоснованные торговые решения.

double Ask;

Текущая цена ask актива сохраняется в переменной ask. Это цена покупки актива для трейдеров. Она устанавливает цену входа для ордеров на покупку в функции OpenPosition. Запрашиваемая цена — это максимальная цена, которую можно найти на данный момент для покупки актива. Точный мониторинг этой стоимости гарантирует, что ордера на покупку будут установлены в нужный момент.

double Bid;

Текущая цена bid актива устанавливается переменной Bid. Это цена продажи актива для трейдеров. Она устанавливает цену входа для ордеров на продажу в функции OpenPosition. Лучшая цена, которую можно получить за продажу актива, отражается в цене bid.

double Close[];

Цена закрытия актива за определенный период хранится в массиве Close. В этом советнике он расширен для хранения значений для текущего использования. Массив используется для формирования торговых сигналов и анализа движения цен. Чтобы решить, активировать ли сигнал на покупку или продажу, значение сравнивается с ценами закрытия предыдущего периода (Close[1]) и самого последнего периода (Close[0]). Это сравнение поможет нам определить, растет цена или падает.

void ApplyTrailingStop();

Данная функция поможет в реализации механизма трейлинг-стопа. Если текущая рыночная цена движется в сторону стоп-лосса позиции, функция перебирает все открытые позиции и изменяет стоп-лосс. Функция гарантирует, что стоп-лосс останется в наиболее выгодном положении, даже если рыночная цена пойдет против сделки.

void OpenPosition(CTrade trade, int orderType);

В зависимости от типа ордера данный метод предназначен для открытия новых торговых позиций. Функция определяет тейк-профит, стоп-лосс и цену входа в зависимости от типа ордера. Сделка осуществляется с использованием вычисляемых параметров с использованием объекта CTrade. Это поможет советнику генерировать сигналы, которые могут оказаться крайне важными для начала торговли.

void ClosePositions( int orderType);

С помощью этой функции закрываются торговые позиции определенного типа ордера. Перебираются все открытые позиции, и те из них, которые соответствуют указанному типу ордера, закрываются функцией. Это поможет исключить позиции, которые больше не соответствуют торговой стратегии или состоянию рынка, и, следовательно, улучшит управление торговлей.

void ApplyTrailingStop(); void OpenPosition(CTrade trade, int orderType);

Затем мы объединяем эти прототипы функций, чтобы дать советнику возможность эффективно управлять торговыми позициями. Метод OpenPosition запускает сделки на основе рыночных условий, функция ClosePositions контролирует и закрывает сделки по мере необходимости, а функция ApplyTrailingStop улучшает управление сделками путем изменения стоп-лоссов. Все эти функции в совокупности позволяют советнику быстро реагировать на изменения рынка и эффективно совершать сделки.

Теперь перейдем к функции OnInit. Советник Deus использует функцию OnInit для начала торговли. Он предназначен для совершения сделок на основе индикаторов скользящей средней и RSI.

int OnInit () { Print ( "Deus EA initialized successfully." ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

При запуске терминала или загрузке советника на график функция OnInit вызывается один раз. Происходит инициализация переменных, установка хэндлов индикаторов и выполнение любых других операций конфигурации, требующих использования этой функции. Затем мы разбиваем ее части следующим образом:

Print ( "Deus EA initialized successfully." );

Целью этой строки кода является вывод сообщения, подтверждающего успешное завершение инициализации, в журнал советника. Важнейшим компонентом каждого советника является журналирование. Таким образом, мы сможем убедиться, что советник загрузился и инициализировался без каких-либо проблем. Это также полезно при отладке и проверке готовности советника к обработке рыночных данных и выполнению сделок.

return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Оператор return (INIT_SUCCEEDED); служит для уведомления платформы MetaTrader о завершении процесса инициализации. Советнику необходимо вернуть INIT_SUCCEEDED, чтобы перейти к следующим этапам, таким как функция OnTick, где выполняется основная торговая логика. Функция может вернуть INIT_FAILED, останавливая работу советника и предотвращая потенциальные сбои во время работы, если инициализация по какой-либо причине не удалась.

Теперь давайте рассмотрим функцию OnDeinit. Она имеет решающее значение для сохранения надежности и целостности советника. Мы обсудим роль этой функции. При перекомпиляции советника он удаляется из графика. Это действие активирует функцию OnDinit и дает ей возможность выполнить задачи очистки, а также убедиться, что ресурсы освобождены надлежащим образом и все последние шаги выполнены.

void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Deus EA deinitialized. Reason: " , reason); }

Обоснование деинициализации приводится в параметре reason функции OnDeinit. Это может помочь в отладке и выяснении причин деинициализации EA. Для регистрации этой причины мы используем функцию Print в советнике Deus.

void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Deus EA deinitialized. Reason: " , reason); }

Эти несложные записи в журнале позволяют явно определить, был ли советник явно удален, перекомпилирован или это стало результатом завершения работы терминала. Он может предоставить полезную информацию на этапах разработки и тестирования.

Хотя причина деинициализации — единственная, которую регистрирует наша текущая реализация OnDeinit, эту функцию можно расширить для любых необходимых процедур очистки. Например, вам может потребоваться закрыть все открытые ресурсы, освободить хэндлы файлов или сохранить текущее состояние. Правильная очистка позволит избежать утечек ресурсов и гарантировать чистую повторную инициализацию советника. Это имеет решающее значение в ситуациях торговли в реальном времени, когда надежность и стабильность играют важную роль. Правильная обработка гарантирует, что проблемы с производительностью, возникшие в результате предыдущих запусков, не повлияют на перезапуск советника.

Перейдем к функции OnTick, которая имеет важное значение для процесса принятия решений советником в реальном времени. Эта функция вызывается каждый раз при получении нового ценового тика, что дает советнику возможность оценивать состояние рынка и совершать сделки с использованием заранее установленных методик. Ниже приведены основные составляющие функции OnTick, а также объясняется, как она объединяет компоненты стратегии советника Deus:

Получение рыночной информации;

При первом запуске функция OnTick помогает получить максимум рыночных данных.

Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); ArrayResize (Close, 2 ); Close[ 0 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); Close[ 1 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 1 );

Код сохраняет последние цены закрытия и получает цены ask и bid. Чтобы гарантировать, что в массиве Close достаточно места для хранения последней цены закрытия, используется ArrayResize.

Расчет технического индикатора;

Скользящая средняя и индекс относительной силы рассчитываются по алгоритму.

rsiValue = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE , 0 ); if (rsiValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating RSI" ); return ; } maValue = iMA ( _Symbol , _Period , MA_Period, 0 , MA_Method, MA_Price, 0 ); if (maValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating Moving Average" ); return ; }

В то время как значение скользящей средней помогает определить направление тренда, значение RSI указывает на состояние перекупленности или перепроданности. Прежде чем продолжить проверку, убедитесь, что цифры верны.

Формирование торгового сигнала; После расчета индикаторов функция ищет сигналы на покупку и продажу:

if (rsiValue < RSI_Oversold && Close[ 1 ] > maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_SELL ); OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY ); } } if (rsiValue > RSI_Overbought && Close[ 1 ] < maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_BUY ); OpenPosition( ORDER_TYPE_SELL ); } }

Сигнал на покупку подается, когда текущая цена закрытия выше скользящей средней, а RSI находится ниже порога перепроданности. Это указывает на возможный разворот в сторону повышения.

Сигнал на продажу подается, когда цена закрытия ниже скользящей средней, а RSI выше порога перекупленности. Это указывает на возможный разворот в сторону понижения.

Применение трейлинг-стопа. Чтобы минимизировать убытки и защитить прибыль, функция OnTick содержит логику применения трейлинг-стопа.

if (TrailingStop > 0 ) { ApplyTrailingStop(); }

Если установлен параметр трейлинг-стопа, этот раздел обеспечивает включение механизма трейлинг-стопа. Чтобы зафиксировать выигрыш, функция ApplyTrailingStop изменяет уровень стоп-лосса по мере движения цены в желаемом направлении.

Открытие и закрытие позиций: Функция OpenPosition пытается открыть позицию после определения цены входа, уровней стоп-лосса и тейк-профита. Закрытие позиции: Все позиции перебираются функцией ClosePositions, которая закрывает те из них, которые соответствуют заданному типу ордера.

Это объясняет, как советник Deus динамически адаптируется к рыночным ситуациям, используя функцию OnTick. Эта функция использует индикаторы RSI и MA для генерации торговых сигналов и скользящих стопов для защиты прибыли. Благодаря этой стратегии советник гарантированно сохранит прибыль, а также отреагирует на изменения рынка. Ниже представлен полный код функции OnTick:

void OnTick () { Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); ArrayResize (Close, 2 ); Close[ 0 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); Close[ 1 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); rsiValue = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE , 0 ); if (rsiValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating RSI" ); return ; } maValue = iMA ( _Symbol , _Period , MA_Period, 0 , MA_Method, MA_Price, 0 ); if (maValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating Moving Average" ); return ; } if (rsiValue < RSI_Oversold && Close[ 1 ] > maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_SELL ); OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY ); } } if (rsiValue > RSI_Overbought && Close[ 1 ] < maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_BUY ); OpenPosition( ORDER_TYPE_SELL ); } } if (TrailingStop > 0 ) { ApplyTrailingStop(); }

Мы закончили с функцией OnTick. Давайте теперь рассмотрим служебные функции нашего советника. Для того чтобы советник Deus мог совершать сделки на основе сигналов RSI и скользящей средней, функция открытия имеет решающее значение. Функция обеспечивает точное размещение ордеров на покупку и продажу с учетом факторов управления рисками.

void OpenPosition( int orderType)

Тип размещаемого ордера определяется единственным параметром — типом ордера, который принимает функция OpenPosition. Для ордеров на покупку и продажу это может быть ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL соответственно. Тип ордера определяет его цену в рамках функции.

double price = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? Ask : Bid;

Цена {Ask} используется для ордера на покупку, а цена {Bid} - для ордера на продажу.

Для контроля риска и обеспечения прибыли определяются пороговые значения стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP):

double sl = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - StopLoss * _Point : price + StopLoss * _Point ; double tp = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + TakeProfit * _Point : price - TakeProfit * _Point ;

Для ордеров на покупку тейк-профит устанавливается выше цены ордера, а стоп-лосс — ниже. Тейк-профит и стоп-лосс для ордеров на продажу размещаются ниже и выше цены ордера соответственно. Функция PositionOpen класса CTrade{ используется для открытия реальной позиции:

bool result = trade.PositionOpen( _Symbol , orderType, Lots, price, sl, tp, "Deus EA" );

Такой подход требует несколько параметров:

-{ Symbol} - торговый символ, например EURUSD.

-{ orderType} - тип ордера (продажа или покупка).

-"Lots" - размер лота ордера.

-{price} - цена bid и ask ордера.

-{sI} - уровень расчета стоп-лосса.

-{tp} - расчетный порог тейк-профита.

-"Deus EA" - оператор ордера.

После попытки открытия позиции функция проверяет результат и при необходимости записывает сообщение.

if (result) { Print ( "Order opened successfully. Type: " , orderType, ", Price: " , price); } else { Print ( "Failed to open order. Error code: " , GetLastError ()); } }

В случае успешного открытия ордера выводится подтверждение. Если ордер не может быть открыт, GetLastError используется для получения кода проблемы, который затем учитывается для устранения неполадок.

Полный код функции открытия позиций выглядит следующим образом:

void OpenPosition( int orderType) { double price = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? Ask : Bid; double sl = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - StopLoss * _Point : price + StopLoss * _Point ; double tp = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + TakeProfit * _Point : price - TakeProfit * _Point ; bool result = trade.PositionOpen( _Symbol , orderType, Lots, price, sl, tp, "Deus EA" ); if (result) { Print ( "Order opened successfully. Type: " , orderType, ", Price: " , price); } else { Print ( "Failed to open order. Error code: " , GetLastError ()); } } )

Мы закончили с одной из служебных функций, теперь давайте рассмотрим другую — функцию закрытия позиций. Функция ClosePositions советника Deus необходима для того, чтобы гарантировать закрытие нежелательных позиций в соответствии с параметрами торговой стратегии. При выполнении определенных условий функция управляет логикой закрытия позиций определенного типа (покупка или продажа). Давайте рассмотрим работу этой функции и ее значение для всей стратегии.

void OpenPosition( int orderType)

Тип закрываемой позиции указывается одним аргументом orderType, который принимается функцией Closepositions. Возможные значения этого параметра — ORDER_TYPE_SELL или ORDER_TYPE_BUY. Функция перебирает все открытые позиции в этот момент и закрывает соответствующие.

for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType) { if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

Цикл движется назад, начиная с последней точки. Поскольку закрытие позиции снижает общее количество позиций, прямой цикл итерации может быть нарушен, что потребует обратной итерации. PositionSelectByIndex(i) используется для выбора позиции по заданному индексу {i}.

Функция проверяет, соответствует ли выбранное местоположение заданному {orderType} внутри цикла.

if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType)

Если {orderType} не равен этому значению, позиция не должна быть закрыта. Функция пытается закрыть позицию, если тип совпадает.

if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

Позиция закрывается путем попытки идентифицировать ее по номеру тикета {trade.PositionClose(ticket)}). Если позиция не закрывается, выводится сообщение об ошибке с кодом ошибки, полученным с помощью GetLastError(). Это помогает определить причину невозможности закрыть позицию и облегчает устранение неполадок.

Советник Deus может фиксировать прибыль, закрывая прибыльные позиции при достижении ими определенного уровня прибыли. Это достигается путем закрытия выбранных позиций при определенных условиях.

Полный код функции закрытия позиции выглядит следующим образом:

void ClosePositions( int orderType) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType) { if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

Наконец, давайте перейдем к нашей последней вспомогательной функции — функции применения трейлинг-стопа. Вы можете уменьшить убытки, закрыв убыточные сделки. В частности, воздерживаясь от одновременного удержания позиций на покупку и продажу, а также хеджирования. Трейлинг-стоп изменяет уровни стоп-лосса, когда рыночная цена меняется в пользу открытой позиции. Метод ApplyTrailingStop в советнике Deus обеспечивает эффективное применение этой функции. Трейлинг-стоп ограничивает потенциальные убытки, фиксируя прибыль за счет отслеживания рыночных колебаний. Давайте рассмотрим, как работает эта функция.

void ApplyTrailingStop()

Поскольку он применим ко всем открытым позициям по текущему символу, метод ApplyTrailingStop не требует никаких параметров. Как и ClosePositions, функция начинается с перебора всех открытых позиций:

for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i) && PositionGetSymbol () == _Symbol )

Цикл продвигается назад, начиная с последней позиции.

-{PositionSelectByIndex(i)}: функция выбирает запись с индексом {i}. Проверяет, связана ли позиция с активным торговым символом, с помощью {PositionGetSymbol()==_Symbol}.

Функция использует расстояние трейлинг-стопа и текущую рыночную цену для определения нового уровня стопа:

double price = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? Bid : Ask; double sl = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - TrailingStop * _Point : price + TrailingStop * _Point ;

Трейлинг-стоп для позиций на покупку устанавливается ниже цены {bid}. Трейлинг-стоп размещается выше цены {Ask} для сделок на продажу. Затем функция использует PositionModify для применения нового уровня стоп-лосса после определения его целесообразности:

if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } }

Только когда новый уровень стоп-лосса ({sI)} превышает существующий, стоп-лосс позиций изменяется. Также, если новый уровень стоп-лосса меньше существующего, стоп-лосс обновляется для позиций на продажу.

Если изменение позиции не удалось, выводится сообщение с кодом ошибки. Это помогает в устранении неполадок, а также позволяет выяснить причину, по которой не использовался трейлинг-стоп.

Полный код функции применения трейлинг-стопа выглядит следующим образом:

void ApplyTrailingStop() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i) && PositionGetSymbol () == _Symbol ) { double price = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? Bid : Ask; double sl = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - TrailingStop * _Point : price + TrailingStop * _Point ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } }

Полный код статьи выглядит следующим образом:

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; input double Lots = 0.1 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 50 ; input double TrailingStop = 25 ; input int RSI_Period = 7 ; input double RSI_Overbought = 35.0 ; input double RSI_Oversold = 15.0 ; input int MA_Period = 25 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price = PRICE_CLOSE ; double rsiValue; double maValue; double Ask; double Bid; double Close[ 2 ]; void ApplyTrailingStop(); void OpenPosition(CTrade &trade, int orderType); void ClosePositions( int orderType); int OnInit () { Print ( "Deus EA initialized successfully." ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Deus EA deinitialized. Reason: " , reason); } void OnTick () { Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); ArrayResize (Close, 2 ); Close[ 0 ] = iClose ( _Symbol , Period (), 0 ); Close[ 1 ] = iClose ( _Symbol , Period (), 1 ); rsiValue = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE , 0 ); if (rsiValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating RSI" ); return ; maValue = iMA ( _Symbol , _Period , MA_Period, 0 , MA_Method, MA_Price, 0 ); if (maValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating Moving Average" ); return ; } if (rsiValue < RSI_Oversold && Close[ 1 ] > maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_SELL ); OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY ); } } if (rsiValue > RSI_Overbought && Close[ 1 ] < maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_BUY ); OpenPosition( ORDER_TYPE_SELL ); } } if (TrailingStop > 0 ) { ApplyTrailingStop(); } } void OpenPosition( int orderType) { double price = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? Ask : Bid; double sl = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - StopLoss * _Point : price + StopLoss * _Point ; double tp = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + TakeProfit * _Point : price - TakeProfit * _Point ; bool result = trade.PositionOpen( _Symbol , orderType, Lots, price, sl, tp, "Deus EA" ); if (result) { Print ( "Order opened successfully. Type: " , orderType, ", Price: " , price); } else { Print ( "Failed to open order. Error code: " , GetLastError ()); } } void ClosePositions( int orderType) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType) { ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } } } void ApplyTrailingStop() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i) && PositionGetSymbol () == _Symbol ) { double price = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? Bid : Ask; double sl = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - TrailingStop * _Point : price + TrailingStop * _Point ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

Поздравляю! Мы внедрили советник Deus для автоматизации торговли.

Вот результаты тестов:









Отчет:





Тест проводился на USDJPY с 10.07.2024 по 06.08.2024 на H1. Используемые параметры те же, что мы использовали при изучении реализации.

Этот тип стратегии лучше всего подходит для валютных пар EURUSD и USDJPY, но только если вам не нужен высокий процент выигрышей. Ниже приведены параметры тестирования советника:





Заключение

Советник Deus использует скользящие средние и индекс относительной силы (RSI) для генерации торговых сигналов, объединяя технические индикаторы для управления и извлечения прибыли из рыночных возможностей. В статье подробно описаны торговая логика, контроль рисков и код MQL5, лежащий в основе советника, который автоматизирует торговые решения для повышения согласованности и снижения влияния эмоций.

Из графика видно, что маленькое значение параметров оптимизации не только снижает риск, но и увеличивает убытки. Поэтому перед внедрением советника в реальную торговлю решающее значение имеет тщательное тестирование и оптимизация на различных символах. Это поможет обеспечить его эффективную работу в различных рыночных условиях и соответствие конкретным торговым целям.

Для поддержания эффективности советника Deus и аналогичных автоматизированных систем необходимы регулярный мониторинг и корректировки. В статье представлены основные сведения и инструменты, необходимые для эффективного внедрения и оптимизации советника Deus для торговли. Если вам потребуются дополнительные инструменты, вы сможете получить их с помощью MQL5.