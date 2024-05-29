Разработка робота на Python и MQL5 (Часть 2): Выбор модели, создание и обучение, кастомный тестер Python

Краткое содержание предыдущей статьи



Итак, в предыдущей статье мы немного рассказали про машинное обучение, провели аугментацию данных, разработали признаки для будущей модели, отобрали лучшие из них. Сейчас пришло время двигаться дальше и создавать уже рабочую модель машинного обучения, которая будет учиться на наших признаках, и торговать (надеемся, успешно). А для оценки модели мы напишем кастомный тестер Python, который поможет нам оценить работоспособность модели и красоту графиков теста. Для более красивых графиков теста и большей устойчивости модели, мы попутно разработаем также ряд классических фишек машинного обучения.

Наша конечная цель — создать рабочую и по максимуму прибыльную модель для прогнозирования цен и торговли. Весь код будет на Python, с включениями библиотеки MQL5.





Версия Python и необходимые модули



Для работы использовался Python версии 3.10.10.

Приложенный к статье код содержит несколько функций для предварительной обработки данных, выделения признаков и обучения модели машинного обучения. В частности, он включает в себя:

Функцию для кластеризации признаков с помощью Gaussian Mixture Model (GMM) от библиотеки sklearn

Функцию для выделения признаков с помощью Recursive Feature Elimination with Cross-Validation (RFECV) от библиотеки sklearn

Функцию для обучения классификатора XGBoost

Для запуска этого кода необходимо установить следующие модули Python:

pandas

numpy

sklearn

xgboost

matplotlib

seaborn

MetaTrader5



tqdm



Вы можете установить их с помощью pip, утилиты установки пакетов Python. Вот пример команды для установки всех необходимых модулей:

pip install pandas numpy sklearn xgboost matplotlib seaborn tqdm MetaTrader5

Поехали!





Классификация или регрессия?

Один из извечных вопросов в прогнозировании данных. Классификация лучше подходит для бинарных задач, когда нужен четкий ответ "да-нет". Есть еще мультикласс-классификация, эту тему мы также разберем в будущих статьях цикла, она интересна и может существенно усилить модели.

Регрессия подходит для конкретного прогноза конкретного будущего значения непрерывного ряда, в том числе ценового. С одной стороны, это может быть куда удобнее, а с другой, разметка данных для регрессии, как и метки (labels) - задачка для ума, ведь тут мало что можно придумать кроме того, чтобы просто взять будущую цену актива.

Классификация по причине более легкой работы с разметкой данных мне лично нравится больше. Много чего можно загнать в условия "да-нет", а в условия мультикласс-классификации вообще возможно заводить целые сложные ручные торговые системы вроде СмартМани. Впрочем, код разметки данных вы уже видели в предыдущей статье цикла, и она явно подходит для бинарной классификации. Поэтому именно эту схему модели мы и возьмем.



Осталось определиться с самой моделью.





Выбор модели классификации

Необходимо выбрать подходящую модель классификации для наших данных с отобранными фичами. Выбор зависит от количества фич, типов данных, числа классов.

Популярные модели для примера: логистическая регрессия для бинарной классификации, случайный лес для больших размерностей и нелинейностей, нейронные сети для сложных задач. Выбор огромен, и просто глаза разбегаются от многообразия. Перепробовав многое, я пришел к выводу, что в сегодняшних условиях наиболее эффективным является бустинг и модели на его базе.

Я решил использовать передовую модель XGBoost - бустинг над деревьями решений с регуляризацией, параллельностью, множеством настроек. XGBoost часто побеждает на соревнованиях по data science благодаря высокой точности. Это и стало главным критерием выбора модели для работы.





Создание кода модели классификации

Код использует передовую модель XGBoost - градиентный бустинг над деревьями решений. Особенность XGBoost - применение вторых производных для оптимизации, что повышает эффективность и точность по сравнению с другими моделями.

Функция train_xgboost_classifier получает данные и число раундов бустинга. Разделяет данные на фичи X и метки y, создает модель XGBClassifier с настройкой гиперпараметров, обучает ее методом fit().

Данные делятся на трейн/тест, модель обучается на трейне с помощью функции. Тестируется на остатке данных, высчитывается accuracy предсказаний.

Главные преимущества XGBoost: объединение множества моделей в высокоточную, с помощью градиентного бустинга, и оптимизация по вторым производным для эффективности.

Для использования вам потребуется также установить OpenMP runtime библиотеку. Для установки библиотеки XGBoost нужно также поставить OpenMP runtime. Для Windows надо скачать Microsoft Visual C++ Redistributable, соответствующий вашей версии Python.

Переходим к самому коду. В начале кода мы импортируем библиотеку xgboost вот таким образом:

import xgboost as xgb

Остальная часть кода:

import xgboost as xgb def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds= 500 ): # Check if data is not empty if data.empty: raise ValueError( "Data should not be empty" ) # Check if all required columns are present in the data required_columns = [ 'label' , 'labels' ] if not all(column in data.columns for column in required_columns): raise ValueError(f "Data is missing required columns: {required_columns}" ) # Remove the 'label' column as it is not a feature X = data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y = data[ 'labels' ] # Check if all features have numeric data type if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns): raise ValueError( "All features should have numeric data type" ) # Create an XGBoostClassifier model clf = xgb.XGBClassifier(objective= 'binary:logistic' , max_depth= 10 , learning_rate= 0.3 , n_estimators=num_boost_rounds, random_state= 1 ) # Train the model on the data clf.fit(X, y) # Return the trained model return clf labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select= 20 ) # Get all data raw_data = labeled_data_engineered # Test the model on all data train_data = raw_data[raw_data.index <= FORWARD] # Test the model on all data test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD] # Train the XGBoost model on the filtered data xgb_clf = train_xgboost_classifier(train_data, num_boost_rounds= 100 ) # Test the model on all data test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD] X_test = test_data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y_test = test_data[ 'labels' ] predicted_labels = xgb_clf.predict(X_test) # Calculate prediction accuracy accuracy = (predicted_labels == y_test).mean() print(f "Prediction accuracy: {accuracy:.2f}" )

Обучим модель, и рассмотрим точность Accuracy в 52%.

Итак, наша точность классификации сейчас составляет 53% прибыльных меток. Прошу заметить, что тут речь идет о прогнозировании ситуаций, когда цена изменилась более чем на величину тейка (200 пипсов), и не задела хвостом стоп (100 пипсов). На практике у нас выйдет профит-фактор примерно в троечку, что вполне достаточно для прибыльной торговли. Следующим шагом я вижу написание самописного тестера в Python, для анализа доходности моделей, доходности именно в долларах, а не пунктах. Нужно понять, зарабатывает ли модель с учетом маркапа, или же сливает капитал в трубу.





Написание функции самописного тестера Python

def test_model(model, X_test, y_test, markup, initial_balance= 10000.0 , point_cost= 0.00001 ): balance = initial_balance trades = 0 profits = [] # Test the model on the test data predicted_labels = model.predict(X_test) for i in range(len(predicted_labels) - 48 ): if predicted_labels[i] == 1 : # Open a long position entry_price = X_test.iloc[i][ 'close' ] exit_price = X_test.iloc[i+ 48 ][ 'close' ] if exit_price > entry_price + markup: # Close the long position with profit profit = (exit_price - entry_price - markup) / point_cost balance += profit trades += 1 profits.append(profit) else : # Close the long position with loss loss = (entry_price - exit_price + markup) / point_cost balance -= loss trades += 1 profits.append(-loss) elif predicted_labels[i] == 0 : # Open a short position entry_price = X_test.iloc[i][ 'close' ] exit_price = X_test.iloc[i+ 48 ][ 'close' ] if exit_price < entry_price - markup: # Close the short position with profit profit = (entry_price - exit_price - markup) / point_cost balance += profit trades += 1 profits.append(profit) else : # Close the short position with loss loss = (exit_price - entry_price + markup) / point_cost balance -= loss trades += 1 profits.append(-loss) # Calculate the cumulative profit or loss total_profit = balance - initial_balance # Plot the balance change over the number of trades plt.plot(range(trades), [balance + sum(profits[:i]) for i in range(trades)]) plt.title( 'Balance Change' ) plt.xlabel( 'Trades' ) plt.ylabel( 'Balance ($)' ) plt.xticks(range( 0 , len(X_test), int (len(X_test)/ 10 )), X_test.index[:: int (len(X_test)/ 10 )].strftime( '%Y-%m-%d' )) # Add dates to the x-axis plt.axvline(FORWARD, color= 'r' , linestyle= '--' ) # Add a vertical line for the FORWARD date plt.show() # Print the results print(f "Cumulative profit or loss: {total_profit:.2f} $" ) print(f "Number of trades: {trades}" ) # Get test data test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD] X_test = test_data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y_test = test_data[ 'labels' ] # Test the model with markup and target labels initial_balance = 10000.0 markup = 0.00001 test_model(xgb_clf, X_test, y_test, markup, initial_balance)

Код создает функцию для тестирования модели машинного обучения на тестовых данных и анализа ее доходности с учетом маркапа (сюда нужно включить потери на спреде и комиссиях разного рода). Свопы не учитываются, все-таки они динамические и зависят от ключевых ставок. Их можно учесть просто добавкой пары пипсов к маркапу.

Функция получает модель, тест-данные, маркап и начальный баланс. Используя предсказания модели, имитируется торговля: лонг при 1, шорт при 0. Если прибыль превысила маркап, позиция закрывается, а прибыль добавляется к балансу.

Ведется учет сделок и прибыли/убытка от каждой. Строится график баланса. Вычисляется накопленный итог прибыли/убытка.

В конце получаются тест-данные, удаляются ненужные столбцы. Обученная модель xgb_clf тестируется с заданным маркапом и начальным балансом. Протестируем же ее!





Итак, тестер в целом успешно работает, и мы видим вот такой красивый график доходности. Это самописный тестер для анализа доходности торговой модели машинного обучения с учетом маркапа и меток.





Внедрение кросс-валидации в модель



Для получения более надежной оценки качества модели машинного обучения необходимо использовать кросс-валидацию. Кросс-валидация позволяет оценить модель на нескольких подмножествах данных, что помогает избежать переобучения и получать более объективную оценку.

В нашем случае мы будем использовать 5-кратную кросс-валидацию для оценки модели XGBoost. Для этого воспользуемся функцией cross_val_score из библиотеки sklearn.

Изменим код функции train_xgboost_classifier следующим образом:

def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds= 500 ): # Check that data is not empty if data.empty: raise ValueError( "Data should not be empty" ) # Check that all required columns are present in the data required_columns = [ 'label' , 'labels' ] if not all(column in data.columns for column in required_columns): raise ValueError(f "Data is missing required columns: {required_columns}" ) # Drop the 'label' column since it is not a feature X = data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y = data[ 'labels' ] # Check that all features have numeric data type if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns): raise ValueError( "All features should have numeric data type" ) # Create XGBoostClassifier model clf = xgb.XGBClassifier(objective= 'binary:logistic' , max_depth= 10 , learning_rate= 0.3 , n_estimators=num_boost_rounds, random_state= 1 ) # Train the model on the data using cross-validation scores = cross_val_score(clf, X, y, cv= 5 ) # Calculate the mean accuracy of the predictions accuracy = scores.mean() print(f "Mean prediction accuracy on cross-validation: {accuracy:.2f}" ) # Train the model on the data without cross-validation clf.fit(X, y) # Return the trained model return clf labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select= 20 ) # Get all data raw_data = labeled_data_engineered # Train data train_data = raw_data[raw_data.index <= FORWARD] # Train the XGBoost model on the filtered data xgb_clf = train_xgboost_classifier(train_data, num_boost_rounds= 100 ) # Test data test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD] X_test = test_data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y_test = test_data[ 'labels' ] predicted_labels = xgb_clf.predict(X_test) # Calculate the accuracy of the predictions accuracy = (predicted_labels == y_test).mean() print(f "Accuracy: {accuracy:.2f}" )

При обучении модели функция train_xgboost_classifier будет выполнять 5-кратную кросс-валидацию и выводить среднюю точность прогноза. В обучении по-прежнему будет участвовать выборка до даты FORWARD.

Кросс-валидация используется только для оценки модели, но не для ее обучения. Обучение выполняется на всех данных до даты FORWARD без кросс-валидации.

Кросс-валидация позволяет получить более надежную и объективную оценку качества модели, что в теории повысит ее устойчивость на новых ценовых данных. Или нет? Давайте проверим и посмотрим на работу тестера.





Протестировав XGBoost с кросс-валидацией на данных 1990-2024 гг., получена точность 56% на тесте после 2010 г. Модель показала неплохую робастность на новых данных с первой попытки. Точность также неплохо выросла, это не может не радовать.





Оптимизация гиперпараметров модели по сетке



Оптимизация гиперпараметров - важный этап создания модели машинного обучения для максимизации ее точности и производительности. Она схожа с оптимизацией советников MQL5, просто представьте, что у вас вместо советника - модель МО, и с помощью поиска по сетке вы находите параметры, которые покажут себя лучше всего.

Рассмотрим оптимизацию гиперпараметров XGBoost по сетке с использованием Scikit-learn.

Используем GridSearchCV из Scikit-learn для кросс-валидации модели по всем наборам гиперпараметров из сетки. Выберется набор с максимальной средней точностью на кросс-валидации.

Код для оптимизации:

from sklearn.model_selection import GridSearchCV # Define the grid of hyperparameters param_grid = { 'max_depth': [ 3 , 5 , 7 , 10 ], 'learning_rate': [ 0.1 , 0.3 , 0.5 ], 'n_estimators': [ 100 , 500 , 1000 ] } # Create XGBoost model clf = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', random_state= 1 ) # Perform grid search to find the best hyperparameters grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid, cv= 5 , scoring='accuracy') grid_search.fit(X_train, y_train) # Print the best hyperparameters print("Best hyperparameters:", grid_search.best_params_) # Print the mean accuracy of the predictions on cross-validation for the best hyperparameters print("Mean prediction accuracy on cross-validation:", grid_search.best_score_)

Здесь мы определяем сетку гиперпараметров param_grid, создаем модель XGBoost clf и выполняем поиск оптимальных гиперпараметров по сетке с помощью метода GridSearchCV. Затем мы выводим лучшие гиперпараметры grid_search.best_params_ и среднюю точность прогноза на кросс-валидации grid_search.best_score_ .

Обратите внимание, что в этом коде мы используем кросс-валидацию для оптимизации гиперпараметров. Это позволяет нам получить более надежную и объективную оценку качества модели.

После выполнения этого кода мы получим лучшие гиперпараметры для нашей модели XGBoost и среднюю точность прогноза на кросс-валидации. Затем мы можем обучить модель на всех данных с использованием лучших гиперпараметров и протестировать ее на новых данных.

Итак, оптимизация гиперпараметров модели по сетке является важной задачей при создании моделей машинного обучения. Используя метод GridSearchCV из библиотеки Scikit-learn, мы можем автоматизировать этот процесс и найти лучшие гиперпараметры для конкретной модели и данных.

def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds= 1000 ): # Check that data is not empty if data.empty: raise ValueError( "Data should not be empty" ) # Check that all required columns are present in the data required_columns = [ 'label' , 'labels' ] if not all(column in data.columns for column in required_columns): raise ValueError(f "Data is missing required columns: {required_columns}" ) # Drop the 'label' column since it is not a feature X = data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y = data[ 'labels' ] # Check that all features have numeric data type if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns): raise ValueError( "All features should have numeric data type" ) # Create XGBoostClassifier model clf = xgb.XGBClassifier(objective= 'binary:logistic' , random_state= 1 ) # Define hyperparameters for grid search param_grid = { 'max_depth' : [ 3 , 5 , 7 , 10 ], 'learning_rate' : [ 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.5 ], 'n_estimators' : [ 50 , 100 , 600 , 1200 , 2000 ] } # Train the model on the data using cross-validation and grid search grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid, cv= 5 , scoring= 'accuracy' ) grid_search.fit(X, y) # Calculate the mean accuracy of the predictions accuracy = grid_search.best_score_ print(f "Mean prediction accuracy on cross-validation: {accuracy:.2f}" ) # Return the trained model with the best hyperparameters return grid_search.best_estimator_





Ансамблирование моделей

Пришло время сделать нашу модель еще круче и лучше! Ансамблирование моделей - мощный подход в машинном обучении, объединяющий несколько моделей для повышения точности прогнозов. Популярные методы: баггинг (создание моделей на разных подвыборках данных) и бустинг (последовательное обучение моделей для исправления ошибок предыдущих).

В нашей задаче используем ансамблирование XGBoost с баггингом и бустингом. Создаем несколько XGBoost, обученных на разных подвыборках, объединяем их прогнозы. Оптимизируем гиперпараметры каждой модели с GridSearchCV.

Преимущества ансамблирования: более высокая точность, снижение дисперсии, улучшение общего качества модели.

Итоговая функция обучения модели использует кросс-валидацию, ансамблирование, подбор гиперпараметров баггинга по сетке.

def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds= 1000 ): # Check that data is not empty if data.empty: raise ValueError( "Data should not be empty" ) # Check that all required columns are present in the data required_columns = [ 'label' , 'labels' ] if not all(column in data.columns for column in required_columns): raise ValueError(f "Missing required columns in data: {required_columns}" ) # Remove the 'label' column as it is not a feature X = data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y = data[ 'labels' ] # Check that all features have numeric data type if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns): raise ValueError( "All features should have numeric data type" ) # Create XGBoostClassifier model clf = xgb.XGBClassifier(objective= 'binary:logistic' , random_state= 1 ) # Define hyperparameters for grid search param_grid = { 'max_depth' : [ 3 , 7 , 12 ], 'learning_rate' : [ 0.1 , 0.3 , 0.5 ], 'n_estimators' : [ 100 , 600 , 1200 ] } # Train the model on the data using cross-validation and hyperparameter tuning grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid, cv= 5 , scoring= 'accuracy' ) grid_search.fit(X, y) # Calculate the mean accuracy of the predictions accuracy = grid_search.best_score_ print(f "Mean accuracy on cross-validation: {accuracy:.2f}" ) # Return the trained model return grid_search.best_estimator_ labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select= 20 ) # Get all data raw_data = labeled_data_engineered # Train data train_data = raw_data[raw_data.index <= FORWARD] # Test data test_data = raw_data[raw_data.index <= EXAMWARD] # Train the XGBoost model on the filtered data xgb_clf = train_xgboost_classifier(train_data, num_boost_rounds= 100 ) # Test the model on all data test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD] X_test = test_data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) y_test = test_data[ 'labels' ] predicted_labels = xgb_clf.predict(X_test) # Calculate the accuracy of the predictions accuracy = (predicted_labels == y_test).mean() print(f "Prediction accuracy: {accuracy:.2f}" )

Внедряем ансамблирование моделей через бэггинг, тестируем, получаем следующий результат нашего тестирования:





Точность классификации сделок с риском к прибыли в 1:8 выросла до 73%. То есть, ансамблирование и поиск по сетке добавили нам огромный навес точности классификации, нежели в предыдущей версии кода. Считаю это более чем отличным результатом, и по прошлым графикам работы модели на форвардном участке можно явно понять, насколько она усилилась в ходе эволюции кода.

Внедряем экзаменационную выборку и проверяем робастность модели



Теперь я использую для теста данные после EXAMWARD даты. Это позволяет мне проверить работу модели на совершенно новых данных, которые не использовались при обучении и тестировании модели. Так я могу объективно оценить, как модель будет работать в реальных условиях.

Тестирование на экзаменационной выборке - важный этап проверки модели машинного обучения. Это гарантирует, что модель хорошо работает на новых данных, и дает представление о ее реальной эффективности. Тут нужно правильно определить размер выборки и убедиться в ее репрезентативности.

В моем случае я использую данные после EXAMWARD, чтобы протестировать модель на полностью незнакомых данных вне трейна и теста. Так я получаю объективную оценку эффективности и готовности модели к реальному применению.

Провел обучение на данных 2000-2010 гг, тест на 2010-2019 гг, экзамен - с 2019 г. Экзамен имитирует торговлю в неизвестном будущем.





В целом, все выглядит неплохо. Точность на экзамене упала до 60%, но главное - модель прибыльная и довольно робастная, без сильных просадок. Радует, что модель учится понятию риск/прибыль - прогнозирует ситуации с малым риском и большой потенциальной прибылью (используем 1:8 risk-reward).





Заключение

Итак, мы завершаем вторую статью цикла по созданию торгового робота на Python. На данный момент нам удалось решить задачи работы с данными, работы с признаками, задачи отбора и даже генерации признаков, задачу выбора и обучения модели. Написали мы и кастомный тестер, который тестирует модель, и вроде бы, все получается очень даже неплохо. Кстати, я пробовал и другие признаки, в том числе и самые простые, попробовав путь упрощения данных. Мне не удалось достичь результата. Модели с данными признаками успешно сливали счет в нашем же тестере. Это в очередной раз подтверждает то, что признаки и данные не менее важны, чем крутизна самой модели. Можно сделать хорошую модель и применить разного рода улучшения и методы, но если признаки бесполезны, то и она будет безбожно сливать ваш депозит на неизвестных данных. А с хорошими признаками можно даже на не лучшей из моделей получить устойчивый результат.





Планы на будущее

В будущем я планирую создать кастомную версию онлайн-торговли в терминале MetaTrader 5, чтобы торговать прямо через Python. Это удобно. Напомню, что первичным сигналом в мой мозг о том, что нужно делать версию именно для Python, стали проблемы с переносом признаков в MQL5. С признаками, их отбором, с разметкой данных, с аугментацией данных мне все же намного быстрее и удобнее вести работу в Python.

Считаю, что библиотека MQL5 для Python незаслуженно недооценена, видно что ее мало кто использует. Хотя это очень мощная штука, с ее помощью можно создать действительно прекрасные модели, радующие и глаз, и кошелек!



Также хотелось бы реализовать версию, которая будет учиться на исторических данных стакана цен, на реальной бирже, Чикагской или же Московской. Это тоже перспективное направление.