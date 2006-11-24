Отображение уровней поддержки и сопротивления

Введение

Эта статья посвящена поиску и отображению Уровней Поддержки и Сопротивления в программе MetaTrader 4. На основе простого алгоритма строится удобный и универсальный индикатор FindLevels, создающий горизонтальные линии уровней поддержки в окне графика финансового инструмента, как показано на следующем рисунке:





Эта статья затрагивает так же такую полезную тему, как создание простого индикатора, способного отображать в одну рабочую область, результаты с разных периодов времени. Как это выглядит можно увидеть на рисунке снизу.



Первый индикатор выводит уровни поддержки (толстые бежевые линии), основываясь на котировках 30-минутного временного периода. Второй индикатор, запущенный в том же окне, выводит уровни (тонкие пунктирные фиолетовые линии) на основании 15-минутного периода, причем выводит их поверх уровней 30-минутного индикатора. Подробнее смотри раздел «Взаимодействие Индикаторов».





Данная статья по сути является продолжением статьи о создании скрипта для определения уровней поддержки, однако в отличии от нее, написана для людей более продвинутых в программировании и владении платформой MetaTrader 4. Поэтому новичкам, а так же тем, кому эта статья покажется слишком сложной, я рекомендую предварительно ознакомиться с моей предыдущей статьей «Один способ построения уровней поддержки и сопротивления».

Теоретическая часть

Опишем алгоритм поиска уровней поддержки и сопротивления с тем, чтобы потом воплотить его в индикаторе FindLevels. Уровень поддержки и сопротивления - это значение цены, пересечению которой мешают некоторые силы. Это могут быть силы, вызванные психологической отметкой, влияние каких-то крупных игроков или же большое количество стоп-лосов в районе этого уровня. Вполне понятно, что котировки будут пересекать эту линию значительно реже, чем все остальные линии, не являющиеся уровнями поддержки. Подтверждение этому факту можно найти в большом количестве литературы. Для того чтобы воспользоваться этим фактом, нам необходимо для каждой цены посчитать количество баров пересекающих эту цену. Вот график результатов таких подсчетов из предыдущей статьи:









Горизонтальная ось на этом рисунке - это цена, на вертикальной оси отмечено количество баров, пересекающих эту цену. Как видно на рисунке у этого графика большое количество локальных минимумов. Локальный минимум – точка ненулевого интервала, на котором она является минимумом. Нам надо провести отбор локальных минимумов по некоторому признаку.









Во-первых, зададим некоторую константу MaxR – радиус окрестности. Если локальный минимум не является минимумом в окрестности с радиусом MaxR, то этот локальный минимум нам не подходит. Во-вторых, зададим параметр MaxCrossesLevel. Если в окрестности с радиусом MaxR максимум функции отличается от минимума меньше, чем на MaxCrossesLevel, то мы этот локальный минимум так же не отображаем, так как он является недостаточно выделяющимся.



Вот и весь алгоритм поиска. Далее, следуя этому несложному алгоритму, напишам сам индикатор.





Вспомогательные функции





Как уже было описано ранее, индикатор FindLevels расчитан на работу с котировками с произвольным временным периодом, заданным пользователем (переменная TimePeriod). Поэтому для простоты кода введем две простые функции, не нуждающиеся в дополнительных объяснениях:

double prLow( int i) { return (iLow( NULL ,TimePeriod,i)); } double prHigh( int i) { return (iHigh( NULL ,TimePeriod,i)); }

Третья и четвертая функции необходимы нам для удобного отображения уровней поддержки, их толщины, цвета и порядка отображения в зависимости от временного периода:

int Period2Int( int TmPeriod) { switch (TmPeriod) { case PERIOD_M1 : return ( 0 ); case PERIOD_M5 : return ( 1 ); case PERIOD_M15 : return ( 2 ); case PERIOD_M30 : return ( 3 ); case PERIOD_H1 : return ( 4 ); case PERIOD_H4 : return ( 5 ); case PERIOD_D1 : return ( 6 ); case PERIOD_W1 : return ( 7 ); case PERIOD_MN1 : return ( 8 ); } return ( 0 ); } string Period2AlpthabetString( int TmPeriod) { return (Alphabet[Period2Int(TmPeriod)]); }



Написание индикатора



Смысл создания функции Period2AlphabetString() описан в разделе «Взаимодействие индикаторов», а применение функции Period2Int() будет понятно уже в следующем разделе.

Начнем с внешних переменных задаваемых пользователем:

extern int MaxLimit = 1000 ; extern int MaxCrossesLevel = 10 ; extern double MaxR = 0.001 ; extern int TimePeriod = 0 ; extern color LineColor = White; extern int LineWidth = 0 ; extern int LineStyle = 0 ;

MaxLimit - количество используемых баров истории;

MaxCrossesLevel – минимальная разность между локальным максимумом и минимумом (подбробное описание в разделе «Теоретическая часть»);

MaxR – радиус окрестности, в которой ищется минимум;

TimePeriod – временной период, для которого будет поиск уровней поддержки. По умолчанию – период окна отображения;

LineColor – цвет отображаемых линий;

LineWidth – толщина линии. По умолчанию 0;

LineStyle – стиль линии. По умолчанию 0. Если значения LineColor, LineWidth или LineStyle оставлены пользователем по умолчанию, то в процедуре Init мы меняем их на другие, зависящие от временного периода. Делается это для того, чтобы вид линий разных периодов не совпадал и их можно было отличить.

int init() { if (TimePeriod == 0 ) TimePeriod = Period (); if (TimePeriod != 0 && LineWidth == 0 ) if (Period2Int(TimePeriod) - Period2Int( Period ()) >= 0 ) LineWidth = Widths[Period2Int(TimePeriod) - Period2Int( Period ())]; else { LineWidth = 0 ; if (LineStyle == 0 ) LineStyle = STYLE_DASH ; } if (TimePeriod != 0 && LineColor == White) LineColor = Colors[Period2Int(TimePeriod)]; return ( 0 ); }

В первой строчке мы задаем значение TimePeriod’а, если оно задано по умолчанию. Далее определяем ширину линии. Чем больше временной период TimePeriod по отношению к периоду графика (окна отображения), тем шире линии. Если TimePeriod меньше периода графика, то ширина линии 0, а сама линия пунктирная. Цвет для каждого временного периода свой.





Массивы Colors[] и Width[] определяются следующим образом:

color Colors[] = {Red,Maroon, Sienna, OrangeRed, Purple,I ndigo, DarkViolet, MediumBlue, DarkSlateGray}; int Widths[] = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 };

int CrossBarsNum[]; bool CrossBarsMin[]; double d1Num = 0.0 , d2Num = 0.0 ; datetime TMaxI = 0 ;

Массив CrossBarsNum[] - это массив количества баров пересечения для каждой цены;

CrossBarsMin[] – массив отвечающий за то, является ли линия с заданной ценой локальным минимумом или нет;

d1Num и d2Num – это минимальная и максимальная цена на интервале баров от 0 до MaxLimit;

TMaxI – время последнего обработанного бара.

#define MaxLines 1000 string LineName[MaxLines]; int LineIndex = 0 ;

MaxLines – максимальное количество линий, которое будет создано;

LineName[] – массив их имен;

LineIndex – индекс свободной ячейки в массиве LineName[].

Определим оставшиеся переменные:

Теперь перейдем к самой функции start():

int counted_bars = IndicatorCounted(); int limit = MathMin ( Bars - counted_bars, MaxLimit); double d1 = prLow(iLowest( NULL , TimePeriod, MODE_LOW, limit, 0 )); double d2 = prHigh(iHighest( NULL , TimePeriod, MODE_HIGH, limit, 0 ));

Вычисляем переменную limit, используя количество баров, не измененных после последнего вызова индикатора. d1 и d2 – минимум и максимум цены на промежутке от 0 до limit. if (d1Num != d1 || d2Num != d2) { ArrayResize (CrossBarsNum, (d2 - d1)* 10000 ); ArrayResize (CrossBarsMin, (d2 - d1)* 10000 ); if (d1Num != d1 && d1Num != 0.0 ) { ArrayCopy (CrossBarsNum, CrossBarsNum, 0 , (d1Num - d1)* 10000 ); ArrayCopy (CrossBarsMin, CrossBarsMin, 0 , (d1Num - d1)* 10000 ); } d1Num = d1; d2Num = d2; }

В процессе работы индикатора ценовые промежутки, охватываемые нашими массивами CrossBarsNum[] и CrossBarsMin[], могут меняться. Каждый раз, когда это случается, нам необходимо увеличить число ячеек в массиве и при необходимости сдвинуть его вправо. Происходит это, если новые переменные d1, d2 не совпадают с переменными d1Num, d2Num, полученными на предыдущем запуске функции start(). for ( double d = d1; d <= d2; d += 0.0001 ) { int di = (d - d1)* 10000 ; for ( int i = 1 ; i < limit; i++) if (d > prLow(i) && d < prHigh(i)) CrossBarsNum[di]++; if (Time[limit] != TMaxI&&TMaxI != 0 ) if (d > prLow(iBarShift( NULL , 0 , TMaxI)) && d < prHigh(iBarShift( NULL , 0 , TMaxI))) CrossBarsNum[di]--; } TMaxI = Time[limit] - 1 ;

После того как мы убедились, что наши массивы соответствуют нужным размерам, для каждой цены начинаем обсчитывать новые бары и увеличивать при пересечении баром ценового уровня значение CrossBarsNum[]. Так как постоянно появляются новые бары, то старые бары из интервала [0 : limit] будут исключаться. Поэтому нам надо проверять такие бары и уменьшать значение CrossBarsNum[] в случае пересечения. Затем переменной TMaxI присваивается время последнего обсчитанного бара. double l = MaxR* 10000 ; for (d = d1 + MaxR; d <= d2 - MaxR; d += 0.0001 ) { di = (d - d1)* 10000 ; if (!CrossBarsMin[di] && CrossBarsNum[ ArrayMaximum (CrossBarsNum, 2 *l, di - l)] - CrossBarsNum[ ArrayMinimum (CrossBarsNum, 2 *l, di - l)] > MaxCrossesLevel && CrossBarsNum[di] == CrossBarsNum[ ArrayMinimum (CrossBarsNum, 2 *l, di - l)] && CrossBarsNum[di- 1 ] != CrossBarsNum[ ArrayMinimum (CrossBarsNum, 2 *l, di - l)]) { CrossBarsMin[di] = true ; LineName[LineIndex] = Period2AlpthabetString(TimePeriod) + TimePeriod + "_" + d; ObjectCreate (LineName[LineIndex], OBJ_HLINE , 0 , 0 , d); ObjectSet(LineName[LineIndex], OBJPROP_COLOR , LineColor); ObjectSet(LineName[LineIndex], OBJPROP_WIDTH , LineWidth); ObjectSet(LineName[LineIndex], OBJPROP_STYLE , LineStyle); LineIndex++; } if (CrossBarsMin[di] && CrossBarsNum[di] != CrossBarsNum[ ArrayMinimum (CrossBarsNum, 2 *l, di - l)]) { CrossBarsMin[di] = false ; ObjectDelete (Period2AlpthabetString(TimePeriod) + TimePeriod + "_" + d); } }

И в конце процедуры start() мы второй раз проходим массив CrossBarsMin[] с тем, чтобы найти новые локальные минимумы и удалить старые, которые больше не являются таковыми. Так как возможны целые плато локальных минимумов (несколько значений в массиве CrossBarsMin[] совпадает и все они являются локальными минимумами), то нам нужно вывесьти только один из этих локальных минимумов. Мы будем выводить только наименьший по цене:

CrossBarsNum[di] == CrossBarsNum[ ArrayMinimum (CrossBarsNum, 2 *l, di - l)] && CrossBarsNum[di- 1 ]!= CrossBarsNum[ ArrayMinimum (CrossBarsNum, 2 *l, di - l)]

Взаимодействие индикаторов





В создании нового графического объекта, горизонтальной линии, ничего сложного нет. Мы задаем этой линии свойства толщины, стиля и цвета, расчитанные заранее в процедуре Init. Нет ничего сложного и в удалении уровней, которые перестали являться уровнями поддержки. Осталось непонятным только, почему мы в имени объекта применяем функцию Period2AlpthabetString(TimePeriod) и зачем нам это надо. Вот этому вопросу и посвящен следующий раздел, на который я прежде несколько раз ссылался.

Как уже говорилось в начале статьи, индикатор FindLevels предназначен для вывода в одно окно графика уровней поддержки с нескольких временных периодов. Для этого нам необходимо:

Чтобы индикатор можно было запустить несколько раз и чтобы у него были входные данные с периодом времени; Чтобы при этом линии отличались и можно было отличить по какому временному периоду построен каждый уровень поддержки; Чтобы все линии были видны, как с более длинного временного периода так и с менее.

Первый пункт выполняется без проблем. Глобальные переменные отсутствуют. Названия графических объектов для каждого временного периода разные, так как в имени объекта присутствует период (например: «f30_1.25600000», 30 – временной период), а значит конфликтов при запуске нескольких индикаторов не будет.

Второй пункт также выполняется, так как у каждой линии свой цвет в зависимости от периода (LineColor=Colors[Period2Int(TimePeriod)]).

И остается только третий пункт. Вполне логично, что если линия оказалась уровнем поддержки скажем для 5-минутного графика, то она окажется и линией поддержки для 30-минутного графика. Если эти линии совпадают по цене и имеют одинаковую толщину, то мы одну из линий просто не увидим! Поэтому надо, чтобы линии с разных временных интервалов отличались по толщине. Уровни поддержки с более длинных временных периодов сделаем толще, чем линии с более коротких. Это вполне оправданно, так как линии, построенные по длинным периодам, имеют большую силу.

Осталось только достичь правильной очередности вывода линий. Более тонкие линии должны выводиться в конце и перекрывать более толстые, чтобы их было видно. В программе MetaTrader 4 объекты выводятся в алфавитном порядке имен. Поэтому необходимо, чтобы имена линий с более длинных периодов шли по алфавиту раньше линий с более коротких. Для этого и создана функция которая возвращает букву латинского алфавита в зависимости от периода:

string Period2AlpthabetString( int TmPeriod) { return (Alphabet[Period2Int(TmPeriod)]); }

Выводы





Alphabet - это массив латинских букв в обратном порядке. Полное имя каждого уровня поддержки имеет вид: Period2AlpthabetString(TimePeriod)+TimePeriod+"_"+d.Еще раз для понятности вышеописанного приведу здесь скриншот из начала статьи:

Проверка индикатора, которую я успел провести, показывает, что индикатор хорошо работает. Пользоваться им удобно, так как он может выводить данные с разных временных периодов. Так же, как показало его недолгое использование, удобно, чтобы индикатор выводил для каждого TimePeriod’а 3-10 уровней поддержки. Для этого необходимо подобрать соответствующие входные данные MaxR и MaxCrossesLevel. MaxR в моих тестах колебался от 0.0003 для более коротких временных периодов до 0.002 для более длинных. MaxCrossesLevel - от 3 до 20. Возможно было бы полезно переделать индикатор так, чтобы он выводил определенное количество наиболее явных уровней поддержки, но это бы усложнило простоту и понятность кода. К тому же те, кому мой индикатор придется по душе, смогут, я думаю, это сделать сами.



