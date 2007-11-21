Отображение новостного календаря
Введение
- Индикатор должен сам (без вмешательства пользователя) скачивать необходимый файл календаря с событиями на текущую неделю
- Индикатор должен отображать все события (как прошедшие, так и будущие) из этого файла в виде вертикальных линий с подписями названий новостей
- Индикатор должен следить за обновлением событий на внешнем
ресурсе
Техническая Часть
Обратимся теперь непосредственно к вопросу процесса скачивания файла из Интернета. Для этого мы будем использовать известную программу GetRight. Скачать ее можно здесь: http://www.getright.com/get.html или в списке файлов в конце статьи.
После того как Вы установите эту программу, Вам необходимо настроить GetRight на скачивание файлов в необходимую директорию. Это будет директория \files\html\ в папке вашего торгового терминала. Для этого просто нажмите F8 и измените значение в поле как это указано на рисунке:
Написание Индикатора
Теперь, после того как все преграды на пути разработки нашего индикатора разрушены, можно смело приступать к его написанию!
extern string HtmlAdress = "http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv"; extern string GetrightAdress = "c:\progra~1\getright\getright.exe"; #include <Time.mqh> #import "kernel32.dll" int WinExec(string NameEx, int dwFlags);
Внешних переменных будет всего 2, это адрес внешнего ресурса (в принципе менять этот параметр не надо) и адрес программы GetRight (по хорошему, чтобы не менять постоянно значение этой переменной при запуске индикатора, если вы установили GetRight в другую директорию, советую один раз поменять начальное значение в самом индикаторе). Для, непосредственно, запуска екзешника (GetRight.exe) нам потребуется воскользоваться функцией WinExec, которую мы импортируем из библиотеки Kernel32.dll. В библиотеке Time.mqh находятся функции для работы со временем в GMT поясе.
void DownloadCalendar() { Print("Downloading "+HtmlAdress+" to experts\files\html\Calendar.csv"); WinExec(GetrightAdress+" /URL:"+HtmlAdress+" /FILE:Calendar.csv /W /O",0); }
Как вы можете видеть благодаря использованию GetRight’а функция скачивания файла с внешнего ресурса выглядит очень просто. Параметр /W означает, что процесс не будет возвращен обратно в программу до полного скачивания файла, а /O, что при наличии файла с таким же именем, он будет перезаписан (overwrite). Напомню, что если Вы правильно изменили настройки GetRight’а, то календарь будет скачан по адресу \files\html\. Далее показаны две вспомогательные функции:
datetime PerviousMonday(datetime d) { datetime res = d - (TimeDayOfWeek(d)-1)*24*60*60; return(res); } datetime ToDate(string stDate,string stTime) { string WeekDay = StringSubstr(stDate,0,3); int WeekPlus = 0; if (WeekDay=="Mon") WeekPlus=0; if (WeekDay=="Tue") WeekPlus=1; if (WeekDay=="Wed") WeekPlus=2; if (WeekDay=="Thu") WeekPlus=3; if (WeekDay=="Fri") WeekPlus=4; if (WeekDay=="Sat") WeekPlus=5; if (WeekDay=="Sun") WeekPlus=-1; datetime Res = PerviousMonday(GetTimeGMT())+WeekPlus*24*60*60; datetime Tm = StrToTime(stTime); Res=Res+TimeHour(Tm )*60*60+TimeMinute(Tm )*60+TimeSeconds(Tm ) -TimeHour(Res)*60*60-TimeMinute(Res)*60-TimeSeconds(Res); if (StringFind(stTime,"PM")>=0) Res+=12*60*60; Res=Res-GetShiftGMT(); return (Res); }
Функция PerviousMonday() возвращает дату начала текущей недели. А функция ToDate() переводит дату и время из формата календаря в datetime.
void GrabNews() { int file = FileOpen("\Html\Calendar.csv",FILE_READ|FILE_CSV,','); if (file==-1||FileSize(file)==0) return; int i=0; while (!FileIsEnding(file)) { string stDate=""; while (!FileIsEnding(file)&&stDate=="") stDate = FileReadString(file); string stTime = FileReadString(file); string stTimeZone = FileReadString(file); string stCurrency = FileReadString(file); string stDescription = FileReadString(file); string stImportance = FileReadString(file); string stActual = FileReadString(file); string stForecast = FileReadString(file); string stPrevious = FileReadString(file); datetime Date = ToDate(stDate,stTime); color c=Green; if (stImportance=="Low") c = Yellow; if (stImportance=="Medium") c = Orange; if (stImportance=="High") c = Red; ObjectCreate("CalendarText"+i, OBJ_TEXT, 0, Date, Close[0]); ObjectSet("CalendarText"+i, OBJPROP_COLOR, c); ObjectSetText("CalendarText"+i, stDate + " : "+ stDescription, 8); ObjectSet("CalendarText"+i, OBJPROP_ANGLE, 90); ObjectCreate("CalendarLine"+i, OBJ_VLINE, 0, Date, Close[0]); ObjectSet("CalendarLine"+i, OBJPROP_COLOR, c); ObjectSet("CalendarLine"+i, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet("CalendarLine"+i, OBJPROP_BACK, true); ObjectSetText("CalendarLine"+i, stDescription, 8); i++; } Max = i; if (file!=-1) FileClose(file); }
Основная процедура GrabNews() открывает уже скачанный файл \Html\Calendar. csv, считывает все параметры события и создает два объекта для каждой новости: вертикальную линию и текст. При этом календарь с событиями обновляется каждые 15 минут:
int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- if (TimeCurrent()>LastTimeDownloading+15*60) { DeleteObjects(); DownloadCalendar(); LastTimeDownloading = TimeCurrent(); int file=-1; while (file==-1) file = FileOpen("\Html\Calendar.csv",FILE_READ|FILE_CSV,','); FileClose(file); GrabNews(); } //---- return(0); }
Выводы
P.S. Хочу отметить замеченную ошибку в работе календаря /go?link=https://www.dailyfx.com/calendar. Имейте ввиду, что иногда события из файла .csv с адреса http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv не совпадают со страничкой http://www.dailyfx.com/calendar/. Происходит это с новостями со временем выхода от 00:00 до 01:00 по GMT. В файле .csv эти новости указываются на 12 часов позже.
P.S.S. Так же хочу заметить, что индикатор пользуется внешними dll (kernell32.dll) поэтому необходимо во время запуска индикатора поставить соотеветствующую галочку в настройках.
Файл CalendarArticle.mq4 должен лежать в папке \experts\indicators. Time.mq4 - expers\library, Time.mqh - experts\include.
Может код продемонстрируете? Когда Вы использовали индикатор в оригинале, был сдвиг новостей что ли?
Ничего особенного просто пояс задается вручную там все новости все равно относительно гривича. У меня только так хоть что-то прорисовалось.
Индикатор судя по алертам зависал где то в области поиска времени со сдвигом.
у меня ошибка #include <Time.mqh>поиогите исправить..
Внимание 19 октября 2009 Daily смели ссылку на новости
прежняя
http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv
новая
http://www.dailyfx.com/files/Calendar-10-18-2009.csv
пользуюсь индикатором news.mq4 Булагина Андрея, прошу подсказать как заставить его работать с новой ссылкой ?
Рабочая версия
https://www.mql5.com/ru/code/9306
Спасибо! Всё работает, всё отлично..Но!
Небольшая лажа, после загрузки новостей, когда в одно и то же время выходят несколько новостных событий, они накладываются один на один! И прочитать почти невозможно.., приходится в ручную разъединять ..
Никак исправить нельзя?
Зараннее благодарен!