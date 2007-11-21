Отображение новостного календаря

Введение

В этой статье Вы можете прочитать о написании простого и удобного индикатора, отображающего в рабочей области основные экономические события, взятые с внешнего ресурса из Интернета. Вот как выглядит работа этого индикатора:







Индикатор должен сам (без вмешательства пользователя) скачивать необходимый файл календаря с событиями на текущую неделю

Индикатор должен отображать все события (как прошедшие, так и будущие) из этого файла в виде вертикальных линий с подписями названий новостей

Индикатор должен следить за обновлением событий на внешнем ресурсе

После того как мы поставили задачу, можно перейти к рассмотрению некоторых технических ньюансов.

Техническая Часть





Обратимся теперь непосредственно к вопросу процесса скачивания файла из Интернета. Для этого мы будем использовать известную программу



После того как Вы установите эту программу, Вам необходимо настроить GetRight на скачивание файлов в необходимую директорию. Это будет директория \files\html\ в папке вашего торгового терминала. Для этого просто нажмите F8 и измените значение в поле как это указано на рисунке:



В качестве внешнего ресурса будем использовать сайт http://www.dailyfx.com/calendar/ . Удобство этого источника в том, что там есть возможность скачивать календарь в расширении .csv, и не приходится мучаться с расшифровкой html файла. Вот сам адрес файла на текущую неделю: http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv

Написание Индикатора

Теперь, после того как все преграды на пути разработки нашего индикатора разрушены, можно смело приступать к его написанию!

extern string HtmlAdress = "http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv" ; extern string GetrightAdress = "c:\progra~1\getright\getright.exe" ; #include < Time .mqh> #import "kernel32.dll" int WinExec( string NameEx, int dwFlags);

Внешних переменных будет всего 2, это адрес внешнего ресурса (в принципе менять этот параметр не надо) и адрес программы GetRight (по хорошему, чтобы не менять постоянно значение этой переменной при запуске индикатора, если вы установили GetRight в другую директорию, советую один раз поменять начальное значение в самом индикаторе). Для, непосредственно, запуска екзешника (GetRight.exe) нам потребуется воскользоваться функцией WinExec, которую мы импортируем из библиотеки Kernel32.dll. В библиотеке Time.mqh находятся функции для работы со временем в GMT поясе.

void DownloadCalendar() { Print ( "Downloading " +HtmlAdress+ " to experts\files\html\Calendar.csv" ); WinExec(GetrightAdress+ " /URL:" +HtmlAdress+ " /FILE:Calendar.csv /W /O" , 0 ); }

Как вы можете видеть благодаря использованию GetRight’а функция скачивания файла с внешнего ресурса выглядит очень просто. Параметр /W означает, что процесс не будет возвращен обратно в программу до полного скачивания файла, а /O, что при наличии файла с таким же именем, он будет перезаписан (overwrite). Напомню, что если Вы правильно изменили настройки GetRight’а, то календарь будет скачан по адресу \files\html\. Далее показаны две вспомогательные функции:

datetime PerviousMonday( datetime d) { datetime res = d - ( TimeDayOfWeek (d)- 1 )* 24 * 60 * 60 ; return (res); } datetime ToDate( string stDate, string stTime) { string WeekDay = StringSubstr (stDate, 0 , 3 ); int WeekPlus = 0 ; if (WeekDay== "Mon" ) WeekPlus= 0 ; if (WeekDay== "Tue" ) WeekPlus= 1 ; if (WeekDay== "Wed" ) WeekPlus= 2 ; if (WeekDay== "Thu" ) WeekPlus= 3 ; if (WeekDay== "Fri" ) WeekPlus= 4 ; if (WeekDay== "Sat" ) WeekPlus= 5 ; if (WeekDay== "Sun" ) WeekPlus=- 1 ; datetime Res = PerviousMonday(GetTimeGMT())+WeekPlus* 24 * 60 * 60 ; datetime Tm = StrToTime (stTime); Res=Res+ TimeHour (Tm )* 60 * 60 + TimeMinute (Tm )* 60 + TimeSeconds (Tm ) - TimeHour (Res)* 60 * 60 - TimeMinute (Res)* 60 - TimeSeconds (Res); if ( StringFind (stTime, "PM" )>= 0 ) Res+= 12 * 60 * 60 ; Res=Res-GetShiftGMT(); return (Res); }

Функция PerviousMonday() возвращает дату начала текущей недели. А функция ToDate() переводит дату и время из формата календаря в datetime.

void GrabNews() { int file = FileOpen ( "\Html\Calendar.csv" , FILE_READ | FILE_CSV , ',' ); if (file==- 1 || FileSize (file)== 0 ) return ; int i= 0 ; while (! FileIsEnding (file)) { string stDate= "" ; while (! FileIsEnding (file)&&stDate== "" ) stDate = FileReadString (file); string stTime = FileReadString (file); string stTimeZone = FileReadString (file); string stCurrency = FileReadString (file); string stDescription = FileReadString (file); string stImportance = FileReadString (file); string stActual = FileReadString (file); string stForecast = FileReadString (file); string stPrevious = FileReadString (file); datetime Date = ToDate(stDate,stTime); color c=Green; if (stImportance== "Low" ) c = Yellow; if (stImportance== "Medium" ) c = Orange; if (stImportance== "High" ) c = Red; ObjectCreate ( "CalendarText" +i, OBJ_TEXT , 0 , Date, Close [ 0 ]); ObjectSet ( "CalendarText" +i, OBJPROP_COLOR , c); ObjectSetText ( "CalendarText" +i, stDate + " : " + stDescription, 8 ); ObjectSet ( "CalendarText" +i, OBJPROP_ANGLE , 90 ); ObjectCreate ( "CalendarLine" +i, OBJ_VLINE , 0 , Date, Close [ 0 ]); ObjectSet ( "CalendarLine" +i, OBJPROP_COLOR , c); ObjectSet ( "CalendarLine" +i, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "CalendarLine" +i, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetText ( "CalendarLine" +i, stDescription, 8 ); i++; } Max = i; if (file!=- 1 ) FileClose (file); }

Основная процедура GrabNews() открывает уже скачанный файл \Html\Calendar. csv, считывает все параметры события и создает два объекта для каждой новости: вертикальную линию и текст. При этом календарь с событиями обновляется каждые 15 минут:

int start() { int counted_bars= IndicatorCounted (); if ( TimeCurrent ()>LastTimeDownloading+ 15 * 60 ) { DeleteObjects(); DownloadCalendar(); LastTimeDownloading = TimeCurrent (); int file=- 1 ; while (file==- 1 ) file = FileOpen ( "\Html\Calendar.csv" , FILE_READ | FILE_CSV , ',' ); FileClose (file); GrabNews(); } return ( 0 ); }

Выводы

В этой статье было показано, как можно выводить календарь событий с внешнего ресурса на рабочую область в виде вертикальных линий. Индикатор намеренно был написан без каких либо излишеств вроде фильтрования новостей по значимости и соответствия события с символом текущего окна.



P.S. Хочу отметить замеченную ошибку в работе календаря /go?link=https://www.dailyfx.com/calendar. Имейте ввиду, что иногда события из файла .csv с адреса http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv не совпадают со страничкой http://www.dailyfx.com/calendar/. Происходит это с новостями со временем выхода от 00:00 до 01:00 по GMT. В файле .csv эти новости указываются на 12 часов позже.

P.S.S. Так же хочу заметить, что индикатор пользуется внешними dll (kernell32.dll) поэтому необходимо во время запуска индикатора поставить соотеветствующую галочку в настройках.

Файл CalendarArticle.mq4 должен лежать в папке \experts\indicators. Time.mq4 - expers\library, Time.mqh - experts\include.