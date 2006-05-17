Требования к статьям для публикации на MQL4.com





С 1 мая 2006 года на сайте MQL4.community (https://www.mql4.com/) всем зарегистрированным пользователям предоставляется возможность публиковать свои статьи за вознаграждение. Цель введения этой услуги – сконцентрировать в одном месте максимальный объём полезной информации о программировании на языке MetaQuotes Language 4 (MQL4). Публикации призваны помочь тем, кто пишет эксперты или индикаторы.

К публикации принимаются статьи, посвящённые автотрейдингу и программированию на языке MQL4, написанные на русском или английском языке. Каждая статья будет бесплатно проверяться официальными редакторами и модераторами. При этом гарантируется сохранность авторского стиля написания и авторских прав. Каждая оригинальная авторская статья будет оплачиваться. Авторов наиболее интересных и удачных работ ждут дополнительные ценные призы. Наша компания берёт на себя перевод статей на английский язык.

Пожелания к содержанию статей

В первую очередь, статья должна нести максимум новой и практически полезной информации.

Приветствуются тексты на следующие темы:

Программирование торговых стратегий на MQL4; Работа с торговыми функциями MQL4; Особенности: использования элементов языка MQL4;

создания и использования MQL4 - программ (скриптов, индикаторов, советников, библиотек);

создания и использования включаемых файлов и библиотек функций (mqh, ex4 и dll); Тестирование советников в клиентском терминале: подготовка советника к тестированию;

анализ результатов тестирования;

оптимизация параметров советника;

анализ результатов оптимизации параметров советника.

Статья должна быть оригинальной, то есть не копировать другие. Цитаты и любые иные упоминания других авторских текстов должны сопровождаться ссылками на источник.





Подготовка к публикации

Прежде всего автор статьи должен зарегистрироваться на сайте https://www.mql4.com/ и получить от администратора сайта разрешение на публикацию. Затем следует последовательно совершить следующие действия:

в разделе "Статьи" нажать кнопку «Добавить новую статью»;





в открывшейся форме заполнить поля «Название» и «Описание»;

в выпадающем списке «Категория» выбрать категорию статьи;

в соответствующем поле ввести текст статьи, вставить скриншоты и при необходимости прикрепить файлы;



Внимание! Если автор готовит статью в другом редакторе, то он должен использовать HTML-формат.

после завершения подготовки текста необходимо нажать кнопку «Добавить», статья перейдёт в состояние "черновик". Список статей автора доступен на странице «Мои собственные».

Для отправки готовой статьи на проверку модератору следует воспользоваться кнопкой «на проверку». На экране появляется диалоговое окно подтверждения.





После нажатия на кнопку "OK" статья переходит в состояние "готова к публикации".







Модератор проверяет статью, при необходимости делает замечания и предложения по доработке, которые оформляет в виде комментария, затем отправляет статью на доработку вместе с комментариями. Статья переходит в состояние "черновик".





Данная процедура производится в закрытом режиме, то есть комментарии доступны только модератору и автору. Комментарии не привязываются к версии и выделяются другим цветом. При отсутствии замечаний модератор публикует статью. Статья переходит в состояние "опубликована".







После перехода статьи в состояние "готова к публикации" или "опубликована" автор командой "новая версия" может создать новую версию статьи и продолжить работать над ней. Количество версий статьи не ограничено. После публикации очередной версии статьи ранее опубликованная версия принимает состояние "черновик".



Если черновая версия статьи не изменялась в течение трех месяцев, она удаляется. Отправленную на проверку или опубликованную статью автор не может изменить или удалить.





Требования к оформлению статей

Официальными языками сообщества являются русский и английский языки. Соответственно, к публикации принимаются статьи, написанные на одном из этих языков или на обоих языках (т.е. авторская статья и авторский перевод этой статьи на второй язык). К публикации принимаются статьи объёмом 300 – 500 строк текста с несколькими скриншотами. В HTML-разметке статьи запрещено устанавливать название, размер и цвет шрифта. При оформлении статьи запрещается использовать любые стили, кроме «longtext», «tablekul», «mqstable», «mqstable2», «code» и «fquote». Весь текст должен иметь одинаковый стиль и формат (желательно "абзац"). Исходный код MQL4 - программы должен вставляться с помощью встроенного редактора нажатием на кнопку «MQL Код». После выбора данной команды в открывшемся диалоговом окне нужно вставить исходный код в поле редактирования. После нажатия на кнопку «OK» подсвеченный код вставляется в текст статьи. Ширина кода должна быть не более 95 символов. Скриншоты и рисунки вставляются с помощью встроенного редактора нажатием на кнопку "Картинка". После выбора данной команды в открывшемся диалоговом окне нужно указать полный адрес файла, в котором находится скриншот или рисунок. После нажатия на кнопку "OK" скриншот либо рисунок вставляется в текст статьи. Перед созданием скриншотов необходимо установить размер заголовка окна равным 18. Ширина скриншота не должна превышать 750 пикселей. Допускаются форматы gif или jpeg. При создании скриншотов графиков необходимо использовать цветовую схему "Black On White". Если к статье прилагаются файлы, их названия должны быть набраны латиницей. Все статьи будут переводиться на английский язык. Читатели, не владеющие русским языком, могут испытывать затруднения с изучением приложенных файлов, если их названия будут содержать буквы кириллицы.

Авторское право

Автор статьи соглашается со следующими условиями публикации статьи на сайте https://www.mql4.com/ :

MetaQuotes Software Corp. получает исключительное право на публикацию и распространение статьи под именем авто­ра, включая переиздание, опубликование в электрон­ном виде и иными доступными способами, а также пе­ревод статьи или ее части на иностранные языки. Автор имеет право один раз опубликовать статью на собственном, авторском Интернет-ресурсе. При этом автор обязуется указать активной гиперссылкой на адрес первой публикации. Во всех остальных случаях автор и третьи лица обязаны получить предварительное согласие MetaQuotes Software Corp. на публикацию статьи в других изданиях или по дру­гим Интернет-адресам.

Вознаграждение

Каждая статья оценивается индивидуально. Минимальное вознаграждение автора за одну статью составляет от 30 долларов США. Вознаграждение увеличивается, если статья вызывает особый интерес или представляет особую практическую ценность для сообщества. Самые удачные статьи будут поощряться дополнительными призами.

Расчеты за опубликованные статьи производятся через электронные платежные системы WebMoney (только Z-кошельки) или E-Gold в течение пяти рабочих дней.

