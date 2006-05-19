Пауза между торговыми операциями





1. Обязанность или добрая воля?

В клиентском терминале МetaТrader 3 было невозможно провести 2 торговые операции с интервалом меньше 10 секунд. Разрабатывая МТ4, компания MetaQuotes пошла навстречу трейдерам-пользователям и убрала это ограничение. Действительно, есть ситуации, в которых вполне допустимо провести несколько операций подряд (передвижение уровней Стоп Лосс для нескольких позиций, удаление отложенных ордеров и т.п.). Но некоторые трейдеры восприняли это по-другому и начали писать эксперты-"убийцы", открывающие несколько позиций подряд без какой-либо передышки. Результат - заблокированный счёт, или, как минимум, плохое отношение брокера.

Эта статья - не для их ушей и глаз. Она призвана помочь тому, кто хочет сделать свою торговлю комфортной и для себя и для своего брокера.

2. Один эксперт или несколько экспертов - в чём разница?

Если у вас запущена одна копия терминала и на ней работает один эксперт, организовать паузу между торговыми операциями проще простого - достаточно завести глобальную переменную (переменную, объявленную на глобальном уровне, не путать с Глобальными Переменными терминала) и запоминать в неё время последней операции. И, конечно, перед каждой торговой операцией проверять, достаточно ли прошло времени после последней попытки торговать.

Выглядеть это будет так:



datetime LastTradeTime = 0 ; int start() { ... ... if (LocalTime() - LastTradeTime < 10 ) { Comment ( "Со времени последней торговой операции прошло меньше 10 секунд!" , " Эксперт не будет торговать!" ); return (- 1 ); } if ( OrderSend (...) < 0 ) { Alert ( "Ошибка открытия позиции № " , GetLastError () ); return (- 2 ); } LastTradeTime = LocalTime(); return ( 0 ); }



Этот пример подходит только для работы одного эксперта на одном терминале. Если параллельно запустить ещё один или несколько экспертов, они не будут соблюдать десятисекундную паузу. Они просто не будут знать, когда торговал другой эксперт. У каждого эксперта будет своя, локальная переменная LastTradeTime. Выход из этой ситуации очевиден: необходимо создать Глобальную Переменную и запоминать в ней время торговой операции. Здесь речь идёт именно о Глобальной Переменной терминала, доступ к которой будет у всех экспертов.

3. Функция _PauseBeforeTrade()

Поскольку код, реализующий паузу, будет для всех экспертов одинаковым, логичнее будет сразу оформить его в виде функции. Это обеспечит максимальную простоту использования и минимальный объём кода экспертов.



Перед тем, как начать писать код, давайте конкретизируем задачу - это нам сэкономит много времени и усилий. Итак, что должна делать функция:

проверять, создана ли глобальная переменная, и, если нет, создавать её . Это логичнее и экономнее было бы делать из функции init() эксперта, но тогда существовала бы вероятность, что пользователь её удалит, и все работающие в тот момент эксперты перестанут соблюдать паузу между торговыми операциями. Поэтому мы разместим её в теле создаваемой функции;

. Это логичнее и экономнее было бы делать из функции init() эксперта, но тогда существовала бы вероятность, что пользователь её удалит, и все работающие в тот момент эксперты перестанут соблюдать паузу между торговыми операциями. Поэтому мы разместим её в теле создаваемой функции; запоминать текущее время в глобальную переменную , чтобы другие эксперты соблюдали паузу;

, чтобы другие эксперты соблюдали паузу; проверять, достаточно ли прошло времени после последней торговой операции . Для удобства использования также необходимо добавить внешнюю переменную, устанавливающую размер необходимой паузы. Её значение можно будет менять для каждого эксперта отдельно;

. Для удобства использования также необходимо добавить внешнюю переменную, устанавливающую размер необходимой паузы. Её значение можно будет менять для каждого эксперта отдельно; выводить информацию о ходе работы и о всех ошибках, произошедших в процессе работы;

о ходе работы и о всех ошибках, произошедших в процессе работы; в зависимости от результата выполнения возвращать разные значения.

Если функция определит, что после последней торговой операции прошло недостаточно времени, она должна ждать. Функция Sleep() обеспечит и ожидание, и проверку IsStopped(). То есть если эксперта удалить с графика во время "сна", он не зависнет, и не будет принудительно остановлен.

Но, для большей информативности, давайте во время "сна" каждую секунду выводить на экран информацию о том, сколько осталось ждать.



Вот что у нас должно получиться:

extern int PauseBeforeTrade = 10 ; int _PauseBeforeTrade() { if (IsTesting()) return ( 1 ); int _GetLastError = 0 ; int _LastTradeTime, RealPauseBeforeTrade; while ( true ) { if ( IsStopped ()) { Print ( "Эксперт был остановлен пользователем!" ); return (- 1 ); } if ( GlobalVariableCheck ( "LastTradeTime" )) break ; else { _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableCheck(\"LastTradeTime\")-Error #" , _GetLastError ); Sleep ( 100 ); continue ; } } if ( GlobalVariableSet ( "LastTradeTime" , LocalTime() ) > 0 ) return ( 1 ); else { _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableSet(\"LastTradeTime\", " , LocalTime(), ") - Error #" , _GetLastError ); Sleep ( 100 ); continue ; } } } while ( true ) { if ( IsStopped ()) { Print ( "Эксперт был остановлен пользователем!" ); return (- 1 ); } _LastTradeTime = GlobalVariableGet ( "LastTradeTime" ); _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableGet(\"LastTradeTime\")-Error #" , _GetLastError ); continue ; } RealPauseBeforeTrade = LocalTime() - _LastTradeTime; if (RealPauseBeforeTrade < PauseBeforeTrade) { Comment ( "Пауза между торговыми операциями. Осталось " , PauseBeforeTrade - RealPauseBeforeTrade, " сек." ); Sleep ( 1000 ); continue ; } else break ; } while ( true ) { if ( IsStopped ()) { Print ( "Эксперт был остановлен пользователем!" ); return (- 1 ); } if ( GlobalVariableSet ( "LastTradeTime" , LocalTime() ) > 0 ) { Comment ( "" ); return ( 1 ); } else { _GetLastError = GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ) { Print ( "_PauseBeforeTrade()-GlobalVariableSet(\"LastTradeTime\", " , LocalTime(), " ) - Error #" , _GetLastError ); Sleep ( 100 ); continue ; } } } }





4. Интеграция в эксперты и использование

Для проверки работоспособности функции был создан тестовый эксперт, основная задача которого торговать, соблюдая паузу. Функция _PauseBeforeTrade() была предварительно помещена в файл PauseBeforeTrade.mq4, который включен в эксперт при помощи директивы #include.

Внимание! Этот эксперт предназначен исключительно для проверки работоспособности функции! Использовать его для торговли нельзя!



#include <PauseBeforeTrade.mq4> int ticket = 0 ; int start() { if (ticket <= 0 ) { if (_PauseBeforeTrade() < 0 ) return (- 1 ); RefreshRates(); ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, 0.1 , Ask, 5 , 0.0 , 0.0 , "PauseTest" , 123 , 0 , Lime); if (ticket < 0 ) Alert ( "Ошибка OrderSend № " , GetLastError ()); } else { if (_PauseBeforeTrade() < 0 ) return (- 1 ); RefreshRates(); if (!OrderClose( ticket, 0.1 , Bid, 5 , Lime )) Alert ( "Ошибка OrderClose № " , GetLastError ()); else ticket = 0 ; } return ( 0 ); }

После этого один эксперт был присоединен к графику EURUSD, M1 и второй, точно такой же, к графику GBPUSD, M1. Результат не заставил себя долго ждать - оба эксперта начали торговать, соблюдая предписанную паузу 10 секунд:





5. Возможные проблемы

При работе нескольких экспертов с одной глобальной переменной могут возникать ошибки. Чтобы этого избежать, доступ к переменной необходимо разграничить. Работающий алгоритм такого "разграничения" подробно описан в статье "Ошибка 146 ("Торговый поток занят") и как с ней бороться", его мы и будем использовать.

Окончательный вариант тестового эксперта будет выглядеть так: