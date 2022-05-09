来自专业程序员的提示（第三部分）：日志。 连接到 Seq 日志收集和分析系统

内容目录





概述

Logging 是用于分析应用程序操作的消息输出。 MQL5 的 Print 和 PrintFormat 函数将输出消息保存到智能系统栏流水账。 智能系统栏流水账是 Unicode 格式的文本文件。 每天都会创建新的 MQL5/Logs/yyyymmdd.log 文件，从而避免日志超载。

所有打开图表上的所有脚本和智能交易系统将“日志写入”一个文件。 一部分日志仍保留在磁盘缓存当中。 换句话说，如果从资源管理器中打开日志文件，不会看到其中的最新信息，因为它还位于缓存中。 若要强制终端将缓存保存到文件中，您应该关闭终端，或者使用“智能系统”选项卡的关联菜单，并选择其中的“打开”项。 这将打开一个包含日志文件的目录。

分析这些日志并不轻松，尤其是在终端中。 但这种分析非常重要。 在提示的第一部分中，我展示了简化终端日志中信息搜索、选择和查看的一种方式。 在本文中，我将向您展示如何：

统一日志输出（Logger 类）

把日志连接到 Seq 日志收集和分析系统

Seq 中在线查看消息（事件）

把常规 MetaTrader 5 日志导入 Seq（Python 软件包）





Seq：日志收集和分析系统

Seq 是一个实时搜索和分析应用程序日志的服务器。 其设计优良的用户界面、JSON 格式的事件存储、和 SQL 查询语言支持，令其成为识别和诊断复杂应用程序和微服务中问题的有效平台。

若要向 Seq 发送消息，您需要：

在我们的计算机上安装 Seq

安装后，Seq UI 将于以下位置提供：

http://localhost:5341/#/events 在 c:/windows/system32/drivers/etc/hosts 文件里添加以下行:

127.0.0.1 seqlocal.net

为了能够在 MetaTrader 5 终端设置里添加 URL 禁用 Seq 中的时区，“按原样”显示消息时间

- 进入 UI Seq

- 进入 admin/Preferences/Preferences

- 启用 "Show timestamps in Coordinated Universal Time (UTC)" 将以下地址添加到 MT5/工具/选项/智能系统

http://seqlocal.net

允许 WebRequest 函数访问该 URL

若要在线观看消息（事件），您需要通过点击UI Seq 的 Tail 按钮，启用在线模式。





Logger 类

思路很简单：为了获得统一和结构化的信息，应该以相同的方式形成和显示。为此目的，我们将使用完全自主的 Logger 类。 即，它没有任何额外依赖的 # 包含文件项。 正因如此，这个类可以“开箱即用”。

#define LEV_DEBUG "DBG" #define LEV_INFO "INF" #define LEV_WARNING "WRN" #define LEV_ERROR "ERR" #define LEV_FATAL "FTL"

消息级别可大致给出消息的严重性和紧迫性。 为了让这些级别在智能系统流水账中具有良好的可读性，把它们高亮显示并对齐，我用了三个字母的前缀：DBG、INF、WRN、ERR、FTL。

DEBUG 是为程序员设计的，在许多日志系统中，它不会输出到控制台，而是保存到文件中。 DEBUG 消息的显示频率高于其它消息，通常包含带有参数的函数名和/或它们的调用结果。

是为程序员设计的，在许多日志系统中，它不会输出到控制台，而是保存到文件中。 DEBUG 消息的显示频率高于其它消息，通常包含带有参数的函数名和/或它们的调用结果。 INFO 是为用户设计的。 这些消息的出现频率低于 DEBUG 消息。 它们包含有关应用程序操作的信息。 例如，这些可以是用户操作，例如单击菜单项、业务结果等，即用户能够理解的一切。

是为用户设计的。 这些消息的出现频率低于 DEBUG 消息。 它们包含有关应用程序操作的信息。 例如，这些可以是用户操作，例如单击菜单项、业务结果等，即用户能够理解的一切。 WARNING 表示该信息应加以注意。 例如：成交开仓、或平仓、挂单触发、等等。

表示该信息应加以注意。 例如：成交开仓、或平仓、挂单触发、等等。 ERROR 意味着这些是非严重错误，之后应用程序将继续运行。 例如，导致订单被拒绝或无法执行的无效价格、或止损价位。

意味着这些是非严重错误，之后应用程序将继续运行。 例如，导致订单被拒绝或无法执行的无效价格、或止损价位。 FATAL 表示严重错误，之后应用程序无法保证在正常模式下能进一步操作。 您需要紧急停止应用程序、并修复错误。

为了可读性和减少代码，消息可通过以下宏替换输出

#define LOG_SENDER gLog.SetSender( __FILE__ , __FUNCTION__ ) #define LOG_INFO(message) LOG_SENDER; gLog.Info(message) #define LOG_DEBUG(message) LOG_SENDER; gLog.Debug(message) #define LOG_WARNING(message) LOG_SENDER; gLog.Warning(message) #define LOG_ERROR(message) LOG_SENDER; gLog.Error(message) #define LOG_FATAL(message) LOG_SENDER; gLog.Fatal(message)

因此，每条消息都会显示文件或模块的名称、函数的名称、还有消息本身。 若要形成消息，我建议使用 PrintFormat 函数。 最好用子字符串 “/” 分隔每个数值。 这项技术会令所有消息统一且结构化。

操作符示例

LOG_INFO(m_result); LOG_INFO( StringFormat ( "%s / %s / %s" , StringSubstr ( EnumToString (m_type), 3 ), TimeToString (m_time0Bar), m_result));

操作员数据输出到智能系统日志

时间 来源 消息 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022.02 . 16 13 : 00 : 06.079 Cayman (GBPUSD,H1) INF: AnalyserRollback::Run Rollback, H1, 12 : 00 , R1, D1, RO, order 275667165 2022.02 . 16 13 : 00 : 06.080 Cayman (GBPUSD,H1) INF: Analyser::SaveParameters Rollback / 2022.02 . 16 12 : 00 / Rollback, H1, 12 : 00 , R1, D1, RO, order 275667165

MetaTrader 5 中打印的消息的具体特征是，时间列指定 TimeLocal，其信息实际上属于服务器时间 TimeCurrent，因此，如果需要强调时间，则应在消息本身中指定时间。 示例显示在第二条消息中，其中 13:00 是本地时间，12:00 是服务器时间（真实柱线的开盘时间）。

Logger 类具有以下结构

class Logger { private : string m_module; string m_sender; string m_level; string m_message; string m_urlSeq; string m_appName; void Log( string level, string message); string TimeToStr(datetime value ); string PeriodToStr(ENUM_TIMEFRAMES value ); string Quote( string value ); string Level(); void SendToSeq(); public : Logger( string appName, string urlSeq); void SetSender( string module, string sender); void Debug( string message) { Log(LEV_DEBUG, message); }; void Info( string message) { Log(LEV_INFO, message); }; void Warning( string message) { Log(LEV_WARNING, message); }; void Error( string message) { Log(LEV_ERROR, message); }; void Fatal( string message) { Log(LEV_FATAL, message); }; }; extern Logger *gLog;

所有内容都简明易懂，不包含任何不必要的细节。 请注意 gLog logger 实例的声明。 在同一项目的不同源文件中，可能存在具有相同类型和标识符，且声明为 “extern” 的变量。 外部变量只能被初始化一次。 因此，在任何项目文件中创建 logger 实例后，gLog 变量会指向同一个对象。

Logger::Logger( string appName, string urlSeq = "" ) { m_appName = appName; m_urlSeq = urlSeq; }

logger 的构造函数接收两个参数：

appName - 调用 Seq 的应用程序名称。 Seq 系统能够以在线模式接收来自不同应用程序的日志。 appName 用于过滤消息。

urlSeq - Seq 服务的 URL。 它可以是监听特定端口的本地站点 (http://localhost:5341/#/events)。

urlSeq 参数是可选的。 如果未指定，则消息仅会输出到智能系统日志。 如果定义了 urlSeq，事件将通过 WebRequest 另行发往 Seq 服务。

void Logger::SetSender( string module, string sender) { m_module = module; m_sender = sender; StringReplace (m_module, ".mq5" , "" ); }

SetSender 函数获取两个必需的参数，并设置消息的发送者。 将从模块名中删除 “.mq5” 文件扩展名。 如果在类方法中用到日志操作符 LOG_LEVEL，那么类名将被添加到函数名称里，例如 TestClass::TestFunc。

string Logger::TimeToStr( datetime value) { MqlDateTime mdt; TimeToStruct (value, mdt); ulong msec = GetTickCount64 () % 1000 ; return StringFormat ( "%4i-%02i-%02iT%02i:%02i:%02i.%03iZ" , mdt.year, mdt.mon, mdt.day, mdt.hour, mdt.min, mdt.sec, msec); }

Seq 的时间类型必须为 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.SSS])。 MQL5 中的 datetime 类型在计算时最多精确到秒。 Seq 中的时间最多可精确到毫秒。 因此，自从系统启动（GetTickCount64）以来所经历的毫秒数会被强制添加到指定的时间。 此方法允许您比较消息相对于彼此的时间。

string Logger::PeriodToStr( ENUM_TIMEFRAMES value) { return StringSubstr ( EnumToString (value), 7 ); }

周期则以符号形式传递给 Seq。 任何周期的符号表示均以 “PERIOD_” 作为前缀。 因此，当把周期转换为字符串时，前缀会被简单地截断。 例如，PERIOD_H1 被转换为 “H1”。

SendToSeq 函数用于向 Seq 发送消息 （注册事件）

void Logger::SendToSeq() { StringReplace (m_message, "

" , " " ); StringReplace (m_message, "\t" , " " ); string speriod = PeriodToStr( _Period ); string extended_message = StringFormat ( "%s, %s / %s / %s / %s" , _Symbol , speriod, m_module, m_sender, m_message); string clef = "{" + "\"@t\":" + Quote(TimeToStr( TimeCurrent ())) + ",\"AppName\":" + Quote(m_appName) + ",\"Symbol\":" + Quote( _Symbol ) + ",\"Period\":" + Quote(speriod) + ",\"Module\":" + Quote(m_module) + ",\"Sender\":" + Quote(m_sender) + ",\"Level\":" + Quote(m_level) + ",\"@l\":" + Quote(Level()) + ",\"Message\":" + Quote(m_message) + ",\"@m\":" + Quote(extended_message) + "}" ; char data[]; char result[]; string answer; string headers = "Content-Type: application/vnd.serilog.clef\r

" ; ArrayResize (data, StringToCharArray (clef, data, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ) - 1 ); ResetLastError (); int rcode = WebRequest ( "POST" , m_urlSeq, headers, 3000 , data, result, answer); if (rcode > 201 ) { PrintFormat ( "%s / rcode=%i / url=%s / answer=%s / %s" , __FUNCTION__ , rcode, m_urlSeq, answer, CharArrayToString (result)); } }

首先，换行符和制表符被替换为空格。 然后形成一个 JSON 记录，其中消息参数为 “关键字”:“数值” 对。 带有“@前缀”的参数是必需的（服务），其余参数则是用户定义的。 名称和其编号则由程序员判定。 参数及其数值可用 SQL 进行查询。

请注意消息时间 @t = TimeCurrent()。 与终端相较，它固定为服务器时间，并非本地时间（TimeLocal()）。 接下来，形成请求主体，然后通过 WebRequest 发送至 Seq 服务。

void Logger::Log( string level, string message) { m_level = level; m_message = message; PrintFormat ( "%s: %s %s" , m_level, m_sender, m_message); if (m_urlSeq != "" ) SendToSeq(); }

该函数有两个必需参数：消息严重性级别，和消息字符串。 该条消息被被打印到智能系统流水帐里。 级别后面跟着一个冒号字符。 这是专门为 Notepad++ 做的，用于高亮显示行（WRN：- 黄底黑字，ERR：- 红底黄字）。





测试 Logger 类



TestLogger.mq5 脚本用于测试该类。 Logging 宏定义用在各种函数里。

#include <Cayman/Logger.mqh> class TestClass { int m_id; public : TestClass( int id) { m_id = id; LOG_DEBUG( StringFormat ( "create object with id = %i" , id)); }; }; void TestFunc() { LOG_INFO( "info message from inner function" ); } void OnStart () { string urlSeq = "http://seqlocal.net:5341/api/events/raw?clef" ; gLog = new Logger( "TestLogger" , urlSeq); LOG_DEBUG( "debug message" ); LOG_INFO( "info message" ); LOG_WARNING( "warning message" ); LOG_ERROR( "error message" ); LOG_FATAL( "fatal message" ); TestFunc(); TestClass *testObj = new TestClass( 101 ); delete testObj; delete gLog; }

查看智能系统日志中的消息。 消息清楚地显示级别和消息发送者（所有者）。

2022.02 . 16 20 : 17 : 21.048 TestLogger (USDJPY,H1) DBG: OnStart debug message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.291 TestLogger (USDJPY,H1) INF: OnStart info message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.299 TestLogger (USDJPY,H1) WRN: OnStart warning message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.303 TestLogger (USDJPY,H1) ERR: OnStart error message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.323 TestLogger (USDJPY,H1) FTL: OnStart fatal message 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.328 TestLogger (USDJPY,H1) INF: TestFunc info message from inner function 2022.02 . 16 20 : 17 : 21.332 TestLogger (USDJPY,H1) DBG: TestClass::TestClass create object with id = 101

在 Notepad++ 编辑器中查看消息









在 Seq 中查看消息









把 MetaTrader 5 日志导入 Seq



为了将日志导入 Seq，我用 Python 创建了 seq2log 软件包。 我不会在本文中讲述它。 该软件包里包含 README.md 文件。 代码包含详细的注释。 seq2log 软件包从智能系统流水账 MQL5/Logs/yyyymmdd.log 导入任意日志。 没有重要性级别的消息会被指定为 INF 级别：

seq2log 可用于何处？ 例如，如果您是一名自由职业开发者，您可以要求您的客户发送一份智能系统日志。 可以在文本编辑器中分析日志，但在 Seq 中使用 SQL 查询更便捷。 最常用或最复杂的查询可以存储在 Seq 中，只需在查询名称上单击即可执行。

Run: py log2seq appName pathLog where log2seq - package name appName - application name to identify events in Seq pathLog - MetaTrader 5 log path Example: py log2seq Cayman d:/Project/MQL5/Logs/ 20211028 . log





结束语

本文介绍了 Logger 类，以及如何使用它：

记录具有严重性级别的结构化消息

在 Seq 日志收集和分析系统中注册消息（事件）

Logger 类及其测试的源代码见附件。 此外，该附件还包含 log2seq 软件包的 Python 源代码，该软件包可将现有的 MetaTrader 5 日志导入 Seq。

Seq 服务能够以专业级别来分析日志。 它提供了强大的数据采样和可视化功能。 此外，Logger 类源代码允许向日志消息中添加专门为可视化而设计的数据 — 用于在 Seq 中绘制图表。 这可能会鼓励您查看应用程序日志中的调试信息。 尝试在实践中应用它。 祝好运！



