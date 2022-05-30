MetaTrader 5 / 統計と分析
プロのプログラマーからのヒント(第III部): ロギングSeqログ収集および分析システムへの接続

Malik Arykov
目次


はじめに

ロギングとは、アプリケーションの動作を分析するためのメッセージの出力です。MQL5のPrint関数とPrintFormat関数は、出力メッセージをエキスパート操作ログに保存します。エキスパート操作ログはUnicode形式のテキストファイルです。ログが上書きされるのを回避するために、新しいMQL5/Logs/yyyymmdd.logファイルが毎日作成されます。

開いているすべてのチャートのすべてのスクリプトとエキスパートアドバイザーは、1つのファイルに「ログを書き込みます」。ログの一部はディスクキャッシュに残ります。つまり、エクスプローラーからログファイルを開くと、キャッシュがあるため、最新の情報は表示されません。キャッシュをファイルに保存させるには、ターミナルを閉じるか、[エキスパート]タブのコンテキストメニューを使用して、その中の[開く]を選択します。これにより、ログファイルを含むディレクトリが開きます。

特にターミナル内では、これらのログを分析するのは簡単ではありませんが、そのような分析は非常に重要です。連載第I部では、ターミナルログの情報の検索、選択、表示を簡素化する方法の1つを示しましたが、この記事では、次の方法を紹介します。

  • ログ出力を統合する(Loggerクラス)
  • ログをSeqログ収集および分析システムに接続する
  • Seqでオンラインでメッセージ(イベント)を表示する
  • 通常のMetaTrader 5ログをSeqにインポートする(Pythonパッケージ)


Seq: ログを収集および分析するためのシステム

Seqは、アプリケーションログをリアルタイムで検索および分析するためのサーバーで、適切に設計されたユーザーインターフェイス、JSON形式のイベントストレージ、SQLクエリ言語により、複雑なアプリケーションやマイクロサービスの問題を識別および診断するための効果的なプラットフォームになっています。

Seqにメッセージを送信するには、次のことを行う必要があります。

  1. コンピュータにSeqをインストールします。
    インストール後、SeqUIは次の場所で利用できるようになります。
    http://localhost:5341/#/events
  2. 次の行をファイルc:/windows/system32/drivers/etc/hostsに追加します。
    127.0.0.1 seqlocal.net
    MetaTrader 5ターミナル設定にURLを追加できるようになります。
  3. Seqでタイムゾーンの使用を無効にして、メッセージ時間を「現状のまま」表示します。
    - UIシーケンスに移動します。
    - admin /Preferences/Preferencesに移動します。
    - [タイムスタンプをCoordinated Universal Time(UTC)で表示]を有効にします。
  4. 次のアドレスをMT5/Tools/Options/Expert Advisorsに追加します。
    http://seqlocal.net
    WebRequest関数がこのURLを使用できるようになります。
メッセージ(イベント)をオンラインで確認するには、[Tail]ボタンをクリックして、UIシーケンスからオンラインモードを有効にする必要があります。


Loggerクラス

考え方は次のように単純です。統一かつ構造化された情報を取得するには、同じ方法で形成して表示する必要があります。 この目的のために、完全に自律的なLoggerクラスを使用します。#includeファイルのような追加の依存関係はないので、クラスは「そのまま」使用できます。

// Message levels
#define LEV_DEBUG "DBG"   // debugging (for service use)
#define LEV_INFO "INF"    // information (to track the functions)
#define LEV_WARNING "WRN" // warning (attention)
#define LEV_ERROR "ERR"   // a non-critical error (check the log, work can be continued)
#define LEV_FATAL "FTL"   // fatal error (work cannot be continued)

メッセージレベルは、メッセージの重大度と緊急性の大まかな目安を示します。エキスパート操作ログでレベルを読みやすくして、レベルを強調表示して配置するために、3文字のプレフィックス(DBG、INF、WRN、ERR、 FTL)を使用します。 

  • DEB(UG) はプログラマーを対象としており、多くのロギングシステムでは、コンソールに出力されず、ファイルに保存されます。DEBUGメッセージは他のメッセージよりも頻繁に表示され、通常、パラメータ付きの関数の名前やその呼び出し結果が含まれています。
  • INF(O)はユーザーを対象としています。これらのメッセージは、DEBUGメッセージほど頻繁に表示されません。これらには、アプリケーションの操作に関する情報が含まれており、メニュー項目のクリック、トランザクション結果などのユーザーアクション、つまりユーザーが理解できるすべてのものである可能性があります。
  • WAR(NING)は、この情報に注意を払う必要があることを示します。例は、取引の開始または終了、未決注文のトリガーなどです。 
  • ERR(OR)は、重大ではないエラーが発生したが、アプリケーションが引き続き機能することを意味します。例ば、注文が拒否されたか実行されなかったために、注文の価格またはストップレベルが無効になった場合です。
  • FAT(AL)は重大なエラーを示し、その後、通常モードでのアプリケーションの動作は保証されません。緊急にアプリケーションを停止してエラーを修正する必要があります。

読みやすさとコード削減のために、メッセージは次のマクロ置換によって出力されます。

// Message output macros
#define LOG_SENDER gLog.SetSender(__FILE__, __FUNCTION__)
#define LOG_INFO(message) LOG_SENDER; gLog.Info(message)
#define LOG_DEBUG(message) LOG_SENDER; gLog.Debug(message)
#define LOG_WARNING(message) LOG_SENDER; gLog.Warning(message)
#define LOG_ERROR(message) LOG_SENDER; gLog.Error(message)
#define LOG_FATAL(message) LOG_SENDER; gLog.Fatal(message)

したがって、各メッセージには、ファイルまたはモジュールの名前、関数の名前、メッセージ自体が表示されます。メッセージを作成するには、PrintFormat関数を使用することをお勧めします。各値は「/」で区切ることが望ましいです。この手法により、すべてのメッセージが統一され、構造化されます。

演算子の例

LOG_INFO(m_result);
LOG_INFO(StringFormat("%s / %s / %s", StringSubstr(EnumToString(m_type), 3), 
    TimeToString(m_time0Bar), m_result));

エキスパートログに出力されるオペレーターデータ

Time                     Source              Message
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022.02.16 13:00:06.079  Cayman (GBPUSD,H1)  INF: AnalyserRollback::Run Rollback, H1, 12:00, R1, D1, RO, order 275667165
2022.02.16 13:00:06.080  Cayman (GBPUSD,H1)  INF: Analyser::SaveParameters Rollback / 2022.02.16 12:00 / Rollback, H1, 12:00, R1, D1, RO, order 275667165

MetaTrader 5で出力されるメッセージの特定の特徴は、Time列ではTimeLocalが指定され、情報が実際にはサーバー時間TimeCurrentに属するということです。したがって、時間を強調する必要がある場合は、メッセージ自体で時間を指定する必要があります。これは2番目のメッセージに示されています。ここで、13:00は現地時間、12: 00はサーバー時間(実際のバーの営業時間)です。

Loggerクラスの構造は次のとおりです。

class Logger {
private:
    string  m_module;  // module or file name
    string  m_sender;  // function name
    string  m_level;   // message level
    string  m_message; // message text
    string  m_urlSeq;  // url of the Seq message service
    string  m_appName; // application name for Seq
    // private methods
    void Log(string level, string message);
    string TimeToStr(datetime value);
    string PeriodToStr(ENUM_TIMEFRAMES value);
    string Quote(string value);
    string Level();
    void SendToSeq();
public:
    Logger(string appName, string urlSeq);
    void SetSender(string module, string sender);
    void Debug(string message) { Log(LEV_DEBUG, message); };
    void Info(string message) { Log(LEV_INFO, message); };
    void Warning(string message) { Log(LEV_WARNING, message); };
    void Error(string message) { Log(LEV_ERROR, message); };
    void Fatal(string message) { Log(LEV_FATAL, message); };
};

extern Logger *gLog; // logger instance

すべてが簡潔で読みやすく、不要な詳細が含まれていません。gLogロガーインスタンスの宣言に注意してください。同じタイプと識別子を持つ「extern」として宣言された変数は、同じプロジェクトの異なるソースファイルに存在する可能性があります。外部変数は初期化できますが、一度だけです。したがって、プロジェクトファイルにロガーを作成した後、gLog変数は同じオブジェクトを指します。

// -----------------------------------------------------------------------------
// Constructor
// -----------------------------------------------------------------------------
Logger::Logger(string appName, string urlSeq = "") {
    m_appName = appName;
    m_urlSeq = urlSeq;
}

ロガーコンストラクタは、次の2つのパラメータを受け取ります。

  • appName - Seqのアプリケーション名。Seqシステムは、オンラインモードでさまざまなアプリケーションからログを受信できるので、メッセージをフィルタリングするためにappNameが使用されます。
  • urlSeq - SeqサービスのURL。特定のポート(http://localhost:5341/#/events)でリッスンしているローカルサイトにすることができます。

urlSeqパラメータはオプションです。指定しない場合、メッセージはエキスパートログにのみ出力されます。urlSeqが定義されている場合、イベントはWebRequestを介してSeqサービスに追加で送信されます。

// -----------------------------------------------------------------------------
// Set the message sender          
// -----------------------------------------------------------------------------
void Logger::SetSender(string module, string sender) { 
    m_module = module; // module or file name
    m_sender = sender; // function name
    StringReplace(m_module, ".mq5", "");
}

SetSender関数は、2つの必須パラメータを取得し、メッセージの送信者を設定します。「.mq5」ファイル拡張子がモジュール名から削除されます。ロギング演算子LOG_LEVELがクラスメソッドで使用されている場合、クラス名が関数名に追加されます(例: TestClass::TestFunc)。

// -----------------------------------------------------------------------------
// Convert time to the ISO8601 format for Seq
// -----------------------------------------------------------------------------
string Logger::TimeToStr(datetime value) {
    MqlDateTime mdt;
    TimeToStruct(value, mdt);
    ulong msec = GetTickCount64() % 1000; // for comparison
    return StringFormat("%4i-%02i-%02iT%02i:%02i:%02i.%03iZ", 
        mdt.year, mdt.mon, mdt.day, mdt.hour, mdt.min, mdt.sec, msec);
}

Seqの時間タイプは、ISO8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.SSS])である必要があります。MQL5の日時タイプは、最大1秒まで計算されます。Seqの時間は、最大1ミリ秒で表されます。したがって、システムの起動(GetTickCount64)から経過したミリ秒数は、指定された時間に強制的に追加されます。このメソッドでは、メッセージの時間を相互に比較できます。

// -----------------------------------------------------------------------------
// Convert period to string
// -----------------------------------------------------------------------------
string Logger::PeriodToStr(ENUM_TIMEFRAMES value) {
    return StringSubstr(EnumToString(value), 7);
}

期間はシンボリック形式でSeqに渡されます。任意の期間のシンボリック表現には、「PERIOD_」というプレフィックスが付いています。したがって、期間を文字列に変換する場合、プレフィックスは単純に切り捨てられます。たとえば、PERIOD_H1は「H1」に変換されます。

SendToSeq関数は、メッセージ (イベントを登録するため)をSeqに送信するために使用されます。

// -----------------------------------------------------------------------------
// Send message to Seq via http
// -----------------------------------------------------------------------------
void Logger::SendToSeq() {

    // replace illegal characters
    StringReplace(m_message, "\n", " ");
    StringReplace(m_message, "\t", " ");
    
    // prepare a string in the CLEF (Compact Logging Event Format) format
    string speriod = PeriodToStr(_Period);
    string extended_message = StringFormat("%s, %s / %s / %s / %s",
        _Symbol, speriod, m_module, m_sender, m_message);
    string clef = "{" +
        "\"@t\":" + Quote(TimeToStr(TimeCurrent())) + // event time
        ",\"AppName\":" + Quote(m_appName) +          // application name (Cayman)
        ",\"Symbol\":" + Quote(_Symbol) +             // symbol (EURUSD)
        ",\"Period\":" + Quote(speriod) +             // period (H4)
        ",\"Module\":" + Quote(m_module) +            // module name (__FILE__)
        ",\"Sender\":" + Quote(m_sender) +            // sender name (__FUNCTION__)
        ",\"Level\":" + Quote(m_level) +              // level abbreviation (INF)
        ",\"@l\":" + Quote(Level()) +                 // level details (Information)
        ",\"Message\":" + Quote(m_message) +          // message without additional info
        ",\"@m\":" + Quote(extended_message) +        // message with additional info
    "}";

    // prepare data for POST request
    char data[]; // HTTP message body data array
    char result[]; // Web service response data array
    string answer; // Web service response headers
    string headers = "Content-Type: application/vnd.serilog.clef\r\n";
    ArrayResize(data, StringToCharArray(clef, data, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8) - 1);

    // send message to Seq via http
    ResetLastError();
    int rcode = WebRequest("POST", m_urlSeq, headers, 3000, data, result, answer);
    if (rcode > 201) {
        PrintFormat("%s / rcode=%i / url=%s / answer=%s / %s", __FUNCTION__, 
            rcode, m_urlSeq, answer, CharArrayToString(result));
    }
}

まず、新しい行とタブがスペースに置き換えられます。次に、メッセージパラメータを"key": "value"のペアとして持つJSONレコードが形成されます。@プレフィックスが付いたパラメータは必須(サービス)です。残りはユーザー定義で、名前とその番号はプログラマーが決定します。パラメータとその値は、SQLクエリで使用できます。

メッセージ時間@t = TimeCurrent()に注意してください。ターミナルとは対照的に、サーバー時間を修正しますが、ローカルは修正しません(TimeLocal())。次に、リクエスト本文が作成され、WebRequestを介してSeqサービスに送信されます。

// -----------------------------------------------------------------------------
// Write a message to log
// -----------------------------------------------------------------------------
void Logger::Log(string level, string message) {
    
    m_level = level;
    m_message = message;
    
    // output a message to the expert log (Toolbox/Experts)
    PrintFormat("%s: %s %s", m_level, m_sender, m_message);
    
    // if a URL is defined, then send a message to Seq via http
    if (m_urlSeq != "") SendToSeq();
}

この関数には、メッセージの重大度レベルとメッセージ文字列の2つの必須パラメータがあります。メッセージはエキスパート操作ログに出力されます。レベルの後にはコロン文字が続きます。これは、Notepad ++が線を強調表示するために特別に行われました(WRN: -黄色に黒、ERR: -赤に黄色)。


Loggerクラスのテスト

TestLogger.mq5スクリプトは、クラスをテストするために使用されます。ロギングマクロはさまざまな機能で使用されます。 

#include <Cayman/Logger.mqh>

class TestClass {
    int m_id;
public:
    TestClass(int id) { 
        m_id = id;
        LOG_DEBUG(StringFormat("create object with id = %i", id));
    };
};

void TestFunc() {
    LOG_INFO("info message from inner function");
}

void OnStart() {

    string urlSeq = "http://seqlocal.net:5341/api/events/raw?clef";
    gLog = new Logger("TestLogger", urlSeq);
    
    LOG_DEBUG("debug message");
    LOG_INFO("info message");
    LOG_WARNING("warning message");
    LOG_ERROR("error message");
    LOG_FATAL("fatal message");
    
    // call function
    TestFunc();
    
    // create object
    TestClass *testObj = new TestClass(101);

    // free memory
    delete testObj;
    delete gLog;
}

エキスパートログのメッセージの表示。メッセージには、レベルとメッセージ送信者(所有者)が明確に示されます。 

2022.02.16 20:17:21.048 TestLogger (USDJPY,H1)  DBG: OnStart debug message
2022.02.16 20:17:21.291 TestLogger (USDJPY,H1)  INF: OnStart info message
2022.02.16 20:17:21.299 TestLogger (USDJPY,H1)  WRN: OnStart warning message
2022.02.16 20:17:21.303 TestLogger (USDJPY,H1)  ERR: OnStart error message
2022.02.16 20:17:21.323 TestLogger (USDJPY,H1)  FTL: OnStart fatal message
2022.02.16 20:17:21.328 TestLogger (USDJPY,H1)  INF: TestFunc info message from inner function
2022.02.16 20:17:21.332 TestLogger (USDJPY,H1)  DBG: TestClass::TestClass create object with id = 101

Notepad++エディターでのメッセージの表示

Notepad++でのメッセージの表示


Seqでのメッセージの表示

Seqでのメッセージの表示


MetaTrader5ログをSeqにインポートする

ログをSeqにインポートするために、Pythonでseq2logパッケージを作成しました。この記事では説明しません。パッケージには、README.mdファイルが含まれています。コードには詳細なコメントが含まれています。seq2logパッケージは、エキスパート操作ログMQL5/Logs/yyyymmdd.logから任意のログをインポートします。重要度レベルのないメッセージには、INFレベルが割り当てられます。

seq2logはどこで使用できるのでしょうか。たとえば、フリーランスの開発者は、クライアントにエキスパートログを送信するように依頼できます。テキストエディターでログを分析することは可能ですが、SeqではSQLクエリを使用する方が便利です。最も頻繁に使用されるクエリまたは複雑なクエリをSeqに保存し、クエリ名を1回クリックするだけで実行できます。

    Run: py log2seq appName pathLog
    where log2seq - package name
        appName - application name to identify events in Seq
        pathLog - MetaTrader 5 log path
    Example: py log2seq Cayman d:/Project/MQL5/Logs/20211028.log


終わりに

この記事では、Loggerクラスとその使用方法について説明します。

  • 重大度レベルの構造化メッセージをログに記録する
  • Seqログ収集および分析システムにメッセージ(イベント)を登録する

Loggerクラスのソースコードとそのテストが添付されています。さらに、添付ファイルには、既存のMetaTrader 5ログをSeqにインポートするために使用されるlog2seqパッケージのソースPythonコードが含まれています。

Seqサービスを使用すると、専門家レベルでログを分析できます。Seqサービスでは優れたデータサンプリングおよび視覚化機能が提供されてます。さらに、Loggerクラスのソースコードを使用すると、Seqで図を描画するために、視覚化のために特別に設計されたデータをログメッセージに追加できます。これにより、アプリケーションログのデバッグ情報を確認することをお勧めします。実際に適用してみてください。ご健闘をお祈りします。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/10475

添付されたファイル |
ZIPをダウンロード
log2seq.zip (8.32 KB)
Logger.mqh (15.58 KB)
TestLogger.mq5 (2.83 KB)

