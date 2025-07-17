Moedas / TTC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TTC: Toro Company (The)
79.59 USD 0.44 (0.56%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TTC para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 79.00 e o mais alto foi 79.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Toro Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTC Notícias
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Northland raises Toro stock price target to $90 on solid Q3 results
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- These Analysts Boost Their Forecasts On Toro Following Q3 Results - Toro (NYSE:TTC)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- The Toro Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TTC)
- Earnings call transcript: Toro Co beats EPS forecast but misses on revenue in Q3 2025
- Toro Posts 5.7% Growth in Fiscal Q3
- Toro Narrows 2025 Guidance While Professional Segment Lifts Margins And Residential Headwinds Intensify - Toro (NYSE:TTC)
- Toro (TTC) Tops Q3 Earnings Estimates
- Toro earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Toro Q3 2025 slides: Professional segment growth offset by residential weakness
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- DA Davidson upgrades Toro stock rating to Buy on strong spring sales data
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Toro Stock: Pressure From Residential Market; Initiate At Hold (NYSE:TTC)
- Analysis-Just in time? Manufacturers turn to AI to weather tariff storm
- Toro Company names Edric Funk as president and COO
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Toro sells Trencor brand and American Augers’ boring product line
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- Toro price target lowered to $76 from $80 at DA Davidson
- PRN: Industrials Dashboard For July 2025 (NASDAQ:PRN)
Faixa diária
79.00 79.93
Faixa anual
62.34 89.50
- Fechamento anterior
- 79.15
- Open
- 79.55
- Bid
- 79.59
- Ask
- 79.89
- Low
- 79.00
- High
- 79.93
- Volume
- 53
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -1.17%
- Mudança de 6 meses
- 9.93%
- Mudança anual
- -8.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh