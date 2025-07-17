통화 / TTC
TTC: Toro Company (The)
78.24 USD 1.69 (2.11%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTC 환율이 오늘 -2.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 77.85이고 고가는 79.95이었습니다.
Toro Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTC News
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Northland raises Toro stock price target to $90 on solid Q3 results
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- These Analysts Boost Their Forecasts On Toro Following Q3 Results - Toro (NYSE:TTC)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- The Toro Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TTC)
- Earnings call transcript: Toro Co beats EPS forecast but misses on revenue in Q3 2025
- Toro Posts 5.7% Growth in Fiscal Q3
- Toro Narrows 2025 Guidance While Professional Segment Lifts Margins And Residential Headwinds Intensify - Toro (NYSE:TTC)
- Toro (TTC) Tops Q3 Earnings Estimates
- Toro earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Toro Q3 2025 slides: Professional segment growth offset by residential weakness
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- DA Davidson upgrades Toro stock rating to Buy on strong spring sales data
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Toro Stock: Pressure From Residential Market; Initiate At Hold (NYSE:TTC)
- Analysis-Just in time? Manufacturers turn to AI to weather tariff storm
- Toro Company names Edric Funk as president and COO
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Toro sells Trencor brand and American Augers’ boring product line
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- Toro price target lowered to $76 from $80 at DA Davidson
- PRN: Industrials Dashboard For July 2025 (NASDAQ:PRN)
일일 변동 비율
77.85 79.95
년간 변동
62.34 89.50
- 이전 종가
- 79.93
- 시가
- 79.95
- Bid
- 78.24
- Ask
- 78.54
- 저가
- 77.85
- 고가
- 79.95
- 볼륨
- 1.229 K
- 일일 변동
- -2.11%
- 월 변동
- -2.84%
- 6개월 변동
- 8.07%
- 년간 변동율
- -9.73%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K