Валюты / TTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TTC: Toro Company (The)
79.51 USD 0.05 (0.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.62, а максимальная — 79.97.
Следите за динамикой Toro Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TTC
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Northland raises Toro stock price target to $90 on solid Q3 results
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- These Analysts Boost Their Forecasts On Toro Following Q3 Results - Toro (NYSE:TTC)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- The Toro Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TTC)
- Earnings call transcript: Toro Co beats EPS forecast but misses on revenue in Q3 2025
- Toro Posts 5.7% Growth in Fiscal Q3
- Toro Narrows 2025 Guidance While Professional Segment Lifts Margins And Residential Headwinds Intensify - Toro (NYSE:TTC)
- Toro (TTC) Tops Q3 Earnings Estimates
- Toro earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Toro Q3 2025 slides: Professional segment growth offset by residential weakness
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- DA Davidson upgrades Toro stock rating to Buy on strong spring sales data
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Toro Stock: Pressure From Residential Market; Initiate At Hold (NYSE:TTC)
- Analysis-Just in time? Manufacturers turn to AI to weather tariff storm
- Toro Company names Edric Funk as president and COO
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Toro sells Trencor brand and American Augers’ boring product line
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- Toro price target lowered to $76 from $80 at DA Davidson
- PRN: Industrials Dashboard For July 2025 (NASDAQ:PRN)
Дневной диапазон
78.62 79.97
Годовой диапазон
62.34 89.50
- Предыдущее закрытие
- 79.56
- Open
- 79.29
- Bid
- 79.51
- Ask
- 79.81
- Low
- 78.62
- High
- 79.97
- Объем
- 1.284 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -1.27%
- 6-месячное изменение
- 9.82%
- Годовое изменение
- -8.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.