79.51 USD 0.05 (0.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.62, а максимальная — 79.97.

Следите за динамикой Toro Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TTC

Дневной диапазон
78.62 79.97
Годовой диапазон
62.34 89.50
Предыдущее закрытие
79.56
Open
79.29
Bid
79.51
Ask
79.81
Low
78.62
High
79.97
Объем
1.284 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-1.27%
6-месячное изменение
9.82%
Годовое изменение
-8.26%
