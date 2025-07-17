KurseKategorien
TTC: Toro Company (The)

79.93 USD 0.78 (0.99%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TTC hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.00 bis zu einem Hoch von 80.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Toro Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
79.00 80.57
Jahresspanne
62.34 89.50
Vorheriger Schlusskurs
79.15
Eröffnung
79.55
Bid
79.93
Ask
80.23
Tief
79.00
Hoch
80.57
Volumen
945
Tagesänderung
0.99%
Monatsänderung
-0.75%
6-Monatsänderung
10.40%
Jahresänderung
-7.78%
