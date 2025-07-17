Währungen / TTC
TTC: Toro Company (The)
79.93 USD 0.78 (0.99%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTC hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.00 bis zu einem Hoch von 80.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Toro Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
79.00 80.57
Jahresspanne
62.34 89.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.15
- Eröffnung
- 79.55
- Bid
- 79.93
- Ask
- 80.23
- Tief
- 79.00
- Hoch
- 80.57
- Volumen
- 945
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 10.40%
- Jahresänderung
- -7.78%
