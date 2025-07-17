通貨 / TTC
TTC: Toro Company (The)
79.93 USD 0.78 (0.99%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTCの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり79.00の安値と80.57の高値で取引されました。
Toro Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TTC News
1日のレンジ
79.00 80.57
1年のレンジ
62.34 89.50
- 以前の終値
- 79.15
- 始値
- 79.55
- 買値
- 79.93
- 買値
- 80.23
- 安値
- 79.00
- 高値
- 80.57
- 出来高
- 945
- 1日の変化
- 0.99%
- 1ヶ月の変化
- -0.75%
- 6ヶ月の変化
- 10.40%
- 1年の変化
- -7.78%
