通貨 / TTC
TTC: Toro Company (The)

79.93 USD 0.78 (0.99%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TTCの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり79.00の安値と80.57の高値で取引されました。

Toro Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
79.00 80.57
1年のレンジ
62.34 89.50
以前の終値
79.15
始値
79.55
買値
79.93
買値
80.23
安値
79.00
高値
80.57
出来高
945
1日の変化
0.99%
1ヶ月の変化
-0.75%
6ヶ月の変化
10.40%
1年の変化
-7.78%
