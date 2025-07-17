Divisas / TTC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TTC: Toro Company (The)
79.15 USD 0.36 (0.45%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TTC de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.80, mientras que el máximo ha alcanzado 81.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Toro Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTC News
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Northland raises Toro stock price target to $90 on solid Q3 results
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- These Analysts Boost Their Forecasts On Toro Following Q3 Results - Toro (NYSE:TTC)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- The Toro Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TTC)
- Earnings call transcript: Toro Co beats EPS forecast but misses on revenue in Q3 2025
- Toro Posts 5.7% Growth in Fiscal Q3
- Toro Narrows 2025 Guidance While Professional Segment Lifts Margins And Residential Headwinds Intensify - Toro (NYSE:TTC)
- Toro (TTC) Tops Q3 Earnings Estimates
- Toro earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Toro Q3 2025 slides: Professional segment growth offset by residential weakness
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- DA Davidson upgrades Toro stock rating to Buy on strong spring sales data
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Toro Stock: Pressure From Residential Market; Initiate At Hold (NYSE:TTC)
- Analysis-Just in time? Manufacturers turn to AI to weather tariff storm
- Toro Company names Edric Funk as president and COO
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Toro sells Trencor brand and American Augers’ boring product line
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- Toro price target lowered to $76 from $80 at DA Davidson
- PRN: Industrials Dashboard For July 2025 (NASDAQ:PRN)
Rango diario
78.80 81.30
Rango anual
62.34 89.50
- Cierres anteriores
- 79.51
- Open
- 79.77
- Bid
- 79.15
- Ask
- 79.45
- Low
- 78.80
- High
- 81.30
- Volumen
- 950
- Cambio diario
- -0.45%
- Cambio mensual
- -1.71%
- Cambio a 6 meses
- 9.32%
- Cambio anual
- -8.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B