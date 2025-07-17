货币 / TTC
TTC: Toro Company (The)
80.24 USD 0.73 (0.92%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TTC汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点79.57和高点80.40进行交易。
关注Toro Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTC新闻
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Northland raises Toro stock price target to $90 on solid Q3 results
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- These Analysts Boost Their Forecasts On Toro Following Q3 Results - Toro (NYSE:TTC)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- The Toro Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TTC)
- Earnings call transcript: Toro Co beats EPS forecast but misses on revenue in Q3 2025
- Toro Posts 5.7% Growth in Fiscal Q3
- Toro Narrows 2025 Guidance While Professional Segment Lifts Margins And Residential Headwinds Intensify - Toro (NYSE:TTC)
- Toro (TTC) Tops Q3 Earnings Estimates
- Toro earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Toro Q3 2025 slides: Professional segment growth offset by residential weakness
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- DA Davidson upgrades Toro stock rating to Buy on strong spring sales data
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Toro Stock: Pressure From Residential Market; Initiate At Hold (NYSE:TTC)
- Analysis-Just in time? Manufacturers turn to AI to weather tariff storm
- Toro Company names Edric Funk as president and COO
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Toro sells Trencor brand and American Augers’ boring product line
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- Toro price target lowered to $76 from $80 at DA Davidson
- PRN: Industrials Dashboard For July 2025 (NASDAQ:PRN)
日范围
79.57 80.40
年范围
62.34 89.50
- 前一天收盘价
- 79.51
- 开盘价
- 79.77
- 卖价
- 80.24
- 买价
- 80.54
- 最低价
- 79.57
- 最高价
- 80.40
- 交易量
- 149
- 日变化
- 0.92%
- 月变化
- -0.36%
- 6个月变化
- 10.83%
- 年变化
- -7.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值