Moedas / SNDL
SNDL: SNDL Inc
2.53 USD 0.03 (1.20%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNDL para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.51 e o mais alto foi 2.57.
Veja a dinâmica do par de moedas SNDL Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNDL Notícias
Faixa diária
2.51 2.57
Faixa anual
1.15 2.74
- Fechamento anterior
- 2.50
- Open
- 2.51
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.51
- High
- 2.57
- Volume
- 1.100 K
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- -1.17%
- Mudança de 6 meses
- 78.17%
- Mudança anual
- 23.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh