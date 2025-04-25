QuotazioniSezioni
SNDL: SNDL Inc

2.47 USD 0.09 (3.52%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNDL ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.44 e ad un massimo di 2.60.

Segui le dinamiche di SNDL Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
2.44 2.60
Intervallo Annuale
1.15 2.74
Chiusura Precedente
2.56
Apertura
2.59
Bid
2.47
Ask
2.77
Minimo
2.44
Massimo
2.60
Volume
2.267 K
Variazione giornaliera
-3.52%
Variazione Mensile
-3.52%
Variazione Semestrale
73.94%
Variazione Annuale
20.49%
20 settembre, sabato