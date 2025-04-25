Valute / SNDL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SNDL: SNDL Inc
2.47 USD 0.09 (3.52%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNDL ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.44 e ad un massimo di 2.60.
Segui le dinamiche di SNDL Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNDL News
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- The Best Cheap Stocks Under $10 to Buy
- MSOS: Cannabis Investors Betting Big On Trump (NYSEARCA:MSOS)
- What Makes SNDL Inc. (SNDL) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- SNDL Inc. (SNDL)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- InvestingPro Fair Value model captures 70% upside in SNDL stock
- Earnings call transcript: SNDL Inc reports Q2 2025 earnings beat with positive EPS surprise
- Despite Fast-paced Momentum, SNDL INC (SNDL) Is Still a Bargain Stock
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- SNDL INC (SNDL) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- SNDL Inc earnings beat by C$0.06, revenue topped estimates
- SNDL Inc. (SNDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Veritex Holdings, Sequans Communications, Canaan And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Canaan (NASDAQ:CAN)
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- This Week In Cannabis: Maryland Opens Lounges, DEA Wavers, Retail Trends Shift And More - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB)
- SNDL Reports Q1 Earnings, Highlights 'Robust' Growth Across Cannabis Segments, Announces Formal Strategic Review, Shares Slide - SNDL (NASDAQ:SNDL)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
Intervallo Giornaliero
2.44 2.60
Intervallo Annuale
1.15 2.74
- Chiusura Precedente
- 2.56
- Apertura
- 2.59
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Minimo
- 2.44
- Massimo
- 2.60
- Volume
- 2.267 K
- Variazione giornaliera
- -3.52%
- Variazione Mensile
- -3.52%
- Variazione Semestrale
- 73.94%
- Variazione Annuale
- 20.49%
20 settembre, sabato