通貨 / SNDL
SNDL: SNDL Inc

2.56 USD 0.06 (2.40%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SNDLの今日の為替レートは、2.40%変化しました。日中、通貨は1あたり2.51の安値と2.59の高値で取引されました。

SNDL Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.51 2.59
1年のレンジ
1.15 2.74
以前の終値
2.50
始値
2.51
買値
2.56
買値
2.86
安値
2.51
高値
2.59
出来高
2.288 K
1日の変化
2.40%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
80.28%
1年の変化
24.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K