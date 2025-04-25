通貨 / SNDL
SNDL: SNDL Inc
2.56 USD 0.06 (2.40%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNDLの今日の為替レートは、2.40%変化しました。日中、通貨は1あたり2.51の安値と2.59の高値で取引されました。
SNDL Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SNDL News
1日のレンジ
2.51 2.59
1年のレンジ
1.15 2.74
- 以前の終値
- 2.50
- 始値
- 2.51
- 買値
- 2.56
- 買値
- 2.86
- 安値
- 2.51
- 高値
- 2.59
- 出来高
- 2.288 K
- 1日の変化
- 2.40%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 80.28%
- 1年の変化
- 24.88%
