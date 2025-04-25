货币 / SNDL
SNDL: SNDL Inc
2.56 USD 0.06 (2.40%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNDL汇率已更改2.40%。当日，交易品种以低点2.49和高点2.57进行交易。
关注SNDL Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNDL新闻
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- The Best Cheap Stocks Under $10 to Buy
- MSOS: Cannabis Investors Betting Big On Trump (NYSEARCA:MSOS)
- What Makes SNDL Inc. (SNDL) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- SNDL Inc. (SNDL)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- InvestingPro Fair Value model captures 70% upside in SNDL stock
- Earnings call transcript: SNDL Inc reports Q2 2025 earnings beat with positive EPS surprise
- Despite Fast-paced Momentum, SNDL INC (SNDL) Is Still a Bargain Stock
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- SNDL INC (SNDL) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- SNDL Inc earnings beat by C$0.06, revenue topped estimates
- SNDL Inc. (SNDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Veritex Holdings, Sequans Communications, Canaan And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Canaan (NASDAQ:CAN)
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- This Week In Cannabis: Maryland Opens Lounges, DEA Wavers, Retail Trends Shift And More - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB)
- SNDL Reports Q1 Earnings, Highlights 'Robust' Growth Across Cannabis Segments, Announces Formal Strategic Review, Shares Slide - SNDL (NASDAQ:SNDL)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
日范围
2.49 2.57
年范围
1.15 2.74
- 前一天收盘价
- 2.50
- 开盘价
- 2.50
- 卖价
- 2.56
- 买价
- 2.86
- 最低价
- 2.49
- 最高价
- 2.57
- 交易量
- 1.117 K
- 日变化
- 2.40%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 80.28%
- 年变化
- 24.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值