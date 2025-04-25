Валюты / SNDL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNDL: SNDL Inc
2.50 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNDL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.45, а максимальная — 2.53.
Следите за динамикой SNDL Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNDL
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- The Best Cheap Stocks Under $10 to Buy
- MSOS: Cannabis Investors Betting Big On Trump (NYSEARCA:MSOS)
- What Makes SNDL Inc. (SNDL) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- SNDL Inc. (SNDL)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- InvestingPro Fair Value model captures 70% upside in SNDL stock
- Earnings call transcript: SNDL Inc reports Q2 2025 earnings beat with positive EPS surprise
- Despite Fast-paced Momentum, SNDL INC (SNDL) Is Still a Bargain Stock
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- SNDL INC (SNDL) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- SNDL Inc earnings beat by C$0.06, revenue topped estimates
- SNDL Inc. (SNDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Veritex Holdings, Sequans Communications, Canaan And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Canaan (NASDAQ:CAN)
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- This Week In Cannabis: Maryland Opens Lounges, DEA Wavers, Retail Trends Shift And More - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB)
- SNDL Reports Q1 Earnings, Highlights 'Robust' Growth Across Cannabis Segments, Announces Formal Strategic Review, Shares Slide - SNDL (NASDAQ:SNDL)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
Дневной диапазон
2.45 2.53
Годовой диапазон
1.15 2.74
- Предыдущее закрытие
- 2.50
- Open
- 2.50
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Low
- 2.45
- High
- 2.53
- Объем
- 2.041 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -2.34%
- 6-месячное изменение
- 76.06%
- Годовое изменение
- 21.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.