MESA: Mesa Air Group Inc
1.40 USD 0.01 (0.72%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MESA para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.38 e o mais alto foi 1.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Mesa Air Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MESA Notícias
Faixa diária
1.38 1.42
Faixa anual
0.68 1.43
- Fechamento anterior
- 1.39
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.38
- High
- 1.42
- Volume
- 118
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- 13.82%
- Mudança de 6 meses
- 68.67%
- Mudança anual
- 20.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh