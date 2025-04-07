통화 / MESA
MESA: Mesa Air Group Inc
1.34 USD 0.06 (4.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MESA 환율이 오늘 -4.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.30이고 고가는 1.41이었습니다.
Mesa Air Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MESA News
- Sun Country Airlines names D. Torque Zubeck as chief financial officer
- Avelo Airlines Faces Backlash for Aiding Trump’s Deportation Campaign
- Top 3 Industrials Stocks You May Want To Dump This Month - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/8/25 - TipRanks.com
- Mesa Air Group Merger With Republic Airways Was The Only Outcome
- Two Struggling Airlines Just Merged to Create a $1.9B Powerhouse--Here's What Investors Need to Know
- Wall Street Lunch: Wild Swings, Volatility Spike Up Investor Anxiety (undefined:SP500)
- Regional Airline Shakeup: Republic, Mesa To Merge In All-Stock Deal; Stock Soars - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA)
- After two big days of selloffs, here’s what history suggests will happen next
일일 변동 비율
1.30 1.41
년간 변동
0.68 1.43
- 이전 종가
- 1.40
- 시가
- 1.41
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- 저가
- 1.30
- 고가
- 1.41
- 볼륨
- 144
- 일일 변동
- -4.29%
- 월 변동
- 8.94%
- 6개월 변동
- 61.45%
- 년간 변동율
- 15.52%
20 9월, 토요일