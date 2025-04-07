通貨 / MESA
MESA: Mesa Air Group Inc
1.40 USD 0.01 (0.72%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MESAの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり1.38の安値と1.42の高値で取引されました。
Mesa Air Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.38 1.42
1年のレンジ
0.68 1.43
- 以前の終値
- 1.39
- 始値
- 1.42
- 買値
- 1.40
- 買値
- 1.70
- 安値
- 1.38
- 高値
- 1.42
- 出来高
- 118
- 1日の変化
- 0.72%
- 1ヶ月の変化
- 13.82%
- 6ヶ月の変化
- 68.67%
- 1年の変化
- 20.69%
