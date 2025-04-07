Devises / MESA
MESA: Mesa Air Group Inc
1.34 USD 0.06 (4.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MESA a changé de -4.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.30 et à un maximum de 1.41.
Suivez la dynamique Mesa Air Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Sun Country Airlines names D. Torque Zubeck as chief financial officer
- Avelo Airlines Faces Backlash for Aiding Trump’s Deportation Campaign
- Top 3 Industrials Stocks You May Want To Dump This Month - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/8/25 - TipRanks.com
- Mesa Air Group Merger With Republic Airways Was The Only Outcome
- Two Struggling Airlines Just Merged to Create a $1.9B Powerhouse--Here's What Investors Need to Know
- Wall Street Lunch: Wild Swings, Volatility Spike Up Investor Anxiety (undefined:SP500)
- Regional Airline Shakeup: Republic, Mesa To Merge In All-Stock Deal; Stock Soars - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA)
- After two big days of selloffs, here’s what history suggests will happen next
Range quotidien
1.30 1.41
Range Annuel
0.68 1.43
- Clôture Précédente
- 1.40
- Ouverture
- 1.41
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- Plus Bas
- 1.30
- Plus Haut
- 1.41
- Volume
- 144
- Changement quotidien
- -4.29%
- Changement Mensuel
- 8.94%
- Changement à 6 Mois
- 61.45%
- Changement Annuel
- 15.52%
20 septembre, samedi