MESA: Mesa Air Group Inc
1.37 USD 0.01 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MESA за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37, а максимальная — 1.41.
Следите за динамикой Mesa Air Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MESA
- Sun Country Airlines names D. Torque Zubeck as chief financial officer
- Avelo Airlines Faces Backlash for Aiding Trump’s Deportation Campaign
- Top 3 Industrials Stocks You May Want To Dump This Month - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/8/25 - TipRanks.com
- Mesa Air Group Merger With Republic Airways Was The Only Outcome
- Two Struggling Airlines Just Merged to Create a $1.9B Powerhouse--Here's What Investors Need to Know
- Wall Street Lunch: Wild Swings, Volatility Spike Up Investor Anxiety (undefined:SP500)
- Regional Airline Shakeup: Republic, Mesa To Merge In All-Stock Deal; Stock Soars - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA)
- After two big days of selloffs, here’s what history suggests will happen next
Дневной диапазон
1.37 1.41
Годовой диапазон
0.68 1.43
- Предыдущее закрытие
- 1.38
- Open
- 1.38
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Low
- 1.37
- High
- 1.41
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 11.38%
- 6-месячное изменение
- 65.06%
- Годовое изменение
- 18.10%
