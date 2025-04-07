QuotazioniSezioni
MESA
MESA: Mesa Air Group Inc

1.34 USD 0.06 (4.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MESA ha avuto una variazione del -4.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.30 e ad un massimo di 1.41.

Segui le dinamiche di Mesa Air Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.30 1.41
Intervallo Annuale
0.68 1.43
Chiusura Precedente
1.40
Apertura
1.41
Bid
1.34
Ask
1.64
Minimo
1.30
Massimo
1.41
Volume
144
Variazione giornaliera
-4.29%
Variazione Mensile
8.94%
Variazione Semestrale
61.45%
Variazione Annuale
15.52%
