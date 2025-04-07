Valute / MESA
MESA: Mesa Air Group Inc
1.34 USD 0.06 (4.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MESA ha avuto una variazione del -4.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.30 e ad un massimo di 1.41.
Segui le dinamiche di Mesa Air Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MESA News
- Sun Country Airlines names D. Torque Zubeck as chief financial officer
- Avelo Airlines Faces Backlash for Aiding Trump’s Deportation Campaign
- Top 3 Industrials Stocks You May Want To Dump This Month - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/8/25 - TipRanks.com
- Mesa Air Group Merger With Republic Airways Was The Only Outcome
- Two Struggling Airlines Just Merged to Create a $1.9B Powerhouse--Here's What Investors Need to Know
- Wall Street Lunch: Wild Swings, Volatility Spike Up Investor Anxiety (undefined:SP500)
- Regional Airline Shakeup: Republic, Mesa To Merge In All-Stock Deal; Stock Soars - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA)
- After two big days of selloffs, here’s what history suggests will happen next
MESA on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
1.30 1.41
Intervallo Annuale
0.68 1.43
- Chiusura Precedente
- 1.40
- Apertura
- 1.41
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- Minimo
- 1.30
- Massimo
- 1.41
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- -4.29%
- Variazione Mensile
- 8.94%
- Variazione Semestrale
- 61.45%
- Variazione Annuale
- 15.52%
21 settembre, domenica