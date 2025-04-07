KurseKategorien
Währungen / MESA
Zurück zum Aktien

MESA: Mesa Air Group Inc

1.37 USD 0.03 (2.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MESA hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.36 bis zu einem Hoch von 1.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mesa Air Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MESA News

MESA on the Community Forum

Tagesspanne
1.36 1.41
Jahresspanne
0.68 1.43
Vorheriger Schlusskurs
1.40
Eröffnung
1.41
Bid
1.37
Ask
1.67
Tief
1.36
Hoch
1.41
Volumen
61
Tagesänderung
-2.14%
Monatsänderung
11.38%
6-Monatsänderung
65.06%
Jahresänderung
18.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K