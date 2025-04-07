Währungen / MESA
MESA: Mesa Air Group Inc
1.37 USD 0.03 (2.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MESA hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.36 bis zu einem Hoch von 1.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mesa Air Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MESA News
- Sun Country Airlines names D. Torque Zubeck as chief financial officer
- Avelo Airlines Faces Backlash for Aiding Trump’s Deportation Campaign
- Top 3 Industrials Stocks You May Want To Dump This Month - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA), Elong Power Holding (NASDAQ:ELPW)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/8/25 - TipRanks.com
- Mesa Air Group Merger With Republic Airways Was The Only Outcome
- Two Struggling Airlines Just Merged to Create a $1.9B Powerhouse--Here's What Investors Need to Know
- Wall Street Lunch: Wild Swings, Volatility Spike Up Investor Anxiety (undefined:SP500)
- Regional Airline Shakeup: Republic, Mesa To Merge In All-Stock Deal; Stock Soars - Mesa Air Gr (NASDAQ:MESA)
- After two big days of selloffs, here’s what history suggests will happen next
MESA on the Community Forum
Tagesspanne
1.36 1.41
Jahresspanne
0.68 1.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.40
- Eröffnung
- 1.41
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Tief
- 1.36
- Hoch
- 1.41
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -2.14%
- Monatsänderung
- 11.38%
- 6-Monatsänderung
- 65.06%
- Jahresänderung
- 18.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K