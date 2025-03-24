Moedas / LXEO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LXEO: Lexeo Therapeutics Inc
5.44 USD 0.08 (1.49%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LXEO para hoje mudou para 1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.35 e o mais alto foi 5.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Lexeo Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXEO Notícias
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Lexeo Therapeutics stock price target lowered to $9 at H.C. Wainwright
- Oppenheimer initiates Lexeo Therapeutics stock with Outperform rating
- Lexeo Therapeutics soars 96% following March Fair Value signal
- Lexeo Therapeutics stock rises after FDA breakthrough designation
- Stifel reiterates Buy rating on Lexeo Therapeutics stock at $21 price target
- FDA grants breakthrough therapy designation to Lexeo’s FA treatment
- Lexeo Therapeutics stockholders elect directors and ratify auditor at annual meeting
- Lexeo Therapeutics, Perceptive Xontogeny Venture Funds and venBio Partners Announce Partnership to Advance Novel Cardiac RNA Therapeutics
- Leerink cuts Lexeo Therapeutics price target to $10, maintains outlook
- Lexeo Therapeutics secures $80 million in private placement
- Lexeo stock price target cut to $15 by H.C. Wainwright
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Gene Therapy For Fatal Rare Disease-Associated Heart Condition - Lexeo Therapeutics Candidate Shows Improvements In Trials - Lexeo Therapeutics (NASDAQ:LXEO)
- Lexeo Therapeutics stock soars 40% on positive trial data
Faixa diária
5.35 5.56
Faixa anual
1.45 11.72
- Fechamento anterior
- 5.36
- Open
- 5.42
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Low
- 5.35
- High
- 5.56
- Volume
- 644
- Mudança diária
- 1.49%
- Mudança mensal
- 14.05%
- Mudança de 6 meses
- 59.06%
- Mudança anual
- -40.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh