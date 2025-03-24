通貨 / LXEO
LXEO: Lexeo Therapeutics Inc
5.46 USD 0.10 (1.87%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LXEOの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり5.35の安値と5.56の高値で取引されました。
Lexeo Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Lexeo Therapeutics stock price target lowered to $9 at H.C. Wainwright
- Oppenheimer initiates Lexeo Therapeutics stock with Outperform rating
- Lexeo Therapeutics soars 96% following March Fair Value signal
- Lexeo Therapeutics stock rises after FDA breakthrough designation
- Stifel reiterates Buy rating on Lexeo Therapeutics stock at $21 price target
- FDA grants breakthrough therapy designation to Lexeo’s FA treatment
- Lexeo Therapeutics stockholders elect directors and ratify auditor at annual meeting
- Lexeo Therapeutics, Perceptive Xontogeny Venture Funds and venBio Partners Announce Partnership to Advance Novel Cardiac RNA Therapeutics
- Leerink cuts Lexeo Therapeutics price target to $10, maintains outlook
- Lexeo Therapeutics secures $80 million in private placement
- Lexeo stock price target cut to $15 by H.C. Wainwright
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Gene Therapy For Fatal Rare Disease-Associated Heart Condition - Lexeo Therapeutics Candidate Shows Improvements In Trials - Lexeo Therapeutics (NASDAQ:LXEO)
- Lexeo Therapeutics stock soars 40% on positive trial data
1日のレンジ
5.35 5.56
1年のレンジ
1.45 11.72
- 以前の終値
- 5.36
- 始値
- 5.42
- 買値
- 5.46
- 買値
- 5.76
- 安値
- 5.35
- 高値
- 5.56
- 出来高
- 1.063 K
- 1日の変化
- 1.87%
- 1ヶ月の変化
- 14.47%
- 6ヶ月の変化
- 59.65%
- 1年の変化
- -40.20%
