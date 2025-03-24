Währungen / LXEO
LXEO: Lexeo Therapeutics Inc
5.44 USD 0.02 (0.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LXEO hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.40 bis zu einem Hoch von 5.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lexeo Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.40 5.53
Jahresspanne
1.45 11.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.46
- Eröffnung
- 5.47
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Tief
- 5.40
- Hoch
- 5.53
- Volumen
- 220
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 14.05%
- 6-Monatsänderung
- 59.06%
- Jahresänderung
- -40.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K