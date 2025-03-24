KurseKategorien
LXEO: Lexeo Therapeutics Inc

5.44 USD 0.02 (0.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LXEO hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.40 bis zu einem Hoch von 5.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lexeo Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LXEO News

Tagesspanne
5.40 5.53
Jahresspanne
1.45 11.72
Vorheriger Schlusskurs
5.46
Eröffnung
5.47
Bid
5.44
Ask
5.74
Tief
5.40
Hoch
5.53
Volumen
220
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
14.05%
6-Monatsänderung
59.06%
Jahresänderung
-40.42%
