Валюты / LXEO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LXEO: Lexeo Therapeutics Inc
5.21 USD 0.17 (3.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LXEO за сегодня изменился на -3.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.19, а максимальная — 5.54.
Следите за динамикой Lexeo Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LXEO
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Lexeo Therapeutics stock price target lowered to $9 at H.C. Wainwright
- Oppenheimer initiates Lexeo Therapeutics stock with Outperform rating
- Lexeo Therapeutics soars 96% following March Fair Value signal
- Lexeo Therapeutics stock rises after FDA breakthrough designation
- Stifel reiterates Buy rating on Lexeo Therapeutics stock at $21 price target
- FDA grants breakthrough therapy designation to Lexeo’s FA treatment
- Lexeo Therapeutics stockholders elect directors and ratify auditor at annual meeting
- Lexeo Therapeutics, Perceptive Xontogeny Venture Funds and venBio Partners Announce Partnership to Advance Novel Cardiac RNA Therapeutics
- Leerink cuts Lexeo Therapeutics price target to $10, maintains outlook
- Lexeo Therapeutics secures $80 million in private placement
- Lexeo stock price target cut to $15 by H.C. Wainwright
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Gene Therapy For Fatal Rare Disease-Associated Heart Condition - Lexeo Therapeutics Candidate Shows Improvements In Trials - Lexeo Therapeutics (NASDAQ:LXEO)
- Lexeo Therapeutics stock soars 40% on positive trial data
Дневной диапазон
5.19 5.54
Годовой диапазон
1.45 11.72
- Предыдущее закрытие
- 5.38
- Open
- 5.38
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Low
- 5.19
- High
- 5.54
- Объем
- 882
- Дневное изменение
- -3.16%
- Месячное изменение
- 9.22%
- 6-месячное изменение
- 52.34%
- Годовое изменение
- -42.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.