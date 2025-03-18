Moedas / LITM
LITM: Snow Lake Resources Ltd
3.91 USD 0.15 (3.99%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LITM para hoje mudou para 3.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.82 e o mais alto foi 4.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Snow Lake Resources Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITM Notícias
- Ações da Snow Lake disparam após resultados promissores de perfuração de urânio
- Snow Lake stock surges after promising uranium drill results
- Snow Lake Energy reports maiden uranium resource at Maybell project
- Snow Lake Energy begins drilling at Pine Ridge uranium project
- White House AI plan prioritizes nuclear energy, boosting uranium sector
- Snow Lake Energy outlines critical minerals investment strategy
- Snow Lake Energy to begin drilling at uranium projects in Wyoming, Namibia
- Snow Lake Energy invests in GTi Energy to advance Wyoming uranium project
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Snow Lake Energy reports positive initial results from Engo Valley
- Snow Lake Energy (LITM) Shares Soar On Strategic Nuclear Reactor Venture - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
- Snow Lake Energy forms nuclear reactor company with Exodys
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- U.S. Administration’s Nuclear Executive Orders
- Uranium Stocks Surge: Trump's Nuclear Push Sparks Double-Digit Gains - Uranium Energy (AMEX:UEC)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Exploration Program for the Flagship Pine Ridge Uranium Project In Wyoming’s Prolific Powder River Basin
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM), Mercer Intl (NASDAQ:MERC)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- Why Snow Lake Resources (LITM) Stock Is Up 26% Today - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
Faixa diária
3.82 4.04
Faixa anual
0.15 5.38
- Fechamento anterior
- 3.76
- Open
- 3.86
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Low
- 3.82
- High
- 4.04
- Volume
- 870
- Mudança diária
- 3.99%
- Mudança mensal
- 1.30%
- Mudança de 6 meses
- 666.67%
- Mudança anual
- 1161.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh