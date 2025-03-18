Currencies / LITM
LITM: Snow Lake Resources Ltd
4.12 USD 0.03 (0.72%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
LITM exchange rate has changed by -0.72% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 4.00 and at a high of 4.16.
Follow Snow Lake Resources Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
LITM News
- Snow Lake Energy reports maiden uranium resource at Maybell project
- Snow Lake Energy begins drilling at Pine Ridge uranium project
- White House AI plan prioritizes nuclear energy, boosting uranium sector
- Snow Lake Energy outlines critical minerals investment strategy
- Snow Lake Energy to begin drilling at uranium projects in Wyoming, Namibia
- Snow Lake Energy invests in GTi Energy to advance Wyoming uranium project
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Snow Lake Energy reports positive initial results from Engo Valley
- Snow Lake Energy (LITM) Shares Soar On Strategic Nuclear Reactor Venture - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
- Snow Lake Energy forms nuclear reactor company with Exodys
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- U.S. Administration’s Nuclear Executive Orders
- Uranium Stocks Surge: Trump's Nuclear Push Sparks Double-Digit Gains - Uranium Energy (AMEX:UEC)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Exploration Program for the Flagship Pine Ridge Uranium Project In Wyoming’s Prolific Powder River Basin
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM), Mercer Intl (NASDAQ:MERC)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- Why Snow Lake Resources (LITM) Stock Is Up 26% Today - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
Daily Range
4.00 4.16
Year Range
0.15 5.38
- Previous Close
- 4.15
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Low
- 4.00
- High
- 4.16
- Volume
- 256
- Daily Change
- -0.72%
- Month Change
- 6.74%
- 6 Months Change
- 707.84%
- Year Change
- 1229.03%
