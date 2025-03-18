クォートセクション
通貨 / LITM
LITM: Snow Lake Resources Ltd

3.92 USD 0.16 (4.26%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LITMの今日の為替レートは、4.26%変化しました。日中、通貨は1あたり3.82の安値と4.04の高値で取引されました。

Snow Lake Resources Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
3.82 4.04
1年のレンジ
0.15 5.38
以前の終値
3.76
始値
3.86
買値
3.92
買値
4.22
安値
3.82
高値
4.04
出来高
993
1日の変化
4.26%
1ヶ月の変化
1.55%
6ヶ月の変化
668.63%
1年の変化
1164.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K