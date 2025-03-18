通貨 / LITM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LITM: Snow Lake Resources Ltd
3.92 USD 0.16 (4.26%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LITMの今日の為替レートは、4.26%変化しました。日中、通貨は1あたり3.82の安値と4.04の高値で取引されました。
Snow Lake Resources Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITM News
- スノーレイク株、有望なウラン掘削結果を受け急騰
- Snow Lake stock surges after promising uranium drill results
- Snow Lake Energy reports maiden uranium resource at Maybell project
- Snow Lake Energy begins drilling at Pine Ridge uranium project
- White House AI plan prioritizes nuclear energy, boosting uranium sector
- Snow Lake Energy outlines critical minerals investment strategy
- Snow Lake Energy to begin drilling at uranium projects in Wyoming, Namibia
- Snow Lake Energy invests in GTi Energy to advance Wyoming uranium project
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Snow Lake Energy reports positive initial results from Engo Valley
- Snow Lake Energy (LITM) Shares Soar On Strategic Nuclear Reactor Venture - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
- Snow Lake Energy forms nuclear reactor company with Exodys
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- U.S. Administration’s Nuclear Executive Orders
- Uranium Stocks Surge: Trump's Nuclear Push Sparks Double-Digit Gains - Uranium Energy (AMEX:UEC)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Exploration Program for the Flagship Pine Ridge Uranium Project In Wyoming’s Prolific Powder River Basin
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM), Mercer Intl (NASDAQ:MERC)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- Why Snow Lake Resources (LITM) Stock Is Up 26% Today - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
1日のレンジ
3.82 4.04
1年のレンジ
0.15 5.38
- 以前の終値
- 3.76
- 始値
- 3.86
- 買値
- 3.92
- 買値
- 4.22
- 安値
- 3.82
- 高値
- 4.04
- 出来高
- 993
- 1日の変化
- 4.26%
- 1ヶ月の変化
- 1.55%
- 6ヶ月の変化
- 668.63%
- 1年の変化
- 1164.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K