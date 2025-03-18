Валюты / LITM
LITM: Snow Lake Resources Ltd
4.12 USD 0.03 (0.72%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LITM за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.00, а максимальная — 4.16.
Следите за динамикой Snow Lake Resources Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LITM
Дневной диапазон
4.00 4.16
Годовой диапазон
0.15 5.38
- Предыдущее закрытие
- 4.15
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Low
- 4.00
- High
- 4.16
- Объем
- 256
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 6.74%
- 6-месячное изменение
- 707.84%
- Годовое изменение
- 1229.03%
