Valute / LITM
LITM: Snow Lake Resources Ltd
4.14 USD 0.22 (5.61%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LITM ha avuto una variazione del 5.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.32.
Segui le dinamiche di Snow Lake Resources Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LITM News
Intervallo Giornaliero
3.90 4.32
Intervallo Annuale
0.15 5.38
- Chiusura Precedente
- 3.92
- Apertura
- 3.91
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Minimo
- 3.90
- Massimo
- 4.32
- Volume
- 1.309 K
- Variazione giornaliera
- 5.61%
- Variazione Mensile
- 7.25%
- Variazione Semestrale
- 711.76%
- Variazione Annuale
- 1235.48%
21 settembre, domenica