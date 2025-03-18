QuotazioniSezioni
Valute / LITM
Tornare a Azioni

LITM: Snow Lake Resources Ltd

4.14 USD 0.22 (5.61%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LITM ha avuto una variazione del 5.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.32.

Segui le dinamiche di Snow Lake Resources Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LITM News

Intervallo Giornaliero
3.90 4.32
Intervallo Annuale
0.15 5.38
Chiusura Precedente
3.92
Apertura
3.91
Bid
4.14
Ask
4.44
Minimo
3.90
Massimo
4.32
Volume
1.309 K
Variazione giornaliera
5.61%
Variazione Mensile
7.25%
Variazione Semestrale
711.76%
Variazione Annuale
1235.48%
21 settembre, domenica