货币 / LITM
LITM: Snow Lake Resources Ltd
3.78 USD 0.34 (8.25%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LITM汇率已更改-8.25%。当日，交易品种以低点3.68和高点4.81进行交易。
关注Snow Lake Resources Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LITM新闻
- Snow Lake股价在有希望的铀钻探结果后飙升
- Snow Lake stock surges after promising uranium drill results
- Snow Lake Energy reports maiden uranium resource at Maybell project
- Snow Lake Energy begins drilling at Pine Ridge uranium project
- White House AI plan prioritizes nuclear energy, boosting uranium sector
- Snow Lake Energy outlines critical minerals investment strategy
- Snow Lake Energy to begin drilling at uranium projects in Wyoming, Namibia
- Snow Lake Energy invests in GTi Energy to advance Wyoming uranium project
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Snow Lake Energy reports positive initial results from Engo Valley
- Snow Lake Energy (LITM) Shares Soar On Strategic Nuclear Reactor Venture - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
- Snow Lake Energy forms nuclear reactor company with Exodys
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- U.S. Administration’s Nuclear Executive Orders
- Uranium Stocks Surge: Trump's Nuclear Push Sparks Double-Digit Gains - Uranium Energy (AMEX:UEC)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Exploration Program for the Flagship Pine Ridge Uranium Project In Wyoming’s Prolific Powder River Basin
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM), Mercer Intl (NASDAQ:MERC)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
- Why Snow Lake Resources (LITM) Stock Is Up 26% Today - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM)
日范围
3.68 4.81
年范围
0.15 5.38
- 前一天收盘价
- 4.12
- 开盘价
- 4.54
- 卖价
- 3.78
- 买价
- 4.08
- 最低价
- 3.68
- 最高价
- 4.81
- 交易量
- 8.946 K
- 日变化
- -8.25%
- 月变化
- -2.07%
- 6个月变化
- 641.18%
- 年变化
- 1119.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值