Moedas / LANV
LANV: Lanvin Group Holdings Limited
2.00 USD 0.10 (4.76%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LANV para hoje mudou para -4.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.00 e o mais alto foi 2.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Lanvin Group Holdings Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.00 2.10
Faixa anual
1.32 2.69
- Fechamento anterior
- 2.10
- Open
- 2.04
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 2.00
- High
- 2.10
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -4.76%
- Mudança mensal
- -3.38%
- Mudança de 6 meses
- -14.89%
- Mudança anual
- 16.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh