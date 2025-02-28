Währungen / LANV
LANV: Lanvin Group Holdings Limited
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LANV hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.00 bis zu einem Hoch von 2.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lanvin Group Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.00 2.10
Jahresspanne
1.32 2.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.10
- Eröffnung
- 2.04
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Tief
- 2.00
- Hoch
- 2.10
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- -11.06%
- Jahresänderung
- 22.22%
