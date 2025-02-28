Valute / LANV
LANV: Lanvin Group Holdings Limited
2.07 USD 0.02 (0.96%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LANV ha avuto una variazione del -0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.02 e ad un massimo di 2.19.
Segui le dinamiche di Lanvin Group Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LANV News
Intervallo Giornaliero
2.02 2.19
Intervallo Annuale
1.32 2.69
- Chiusura Precedente
- 2.09
- Apertura
- 2.02
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Minimo
- 2.02
- Massimo
- 2.19
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- -0.96%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -11.91%
- Variazione Annuale
- 21.05%
21 settembre, domenica