QuotazioniSezioni
Valute / LANV
Tornare a Azioni

LANV: Lanvin Group Holdings Limited

2.07 USD 0.02 (0.96%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LANV ha avuto una variazione del -0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.02 e ad un massimo di 2.19.

Segui le dinamiche di Lanvin Group Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LANV News

Intervallo Giornaliero
2.02 2.19
Intervallo Annuale
1.32 2.69
Chiusura Precedente
2.09
Apertura
2.02
Bid
2.07
Ask
2.37
Minimo
2.02
Massimo
2.19
Volume
44
Variazione giornaliera
-0.96%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-11.91%
Variazione Annuale
21.05%
21 settembre, domenica