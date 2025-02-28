통화 / LANV
LANV: Lanvin Group Holdings Limited
2.07 USD 0.02 (0.96%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LANV 환율이 오늘 -0.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.02이고 고가는 2.19이었습니다.
Lanvin Group Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LANV News
- Lanvin Group Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LANV)
- Lanvin Group Holdings Limited (LANV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lanvin Group’s Q2 2025 results highlight challenges
- Sales/Trading Statement Call (NYSE:LANV)
- Lanvin Group Holdings Limited (LANV) 2024 Sales/Trading Statement Call Transcript
일일 변동 비율
2.02 2.19
년간 변동
1.32 2.69
- 이전 종가
- 2.09
- 시가
- 2.02
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- 저가
- 2.02
- 고가
- 2.19
- 볼륨
- 44
- 일일 변동
- -0.96%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -11.91%
- 년간 변동율
- 21.05%
20 9월, 토요일