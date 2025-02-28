Валюты / LANV
LANV: Lanvin Group Holdings Limited
2.07 USD 0.04 (1.97%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LANV за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.01, а максимальная — 2.09.
Следите за динамикой Lanvin Group Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.01 2.09
Годовой диапазон
1.32 2.69
- Предыдущее закрытие
- 2.03
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.01
- High
- 2.09
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 1.97%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -11.91%
- Годовое изменение
- 21.05%
