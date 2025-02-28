通貨 / LANV
LANV: Lanvin Group Holdings Limited
2.09 USD 0.01 (0.48%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LANVの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり2.00の安値と2.10の高値で取引されました。
Lanvin Group Holdings Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LANV News
- Lanvin Group Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LANV)
- Lanvin Group Holdings Limited (LANV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lanvin Group’s Q2 2025 results highlight challenges
- Sales/Trading Statement Call (NYSE:LANV)
- Lanvin Group Holdings Limited (LANV) 2024 Sales/Trading Statement Call Transcript
1日のレンジ
2.00 2.10
1年のレンジ
1.32 2.69
- 以前の終値
- 2.10
- 始値
- 2.04
- 買値
- 2.09
- 買値
- 2.39
- 安値
- 2.00
- 高値
- 2.10
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- 0.97%
- 6ヶ月の変化
- -11.06%
- 1年の変化
- 22.22%
