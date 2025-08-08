Moedas / GSAT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GSAT: Globalstar Inc
34.39 USD 0.11 (0.32%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GSAT para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.10 e o mais alto foi 35.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Globalstar Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSAT Notícias
- Can Globalstar's Bet on HIBLEO-XL Boost Its Satellite Market Share?
- Globalstar VP Clary sells $159k in shares
- Globalstar VP Taylor sells $1.65 million in shares
- GlobalStar: The Current Valuation Overlooks The Customer Concentration Risk (NASDAQ:GSAT)
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Space Stocks: Planet Labs Q2, EchoStar Deal, AST SpaceMobile - Planet Labs (NYSE:PL)
- Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on Globalstar (GSAT)
- OCTO, NBIS, QS, PL, GSAT: 5 Trending Stocks Today - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Globalstar (NASDAQ:GSAT)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- What Makes Globalstar (GSAT) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Globalstar (GSAT) and Vimeo (VMEO) Are Aggressive Growth Stocks
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- ASTS Down 3.4% Since Q2 Earnings Miss: How to Play the Stock?
- Gemini Space Station files for proposed Nasdaq IPO
- Globalstar secures multiple government contracts worth $60 million
- GSAT Expands Singapore Ground Station for Next-Gen C-3 Satcom System
- Globalstar begins ground station expansion in Singapore
- Is AST SpaceMobile (ASTS) a Good Stock to Buy before Earnings? - TipRanks.com
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
Faixa diária
34.10 35.14
Faixa anual
15.00 41.10
- Fechamento anterior
- 34.28
- Open
- 34.56
- Bid
- 34.39
- Ask
- 34.69
- Low
- 34.10
- High
- 35.14
- Volume
- 227
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 15.13%
- Mudança de 6 meses
- 65.58%
- Mudança anual
- 81.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh