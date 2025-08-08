Währungen / GSAT
GSAT: Globalstar Inc
34.56 USD 0.28 (0.82%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSAT hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.10 bis zu einem Hoch von 35.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Globalstar Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
34.10 35.14
Jahresspanne
15.00 41.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.28
- Eröffnung
- 34.56
- Bid
- 34.56
- Ask
- 34.86
- Tief
- 34.10
- Hoch
- 35.14
- Volumen
- 2.669 K
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 15.70%
- 6-Monatsänderung
- 66.39%
- Jahresänderung
- 82.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K